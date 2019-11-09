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 Політика України
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Все про:бідність (43) Богдан (47) реформи (1717)

 Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності". ВIДЕО

Глава президента Андрій Богдан розповів, яким чином влада має намір реалізувати передвиборчу обіцянку про кінець епохи бідності.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Крім слоганів "Кінець епохи бідності", були ще слогани "Кінець епохи жадібності" і "Кінець епохи брехні". Наші громадяни мають зрозуміти, що епоха це період, це не певна точка. Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії. Це процес", - зазначив глава ОП.

Богдан підкреслив, що влада чесно говорить про проблеми і не намагається заробити на державних коштах. Щоб більше витрачати на громадян, держава має провести реформи та отримувати більше коштів від економіки. Реформи мають привести до зниження вартості позикових коштів за кордоном.

"У січні ми отримували зовнішні кошти під 9,5%, влітку вже під 6,5%. До кінця року з урахуванням проведених реформ ми зможемо спуститися до 4-5%. Якщо ми зможемо отримувати зовнішні запозичення під 2-3%, кредити не будуть так сильно тиснути на бюджет.

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Позичені гроші ми не проїмо, ми не будемо роздавати пенсії. Ми будемо за них будувати економіку. Будуватимемо дороги, школи, заводи, які принесуть додаткові доходи до держбюджету. І вже ці додаткові кошти, які не разові, а постійні, будуть основою для стабільності України, для великих пенсій і зарплат", - пояснив Богдан.

"Ми не хочемо, щоб в Україні не було багатих, ми хочемо, щоб не було бідних. Це наша мета", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158712
 
 
 Топ коментарі
 
А в киношке и в предвыборных роликах как красиво всё было, скажи ж?
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А-ха-ха-ха!!!

Обрадую по утречку знакомых зелебрб. А то они ложки попрятали, с черпаками сидят. Ждут!
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Про себя любимых вы уже позаботились,сели на потоки,зарплаты повысили,а народ вам похер
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"мы не будем раздавать пенсии" (c) крушение надежд старых коней и других зе-халявщиков...
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0чень жаль, что при войне........... народ оказался ИДИОТОМ !
,
Поверил сватам народов..
.
а не учит ИСТОРИИ !!
,
73 %-- это идиотизм , при том -- ТВ в последних 4 месц ----- купила "СВАХА " СКОТОВ 95 квартала..
.
ЭТО ООООЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО !!
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а пиндеть до выборов шо можна, по богдану можна?

зеленые откровенно над лохами, за них головнувшими, стебуться...
а те и заслужили
ай да богдан ай да сусик.... Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 7165
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>В январе мы получали внешние средства под 9,5%

это перемога гладибородько над мвф...
Источник: https://censor.net.ua/v315871Ю2
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Обіцянки "кінця епохи бідності" переноситься до наступних виборів
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Ну почему же. Для некоторых эта эпоха уже закончилась. Но никто ведь не обещал что для всех она закончится...
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Карнавал вранья для дегенератов избирателей! ОНИ принимаютт по 6.5 процентов!!..... В долларе!! А то что параллельно отдают МВФовские кредиты по 3 процента и привлекают гривну в ОВГЗ по 16.5 процентов,при растущем курсе гривны,великий комбинатор-умалчивает!
И еще имеет наглость очи врать,что "ОНИ УДЕШЕВЛЯЮТ ДОЛГ"!!!
" Кінчайте батьку торгувати,бо нема вже чим здачі давати"!
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а что не так с Монголией? Почему бы и не поехать к историческим хозяевам русни?
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правильно! отправим зебилов на их историческую родину - в Монголию!))
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Эпоха жести,матери инсулин не дают,такого не при одних сказочниках не было,какие пенсии нахер.
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я не понял, если они "вышли на 6,5%" то зачем гособлигации раздают под 17%?
И чем был плох МВФ который давал под 3%?
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Патамушта низя быть на свете красивой такой.
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"Пенсия при Зеленском: украинцам пообещали немалые доплаты, кому повезет совсем скоро" (c)
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може пора президенту дороги подремонтировать? - устал он...
две белые, но не длинные и не очень широкие,
бо завтра ж международные встречи на высочайшем уровне.
и да - банку килек ему откройте.....
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кому не нравятся рошенки, будут сосать, ну вы поняли...
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чтож ты мордвин это перед выборами не кукарекал
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Які розумні коменти під цим постом - за квартал їх почитавши можна завершити епоху бідності. Але Зеленський в команду зібрав стадо мавп, щоб вони не могли того зробити. Гідрант саботує реформи, на все у нього одна відмазка - або пішов шукати інвестиції, або побіг мир на Донбасі будувати - зайнятий фігньою по вуха. Саботажник він і притворщик.
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>Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии

а зели говорили что можно...

даже шариепнутые с красными шариками не такие депилы как зели...
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Я так понимаю, что здесь отписались все пенсионеры?
Или как?
Знаю только одного Абу, но он кричал, что доволен своей пенсией Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 7350
Ребята, не верите Зе'! Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 7497
Тогда... Вперёд работать на Рошен - там никогда не было эпохи не бедности Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 7497
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Я тоже доволен десятка есть. заработал..липовые регрессы делать не захотел..совесть еще есть.Вот в марте посмотрим как он осовременивать будет....
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Ради справедливости могу сказать, что каким-то образом я пару месяцев получаю пенсию вместо 1635 грн. - 2000.
Но сказать честно - лучше бы были те же 1635, чем эти дебилы и мрази с их 2000.
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Зелохи ви почули?

Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 4481

У вас "эпоха бедности", бо у Зе-коМанди - "эпоха жадности" і "эпоха вранья".

Епоха це така довготривала штука, - "это не определенная точка".


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Эта пятилетка обещает быть томной.Такие типажи-дух захватывает.
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