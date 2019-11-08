 Комунальники ліквідували пошкодження трубопроводу в центрі Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника відділу експлуатації теплових мереж "Київтеплоенерго" Олександра Пелипишина.
За його словами, пошкоджену ділянку трубопроводу замінено на нову.
Нагадаємо, 5 листопада на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського в центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою, проїжджу частину затопило окропом, в яму, яка утворилася, провалився автомобіль.
Або: кияни, нахера нам всім знати, що в кого там у вас прорвало?