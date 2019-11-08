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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (697) заробітна плата (582) Зеленський (3505) шахтарі (126)

 Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", ухвалений Верховною Радою 31 жовтня 2019 року. Закон має на меті забезпечити вирішення важливих соціальних питань та ефективне використання коштів державного бюджету в процесі його виконання у поточному році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, документом передбачене зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн та видаткової частини – на 19,1 млрд грн, а також збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету на 1,4 млрд грн та дефіциту держбюджету – на 1,1 млрд грн.

Законом збільшено видатки за такими бюджетними програмами: 1 млрд грн – для виплати заробітної плати шахтарям і недопущення відключення шахт від електропостачання; 1,4 млрд грн – для підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців; 500 млн грн – для фінансового забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їхнього настання (резервний фонд); 787 млн грн – на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 354,6 млн грн – для фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 300 млн грн – на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Також закон дозволяє місту Києву не повертати до державного бюджету частину зобов’язань Київської міської ради в обсязі видатків міського бюджету, передбачених у 2019 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158707
 
 
 Топ коментарі
 
"шахтьорам" - аппалчєнцам ?
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Нам Порох платить, шоколадом. Ти шо лох?
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вот как раз именно им... АпУлченцам..)))
а что еще ждать от слуги карлы???
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шо, много буковок, статью не смогла осмыслить？
ЗРАДА ЗРАДА ЗРАДА КАПИТУЛЯЦИЯ, это твое
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Физически работать - это не на цензоре гадить , задрав заднюю ногу . Если люди не будут создавать материальные ценности , то ни жрать нечего будет ни грабить не получится этих самых людей , которые деньги зарабатывают , а не зашибают .
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Ksenia VB работаeт гадит на цензоре , ей oтkyдa знать.
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А от мене більше цікавить, у кого ж заберуть? Адже доходи б'юджету не зромдюли, а навпаки - впали. То щвюа чий рахунок "шахтьори" бенкетувати будуть?
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так зелені казали - ми за все заплатимо.
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"Ми" - це Ви і я? Зелені - це в основному зубожілі любителі халяви. У них не було, немає і ніколи не буде грошей.
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халяву ******* всі, кмітливі особи на цьому століттями мільйони заробляють.
лохі завжди були, є і будуть.
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Не скажіть. Я вкрай негативно і підозріло ставлюся до халяви. Я в неї не вірю. Живу надто довго.
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Я про зебільну натуру розмірковувала.
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Зря .Зто кодло Ахметовское . .
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отменили роттердам+ и закончились деньги на з\п шахтерам?
не понимаю, почему шахты продают уголь по рыночной цене, и все равно нужно дотировать шахтеров?
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Ніхто Роттердам++ не відміняв. Навпаки, признали як економічно доцільний.
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Бюджет 2019 подписывал Порошенко
ЧТО подписал Зеля?)))
Цензор , очнись
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Зміни підписав, що незрозуміло ,за півроку його президентства він "всох")
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Ты совсем что ли, читать не умеешь только Г+Г смотреть можешь. Ясно же написали подписал изменения.
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Ну да. Изменения в бюджет года, который закончится меньше, чем через два месяца?Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам ....Источник: https://censor.net.ua/n3158707
Откуда деньги, Зин?
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так изменения он подписал....
рыжий с того же начинал, подписывал изменения в сделаное и спланированное до него,
своими указами отменял указы обамы и прочая прочая прочая.
пацаны свои персональные неприязни все решали одним - побольше друг другу нагадить.
когда ето проиходит на уровне подворотни и один другому в табло? - та ок, никому дела нет.
когда пацаны типа президенты - становится грустно и смешно одновременно...
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слушал рыжую речь в Луизиане, от понимаю, шо кто то там идиот, но так и не понял кто,
то ли выступатель, то ли массовка ему внимающая....
краткий перевод речи (все ето тасуется разными словами, но смысл один):
луизинацы и луизианки приходят ко мне и просят, мистер президент мы устали от побед,
перестаньте так тяжело работать, отдохните.
у меня для них есть ответ - я не перстану тяжело работать и мы будем продолжать побеждать всегда и везде.
шо та в етом роде...
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видаткова частина мінус майже 20млрд...на чому ЗЕкономлять?
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На порохоботах.
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Нам Порох платить, шоколадом. Ти шо лох?
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Зря . Там Ахметовская шолупонь , твои бойцы туда на километр не подойдут . Бо сцыкуны !
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Все одно він в цьому ні бум-бум. Хай підписує.
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так,нехай грає..
Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам - Цензор.НЕТ 7527
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...ему баночки нужны -- шо б пописять куда было -- в шахтёрские каски! *)
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«Критикувати Президента Володимира Зеленського означає воювати проти держави». Це цитата ведучої ток-шоу «Право на владу» головного провладного каналу «1+1» Наталії Мосейчук… Цей шедевр увійде у збірник «Найкраще про найвеличнішого лідера **********»….При цьому, тепер, по четвергах, на кожній програмі провладного тв-каналу обговорюють якусь стратегію. Зашквари «слуг» це нецікаво, це не стратегічно, це дрібно… Це при Порошенку щодня можна було обговорювати корупцію, мальдіви, ротердами, ліпецьки та купу різних фейків. Тоді було не до стратегії. Потрібно було мочити. А при Зеленському лише щось стратегічно-позитивне, бо «Вова устал от негатіва».
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Зміни у бюджет будуть, але грошей нема, тому тримайтеся. За що триматися? Так у кого що є, за те і тримайтеся🐸
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