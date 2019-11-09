 Запуск ринку землі дозволить за 5 років утричі збільшити виробництво аграрної продукції в Україні, - Богдан

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні ринок землі працює, але він працює "начорно", селян часто дурять, грошей не платять або платять мізер. Ми хочемо ці відносини легалізувати, ми хочемо, щоб договір був офіційним. Щоб один українець у іншого міг легально купити землю, сплатити легальні податки і спокійно користуватися землею. Чому ми позбавляємо селян, які хочуть продати землю, такої можливості? Чому сусід не може купити у сусіда землю і стати великим феремером?" - сказав глава ОП.

Він зазначив, що українців позбавили права власності на землю в 1917 році і треба повернути можливість українцям розпоряджатися землею.

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"Ми можемо збільшити обсяг виробництва аграрної продукції за 5 років утричі, ми можемо побудувати переробні заводи, можемо розвивати аграрну сильну країну без технологій, що забруднюють. Давайте не боятися! Польща на боялася. І он як вона виросла", - підкреслив Богдан.

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