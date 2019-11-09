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 Політика України, Економіка
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 Запуск ринку землі дозволить за 5 років утричі збільшити виробництво аграрної продукції в Україні, - Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що запуск ринку сільськогосподарських земель в Україні дозволить утричі за 5 років збільшити виробництво аграрної продукції.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні ринок землі працює, але він працює "начорно", селян часто дурять, грошей не платять або платять мізер. Ми хочемо ці відносини легалізувати, ми хочемо, щоб договір був офіційним. Щоб один українець у іншого міг легально купити землю, сплатити легальні податки і спокійно користуватися землею. Чому ми позбавляємо селян, які хочуть продати землю, такої можливості? Чому сусід не може купити у сусіда землю і стати великим феремером?" - сказав глава ОП.

Він зазначив, що українців позбавили права власності на землю в 1917 році і треба повернути можливість українцям розпоряджатися землею.

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"Ми можемо збільшити обсяг виробництва аграрної продукції за 5 років утричі, ми можемо побудувати переробні заводи, можемо розвивати аграрну сильну країну без технологій, що забруднюють. Давайте не боятися! Польща на боялася. І он як вона виросла", - підкреслив Богдан.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158713
 
 
 Топ коментарі
 
запуск рынка земли позволит в 3 раза увеличить состояние олигархов которые скупят землю
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Редкая чушь... Полнейшая глупость и дурость... Это в принципе не возможно. За пять лет? Даже через 25 это вырядили произойдёт. И для этого нет необходимости обезземеливать граждан Украины. Полные профаны.
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Нефть когда-то закончится, а земля будет давать доход вечно.
Заботиться о земле по-настоящему способны только те, кто тут вырос.
А не пришлые.
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тем более у земли должен быть хозин! Даже в Конституции записано что она принадлежит НАРОДУ, а не чиновникам - казнокрадам.
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Если земля принадлежит народу - пусть народ и пользуется.
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Сдай свою машину и дачу в аренду, потом нам расскажешь как это удобно.
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Если выгодно сдавать - могу сдать дачу в аренду.
И машину могу сдать в аренду.
Плучать ВЫГОДУ всегда удобно.
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в том то и дело, сегодня невозможно ВЫГОДНО сдать землю в аренду, потому что от тебя это незваист. Условия диктуют чиновнки - арендаторы.
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Так надо чиновников утилизировать, а не чернозёмы распродавать.
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именно для этого создается РЫНОК! Земля стновится народной, а не чиновничья.
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Промышленность уже стала "народной".
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Наглядній пример достижений народной промішленности демонстрирует Корея. Там просто рай на Земле.Где ещо есть народная прмішленность?
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Рынок земли нужен, но не такой как предлагает Богдан с Миловановым. Лучше всего аренда с правом продажи и выкупа. В крайнем случае лимит 500 га на семью на ближайшие 10 лет. Как в Польше, что позволит создать украинское фермерство и укрепит национального самосознание. Но это ни Богдану ни Милованову не нужно
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...лучше дял кого? Для чиновников - казнокрадов!?
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Якщо зняти верхній родючий шар грунту і вивезти його в Ізраїль, можна непогано підняти рівень життя богообраного народу.
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У них завдання зняти родючий шар українців і перевезти сюди Ізраїль.
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Він там перетвориться на пил і розвіється вітром.
До чорнозему треба додавати воду і клімат.
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Воду с крана тоже можно вывезти. Известно же "Если в кране нет воды..."
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Не, таки выпили. Но при наличии бойлера это не проблема.
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Раз не проблема тратить среднестатистическую пенсию на один бойлер, значит пора повышать цены.
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Все продать, деньги - украсть! Никаких рисков. Как в "Не может быть!". 🎈
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Сегодня крстьянин не может купить нужную для него сельхозтехнику, как это далают в других странах, потому что ему не дают кредиты, который можно взять за землю. Поэтому разоряются производители этой техники, поэтому мы покупаем с/х продукты за границей, а наши крестьяне там работают как батраки на плантации. По этому нет нужного отчисления в ПФУ! Так понятно, порохоботы?
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Какую технику крестьянину надо на 2 гектара? Джон Дир за 500 тысяч долларов подойдет?
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Або ж дєнюжкі від продажу української землі в "закрома Родини" кидати
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Израиль землю не продаёт, и его ********* - по всему свету.
А Украина должна с какого-то бодуна продать свой вечный возобновляемый актив.
Украинские чернозёмы лучше в мире !.
На них должны работать самые умелые земледельцы.
Которые будут думать о будущем этой земли, а не вынимать её ресурс.
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В Израиле одна пустыня и песок. Нашел с чем сравнивать.
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Вот именно. И даже эта «пустыня и песок» не продаётся.
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Если бі пустіня имела хоть какую то денежную ценность, например 1 доллар за сотку, ейобі использовали не только верблюди.
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И даже песок в Израиле НЕ ПРОДАЁТСЯ !
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Потому что это - Территория, Ресурс, Актив.
Арабы давно бы купили эти земли и выкурили израильтян.
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Вот честно, єто не актив. Такую "землю" я бі даром не взял. Единственное шо там имеет ценность - прибрежная зона и галилейское озеро.
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Арабы скупили бы там всё, лишь бы израильтянами не пахло.
Хорошее настроение - это ценный актив.
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Та ще й дозволить підняти з/п вчителям до 4000$.
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Нема життя без старої бандерівської мудрості.
Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, - Богдан - Цензор.НЕТ 7632
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Землепользователи должны иметь свой независимый финансовый фонд,
иметь лучших лоббистов, иметь охранные структуры для борьбы с рейдерами.
Продажным чиновникам должна противостоять организованная сила.
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