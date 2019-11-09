 Біля Шулявського моста в Києві, який ремонтують, знайшли склад боєприпасів, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
Він заявив: "Заміна інженерних мереж - дуже корисний процес. Щойно під час таких робіт за 30 метрів від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни".
На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи тривають.
По ходу внук он Лёньки Пантелеева, эрудированный и битый в делах оказался
шепнули бы он волынянам и забыли, те бы за 2 суток все надежно вывезли и перепрятали,
в хозяйстве все может сгодиться, особенно когда кацапня нависает....
...со своими троллейбусами... *)
А, вообще нормально -- с Воздухофлотского направо -- и ты на Евбазе! ...было когда-то...
Когда ещё на Жуляны с Космонавтов дороги небыло... ...и девочки Чоколовские -- я балдел -- лучшие в Киеве! *)
...даже и не спорьте...!