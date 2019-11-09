 Зростання витрат на СБУ і МВС у бюджеті-2020 пов'язано з необхідністю вирівняти зарплати всіх силових структур у зоні ООС, - Богдан

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час виборчої кампанії минулого періоду робилося дуже багато збільшень виплат саме для військових, і на сьогодні це було трохи перекручено. Військові підрозділи Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національна гвардія, Державна прикордонна служба, також перебувають на передовій, теж постійно під вогнем, теж зазнають певних втрат. Тому, щоб вирівняти рівень отримуваних коштів між Збройними силами України, СБУ та підрозділами МВС, які перебувають на передовій, видатки необхідно збільшити саме для таких виплат", - сказав глава ОП.
пенсам - "дерег нет, держитесь там" ибо все ушло на охрану Бубочки, этой ссыкливой головки государства.
Интересно ещё на Е-декларации взлянуть! -- вдруг кто-то обеднел не по чину?
И вообще -- слуги должны служить, а господа в народ ходить!
шмаркля поискала - нашла...
а сепары как гуляли и убивали-так и продолжат...?
а тут опять нагребалово?
- Так ведь скоро таки йолка, Борис Моисеевич, с того и расходы больше.