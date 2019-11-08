 Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішнє рішення буде наддорого коштувати Росії в УСІХ сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися", - вважає Клімкін.
Ексглава МЗС подякував за дипломатів, котрі намагаються відстояти позицію України в Міжнародному суді ООН.
"Всі, хто планував хоронити міжнародне право, можуть зупинитися. Так, рішення не приходять одразу, і це розчарування для тих, хто переживає серцем втрати кожного дня. Але міжнародні закони - це теж справжня сила", - додав Клімкін.
Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Рассказывать о возможном теоретическом будущем, может любой, это очень легко.
А там скажут : вы не по процедуре подали документы, или не те, или нет так, или в папочке не того цвета...И даже если предположить неимоверное: россию признают спонсором терроризма и впаяют штраф, они его также заплатят, как платят нам по решению газпрома....
Так что как для испорченного им настроения новость хорошая, но не более того.
Все они из одногго теста,что ВАЗ,что ПАП
Вот когда приструнят и накажут тогда и сказать об этом можно
А так одно Петрушкино балабольство
Неужели еще 100 рублей потеряют??
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Говорящая фамилия, Оруэлл ржёт в гробу))
С теми ЗеЛопухами, которые пришли на их место, мы бы точно в 14 году страну потеряли.........
Но может все обойдется.... Мож тот правильный импульс, который задали некоторые правильные, политики из предыдущей власти, все таки посильней окажется того хаоса, который создает этот ЗеЛопушарий....