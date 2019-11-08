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Все про:Клімкін (1518) Міжнародний суд ООН (86)

 Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що хоронити міжнародне право ще рано.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє рішення буде наддорого коштувати Росії в УСІХ сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися", - вважає Клімкін.

Ексглава МЗС подякував за дипломатів, котрі намагаються відстояти позицію України в Міжнародному суді ООН.

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"Всі, хто планував хоронити міжнародне право, можуть зупинитися. Так, рішення не приходять одразу, і це розчарування для тих, хто переживає серцем втрати кожного дня. Але міжнародні закони - це теж справжня сила", - додав Клімкін.

Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін 01

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Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158708
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо Зеля все не попсує..
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він одразу не пішов в його команду.
не схотів отримувати тони негативу.
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Когда то, кто то, скажет о подобном в настоящем времени?
Рассказывать о возможном теоретическом будущем, может любой, это очень легко.
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Урря! Суд принял решение, что когда то возможно будет рассматривать иск Украины к оркам Россеи! Це не просто перемога, а переможище!!!
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ну так это же мыролюбно, по безальтернативному.
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Есть другой вариант военный,но тоже пораженческий
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Климкин хоть сам понял, что написал?? суд только решил (через несколько лет!!) что позов находится в юрисдикции суда! и все!! дальше начнется розгляд по сути. Это еще с десяток лет.
А там скажут : вы не по процедуре подали документы, или не те, или нет так, или в папочке не того цвета...И даже если предположить неимоверное: россию признают спонсором терроризма и впаяют штраф, они его также заплатят, как платят нам по решению газпрома....
Так что как для испорченного им настроения новость хорошая, но не более того.
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Кейсы хоть понял, что написал? Не стоит так возбуждаться.
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Это все имитация бурной деятельности. Суда по существу дела еще не было, решения этого суда носят необязательный характер, а даже если бы носили обязательный, как заставить россию его выполнить? нюрнбергский процесс был только после военного разгрома третьего рейха, штурма берлина, ни о каком суде над германией в 1941-42 годах даже речи быть не могло! было решение Морского трибунала, рашка в открытую послала этот трибунал и отказалась выполнять его приказ, и она его не выполнила, моряков обменяли, а не отпустили просто так, корабли до сих пор у них. Что им помешает точно также послать и этот суд?
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Коцсап, не плачь... Лучше бабло готовь... по-хорошему... Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8613
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почему эту ватную тварь нихто не посадит Мураева? -говорит по прежнему мол мы виним путина (а он не виноват это порох)по прежнему до последнего украинца войну ведем не хотим мира https://www.youtube.com/watch?v=s7YFO6TD9r0
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зазначим, что при порохе последовательно были озвучены все ноты и попытки парашке, что стало основанием для регения суда по процедуреым вопросам. зеля же купается в красных труселях, жрет шаурму и делает пиар на тесле, и забил еа все ноты об обстрелах, конвоях и прочего гуана парашки, что нам выльется при последущуих рассмотрениях судами...
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А то Петрушка не гулял на Мальдивах
Все они из одногго теста,что ВАЗ,что ПАП
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Шо ты мне свою картинку суешь,мне только женщины нравятся..
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Рішали гейропські 2-а роки рішали,чи мають право окупанта шпиняти,бо клямки пороссяні навіть терористами вбивць не визнали і достатньо доказів для ООН не надали,а ще й 17-го Травня окупанта в РЄ вернули .Чим зараз хваляться та на чьому піаряться?Де-факто виходить-немає в свиношвалців навіть"страни"-8%-а гниль "срана" лишилася-тай та перерита власним рилом вонючим.Докхерувалися за 5-ть років аж до матюгального менталу мордярського,з якого сміється навіть макака в Гандорасі,де пенсія 200 баксів,бо багатша вдвічі-банани жре і гній не риє,як ********* поросьопеньси на цензорі.Тролити таких-одне задоволення-скачуть гниди по гілкам,стукаючи на сф ратицями-реально опущені клоуни.І як Бутус таку чумну заразу ще терпить-це ж пітерасти- вороги України страшніші за ху'ла агресора-вони вмерли ще на виборах,зараз розкладаються,поширюючи заразу-потрібний карантин і на спалення їх поросенка терміново!А ху'ла путлера і без мародерів задушать українці разом з усім цивілізованим людством світу.
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Бий російських окупантів на землі і на морі... кругом!
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А раша между тем плевала на все международные суды и организации...
Вот когда приструнят и накажут тогда и сказать об этом можно
А так одно Петрушкино балабольство
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обойдется России сверхдорого...

Неужели еще 100 рублей потеряют??
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Может расии и обойдется...а фюреру пох..
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Русня ведь может и выиграть этот суд. И это вполне возможно.
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при зеле это возможно, потому что он занят другим, например поеданием шаурмы для создания картинки для наріда
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выиграет или проиграет, это вообще ничего не изменит. решения этого суда необязательны к исполнению
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да сам по себе иск странный. Получается мы оспариваем не саму оккупацию наших территорий, а лишь, что что там притесняют украинцев и крымских татар. А вот если бы не притесняли, то все ок в принципе. Доказать это будет очень сложно. Но еще сложнее будет доказать причастность россии к терроризму, потому что нужны будут конкретные факты. А у нас даже ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями, и вообще никем таковыми не признаны. Но самое главное опять же то, что этот суд бессмысленный по своей сути-никто его решения выполнять не будет
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посмотрите трансляцию из гааги, почти час но смотится как фильм, что команда пороха начиная с 14 года и далее работала на дипломатическом фронте, что не доступно таким дпилам как зеля в красных труселях, разве что они наработают на позицию парашки
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кстати любой пстеш зели в тесле со смекуечкми может сыграть в гааге при рассмотрении дела по сути... депил чё
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против проголосовал судья от России Скотников.

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Говорящая фамилия, Оруэлл ржёт в гробу))
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Жаль, что из-за барыги под раздачу попало очень много достойных людей.... особенно дипломатов и юристов международников.....
С теми ЗеЛопухами, которые пришли на их место, мы бы точно в 14 году страну потеряли.........
Но может все обойдется.... Мож тот правильный импульс, который задали некоторые правильные, политики из предыдущей власти, все таки посильней окажется того хаоса, который создает этот ЗеЛопушарий....
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