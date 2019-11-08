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 Київські новини
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 Комунальники ліквідували пошкодження трубопроводу в центрі Києва

Фахівці КП "Київтеплоенерго" ліквідували пошкодження трубопроводу на перетині вулиць Саксаганського і Шота Руставелі в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника відділу експлуатації теплових мереж "Київтеплоенерго" Олександра Пелипишина.

За його словами, пошкоджену ділянку трубопроводу замінено на нову.

Нагадаємо, 5 листопада на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського в центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою, проїжджу частину затопило окропом, в яму, яка утворилася, провалився автомобіль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158710
 
   
 Топ коментарі
 
Раніше не ремонтували труби, але завдяки вічнозеленому президенту ми живемо краще. Хорошо живут зебилы - дети из приюта, нет у них не пап не мам, но полно уюта🐸
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Зато Омельченко проезжая мимо не задавил очередного пешехода, а притормозил, бо яма заметней )
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Я знаю, що це Труба відремонтував, бо більше нема кому ремонтувати🐸
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Яму у Києві вже закопали? Хух, нарешті всім українцям можна розслабитися і виспатися за цілий тиждень.
Або: кияни, нахера нам всім знати, що в кого там у вас прорвало?
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Я знаю, що це Труба відремонтував, бо більше нема кому ремонтувати🐸
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Классная фамилия , типа зовёт ,но и звучит где то лучше ,чем например шуруп или баобаб Комунальники ліквідували пошкодження трубопроводу в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3918
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Раніше не ремонтували труби, але завдяки вічнозеленому президенту ми живемо краще. Хорошо живут зебилы - дети из приюта, нет у них не пап не мам, но полно уюта🐸
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Зато Омельченко проезжая мимо не задавил очередного пешехода, а притормозил, бо яма заметней )
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Приятно, что люди на форуме хоть не забывают преступления мэра- говнюка, спустя годы
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