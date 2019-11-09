 Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності". ВIДЕО

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Крім слоганів "Кінець епохи бідності", були ще слогани "Кінець епохи жадібності" і "Кінець епохи брехні". Наші громадяни мають зрозуміти, що епоха це період, це не певна точка. Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії. Це процес", - зазначив глава ОП.
Богдан підкреслив, що влада чесно говорить про проблеми і не намагається заробити на державних коштах. Щоб більше витрачати на громадян, держава має провести реформи та отримувати більше коштів від економіки. Реформи мають привести до зниження вартості позикових коштів за кордоном.
"У січні ми отримували зовнішні кошти під 9,5%, влітку вже під 6,5%. До кінця року з урахуванням проведених реформ ми зможемо спуститися до 4-5%. Якщо ми зможемо отримувати зовнішні запозичення під 2-3%, кредити не будуть так сильно тиснути на бюджет.
Позичені гроші ми не проїмо, ми не будемо роздавати пенсії. Ми будемо за них будувати економіку. Будуватимемо дороги, школи, заводи, які принесуть додаткові доходи до держбюджету. І вже ці додаткові кошти, які не разові, а постійні, будуть основою для стабільності України, для великих пенсій і зарплат", - пояснив Богдан.
"Ми не хочемо, щоб в Україні не було багатих, ми хочемо, щоб не було бідних. Це наша мета", - додав він.
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Поверил сватам народов..
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а не учит ИСТОРИИ !!
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73 %-- это идиотизм , при том -- ТВ в последних 4 месц ----- купила "СВАХА " СКОТОВ 95 квартала..
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ЭТО ООООЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО !!
зеленые откровенно над лохами, за них головнувшими, стебуться...
а те и заслужили
ай да богдан ай да сусик....
это перемога гладибородько над мвф...
Источник: https://censor.net.ua/v315871Ю2
И еще имеет наглость очи врать,что "ОНИ УДЕШЕВЛЯЮТ ДОЛГ"!!!
" Кінчайте батьку торгувати,бо нема вже чим здачі давати"!
Надеюсь насильно туда отправлять не будут?
08.11.2019 15:47 Ответить Больше не нравится 8
И чем был плох МВФ который давал под 3%?
две белые, но не длинные и не очень широкие,
бо завтра ж международные встречи на высочайшем уровне.
и да - банку килек ему откройте.....
а зели говорили что можно...
даже шариепнутые с красными шариками не такие депилы как зели...
Или как?
Знаю только одного Абу, но он кричал, что доволен своей пенсией
Ребята, не верите Зе'!
Тогда... Вперёд работать на Рошен - там никогда не было эпохи не бедности
Но сказать честно - лучше бы были те же 1635, чем эти дебилы и мрази с их 2000.
У вас "эпоха бедности", бо у Зе-коМанди - "эпоха жадности" і "эпоха вранья".
Епоха це така довготривала штука, - "это не определенная точка".