EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1215  26
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7702) Чубаров (389) кримські татари (1469)

 Окупанти відпустили додому Сеітмуратову після годинного утримання на адмінмежі, - Чубаров

Ветеран кримськотатарського національного руху Айше Сеітмуратова, яку окупанти затримали на адмінмежі з Кримом, повернулася додому в Сімферополь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Легендарна 82-річна Айше Сеітмуратова, яку російські окупанти не пропустили сьогодні вночі через адміністративну межу, що розділяє окупований Крим із материковою частиною України, була змушена повернутися додому", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, після годинного утримання, російські окупанти відпустили Сеітмуратову. Вона повернулася до Сімферополя.

Читайте також: Кримського активіста Мустафаєва в СІЗО тримають в умовах тортур, - адвокат

Нагадуємо, ввечері 8 листопада окупанти затримали Сеітмуратову на адмінмежі з Кримом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158716
 
 
 Топ коментарі
 
а ничем, за одним тока - Золотое ето украинская земля...
еще раз - не сепарская, не кацапская - украинская.
 показати весь коментар
 
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus - отдельный), отделенчество - политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии.

Сепаратизм, с одной стороны, базируется на международном принципе права народов на самоопределение и часто является проявлением международно признаваемого национально-освободительного движения и деколонизации, а с другой стороны, ведёт к нарушению также международных принципов суверенитета, единства и территориальной целостности государства, нерушимости границ, и как показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем причины сепаратизма бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, например, в борьбе против колониализма, за образование новых молодых национальных государств.
===========
Прдчеркни нужное.
 показати весь коментар
 
примерно так и думал - все кто пытается хоть как то сопротивляться кацапской агрессии - нацики....
а хто называет свою страну порноактрисой - ето президент етой страны, а и правда лучшего же нема.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник угрожает после разведения войск ввести в Золотое свою "милицию".
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
чем это отличается от угроз Билецкого?
 показати весь коментар
 
 
а ничем, за одним тока - Золотое ето украинская земля...
еще раз - не сепарская, не кацапская - украинская.
 показати весь коментар
 
 
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus - отдельный), отделенчество - политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии.

Сепаратизм, с одной стороны, базируется на международном принципе права народов на самоопределение и часто является проявлением международно признаваемого национально-освободительного движения и деколонизации, а с другой стороны, ведёт к нарушению также международных принципов суверенитета, единства и территориальной целостности государства, нерушимости границ, и как показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем причины сепаратизма бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, например, в борьбе против колониализма, за образование новых молодых национальных государств.
===========
Прдчеркни нужное.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И это...Там живут не кацапы,а граждане Украины,просто со своим мнением.Золотое при любом раскладе остается Украинской землёй.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так конечно проще..А по факту?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Слив зашитан. Можешь не отвечать.
 показати весь коментар
 
вы, дауны басяцкие, принесли войну в Украину и за ето придется отвечать.
если сегодня шаурма недалекая булавой машет - ето ничего не значит, отвечать придется....
 показати весь коментар
 
 
примерно так и думал - все кто пытается хоть как то сопротивляться кацапской агрессии - нацики....
а хто называет свою страну порноактрисой - ето президент етой страны, а и правда лучшего же нема.
 показати весь коментар
 
 
кацапне 82летнюю бабулю замордовать? - та тока дай.
отпустили не значит, шо оставили в покое.
 показати весь коментар
 
 
Козломордые просто так не чего не делают .
 показати весь коментар
 
читаю от и проникаюсь...
права моника - отзгрызли у небя ногу? - молчи - мир важнее...
грызут вторую - молчи, бо опять же мир важнее...
дело времени когда до шеи дело дойдет...
 показати весь коментар
 
Это сколько справок ей нужно было представить оккупационным войскам,чтобы попасть на свою землюОккупанты отпустили домой Сеитмуратову после часа удержания на админгранице, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8319..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору