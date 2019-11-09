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 Політика України
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Все про:бюджет (697) МВС (1379) Правоохоронні органи (381) СБУ (4876) Богдан Андрій (212)

 Зростання витрат на СБУ і МВС у бюджеті-2020 пов'язано з необхідністю вирівняти зарплати всіх силових структур у зоні ООС, - Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан пояснив збільшення в проєкті держбюджету на 2020 рік видатків на МВС і СБУ необхідністю вирівняти зарплати всіх силових структур, які перебувають у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виборчої кампанії минулого періоду робилося дуже багато збільшень виплат саме для військових, і на сьогодні це було трохи перекручено. Військові підрозділи Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національна гвардія, Державна прикордонна служба, також перебувають на передовій, теж постійно під вогнем, теж зазнають певних втрат. Тому, щоб вирівняти рівень отримуваних коштів між Збройними силами України, СБУ та підрозділами МВС, які перебувають на передовій, видатки необхідно збільшити саме для таких виплат", - сказав глава ОП.

Читайте також: Баканов незадоволений фінансуванням СБУ в Держбюджеті-2020: "Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158714
 
 
 Топ коментарі
 
Шептун, как на одном дыхании, расписал:

пенсам - "дерег нет, держитесь там" ибо все ушло на охрану Бубочки, этой ссыкливой головки государства.
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Руководитель офиса президента разъясняет бюджетные расходы. Может он ещё и руководитель"офиса премьер министра"? Азаровский рыговский комсомолец - мастер на все руки.
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этот "руководитель президента" вызывает у меня тяжелые чувства. интересно, мне одному хочется этому кабану дать хорошего пинка, пока он шкоды еще не очень много сделал.
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помню как зрадофилы тут вопили про мусоров, а теперь их мечты о доплатах раздали мвд... ржу
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Ржи если конь.
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Шептун, как на одном дыхании, расписал:

пенсам - "дерег нет, держитесь там" ибо все ушло на охрану Бубочки, этой ссыкливой головки государства.
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Нахера ему зуб вставили,чувака понесло не по детски
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От тому і збільшення фінансування МВД. Страшно стало за зуби. І Бкбосці теж не сподобалося "коридорами ганьби" ходити.
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этот "руководитель президента" вызывает у меня тяжелые чувства. интересно, мне одному хочется этому кабану дать хорошего пинка, пока он шкоды еще не очень много сделал.
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Так ж раніше кричали з кожного унітаза,що військові отримують дуже маленьку зарплату.Виходить,що збрехали? Зебобіки поясніть.
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то "вийськови"...а от "силовиков" надо прикормить...шоб были сыты и послушны...пока демократия... Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан - Цензор.НЕТ 1423
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Ну понятно,в тоталитарном режиме силовые структуры будут прикармливаться с руки.
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-- из соски прикармливать будут, а не с руки... *)
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Главно, шо б Авкову зряплату подняли! ...а то я беспокоюсь...
Интересно ещё на Е-декларации взлянуть! -- вдруг кто-то обеднел не по чину?
И вообще -- слуги должны служить, а господа в народ ходить!
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Зарплату реальному мультику ,а скорее миллиардеру, а нафига она ему вообще по ходу,?
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ага слугі самі собі дохід по-підіймали, а господам пенсії та зарплати - не поспішають ))
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Руководитель офиса президента разъясняет бюджетные расходы. Может он ещё и руководитель"офиса премьер министра"? Азаровский рыговский комсомолец - мастер на все руки.
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эти "рецепты" явно от "васточных братьев"...бо народ надо держать "в узде"... Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан - Цензор.НЕТ 9804
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таки да - такую сволочь как бурят надо еще поискать.
шмаркля поискала - нашла...
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а толк от "павышения" будет...?! или только капец "демократии" и свободе слова...?! Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан - Цензор.НЕТ 7656
а сепары как гуляли и убивали-так и продолжат...?
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та будет все, но видимо отложилось опять лет на пять как минимум....
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Так теперь когда у них появятся деньги, они будут ещё больше гулять и убивать.
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рост расходов на СБУ и МВД - учителям ждать.
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ети расходы и оправданы може, но учителя то не в курсе - голоснули за денюшку,
а тут опять нагребалово?
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Когда ФСБ тебе на пляшку посадить за погану роботу по Порошенко). Зелена вата
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в бюджете 2020, слуги каломойши забрали бабло с медицины, образования, повышения пенсий, а также у ВСУ. при этом зелескот увеличил расходы охфиса моники, мусорья, а также будут платить пенсии израильтянам, даунбасянам. вобщем бюджет деградации страны, а не развития. поздравляю "73%" вы сделали это вместе.
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Тем украинцам, что уехали навсегда в Израиль будут платит украинскую пенсию ( это кроме израильской).
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так на него же черновил кляузу накатала , шо пофиг да ?
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Зарплаты силовиков, продажа земли, внешняя политика. Люди, очнитесь - это завхоз! Не надо его звать и спрашивать ни о чем!
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Там лампа в коридорі перегоріла. Так що марш на роботу. І ще нагодуйте врешті решт гаранта бо почне у бомжів смітники віджимати.
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Пропоную ще раз. У Закон про вибори внести статтю, яка говорить, що останній пункт передвиборчої програми (яка є обовязковою для кожного кандидата на виборчу посаду в державні органи України) має містити такий зміст: Я кандидат на посаду ПІПб, будучи в при здоровому глузді і психічно та фізично здоровий, підтверджую що у разі мого обрання на посаду (Президента, депутата, мера і т.д.) я виконаю всі свої обіцянки по покращенню життя громадян України та держави Україна, вказані у моїй програмі вище. У випадку не виконання їх, я дозволяю громадянам України, які мене обрали на посаду застосувати до мене таке покарання.................. І далі кожен без примусу і гарно обдумавши вписує, те на що він готовий піти і чим пожертвувати. Підпис. А ми реально бачимо хто перед нами аферист-шахрай-вор чи дійсно людина державний діяч. Дуже дієвий запобіжний засіб не допущення до керівництва таких клоунів та аферистів по типу богдана і людей такої внутрішньої сутності.
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когда это гэбнявые сбу шники и мусора стали военными?
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Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - зуб даю.
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Для выравнивания зарплат есть и другой путь - сократить финансирование армии.
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росіски макаки взагалі мріють, щоб українську армію розпустили.
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Макаки такие, а вот украинские учителя поголовно мечтают, чтоб в бюджете 2020 доля силовиков была второе выше.
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- Скажите, Марк Савелович, а с чего таки увеличили расходы на ото МВД?
- Так ведь скоро таки йолка, Борис Моисеевич, с того и расходы больше.
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Тебя, петуха, надо выровнять с землей, урод. Каков преЗедент петух, такова и команда у него.
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Рост расходов на СБУ и МВД/ Нельзя увеличить пенсии/ Запуск рынка земли/форсирует события Коломойский чтобы с наступлением холодов отбыть в тёплые края исторической родины.
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Підвищення виплат СБУ, МВС, прокурорам пояснюється одним - страх. Задобрюють силовиків щоб утриматись у владі. Точнісінько, як у Московії.
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Да конечно,СБУ и МВД в окопах под обстрелами сидит,аваковцев нужно приравнять в армейцам,они такие воины,верим-верим.
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