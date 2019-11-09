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 Київські новини
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Все про:міст (335) Шулявський міст (13)

 Біля Шулявського моста в Києві, який ремонтують, знайшли склад боєприпасів, - КМДА

За 30 метрів від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Він заявив: "Заміна інженерних мереж - дуже корисний процес. Щойно під час таких робіт за 30 метрів від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни".

На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158711
 
 
 Топ коментарі
 
ну и чего орать на весь мир?
шепнули бы он волынянам и забыли, те бы за 2 суток все надежно вывезли и перепрятали,
в хозяйстве все может сгодиться, особенно когда кацапня нависает....
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Шулявский мост -- это нечто!
...со своими троллейбусами... *)
А, вообще нормально -- с Воздухофлотского направо -- и ты на Евбазе! ...было когда-то...
Когда ещё на Жуляны с Космонавтов дороги небыло... ...и девочки Чоколовские -- я балдел -- лучшие в Киеве! *)
...даже и не спорьте...!
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не, ну вывезти надо по любому в более безопасное для людей и менее безопасное для кацапни место.
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заместителя председателя КГГА Петра ПантелееваИсточник: https://censor.net.ua/n315871

По ходу внук он Лёньки Пантелеева, эрудированный и битый в делах оказался Возле ремонтируемого Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов, - КГГА - Цензор.НЕТ 3699
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Вот к чему приводит безвиз с агрессором, торговля с ним и примиренческая политика Зеленой плесени. Скоро склад боеприпасов агрессора найдут в кабинете Зеленского. Ох и олигофрены...
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ну и чего орать на весь мир?
шепнули бы он волынянам и забыли, те бы за 2 суток все надежно вывезли и перепрятали,
в хозяйстве все может сгодиться, особенно когда кацапня нависает....
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Вони тихо сиділи і нікого не чіпали.
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не, ну вывезти надо по любому в более безопасное для людей и менее безопасное для кацапни место.
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Шулявский мост -- это нечто!
...со своими троллейбусами... *)
А, вообще нормально -- с Воздухофлотского направо -- и ты на Евбазе! ...было когда-то...
Когда ещё на Жуляны с Космонавтов дороги небыло... ...и девочки Чоколовские -- я балдел -- лучшие в Киеве! *)
...даже и не спорьте...!
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