 Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зокрема, документом передбачене зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн та видаткової частини – на 19,1 млрд грн, а також збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету на 1,4 млрд грн та дефіциту держбюджету – на 1,1 млрд грн.
Законом збільшено видатки за такими бюджетними програмами: 1 млрд грн – для виплати заробітної плати шахтарям і недопущення відключення шахт від електропостачання; 1,4 млрд грн – для підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців; 500 млн грн – для фінансового забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їхнього настання (резервний фонд); 787 млн грн – на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 354,6 млн грн – для фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 300 млн грн – на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.
Також закон дозволяє місту Києву не повертати до державного бюджету частину зобов’язань Київської міської ради в обсязі видатків міського бюджету, передбачених у 2019 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
а что еще ждать от слуги карлы???
ЗРАДА ЗРАДА ЗРАДА КАПИТУЛЯЦИЯ, это твое
гадитна цензоре , ей oтkyдa знать.
лохі завжди були, є і будуть.
не понимаю, почему шахты продают уголь по рыночной цене, и все равно нужно дотировать шахтеров?
ЧТО подписал Зеля?)))
Цензор , очнись
Откуда деньги, Зин?
рыжий с того же начинал, подписывал изменения в сделаное и спланированное до него,
своими указами отменял указы обамы и прочая прочая прочая.
пацаны свои персональные неприязни все решали одним - побольше друг другу нагадить.
когда ето проиходит на уровне подворотни и один другому в табло? - та ок, никому дела нет.
когда пацаны типа президенты - становится грустно и смешно одновременно...
то ли выступатель, то ли массовка ему внимающая....
краткий перевод речи (все ето тасуется разными словами, но смысл один):
луизинацы и луизианки приходят ко мне и просят, мистер президент мы устали от побед,
перестаньте так тяжело работать, отдохните.
у меня для них есть ответ - я не перстану тяжело работать и мы будем продолжать побеждать всегда и везде.
шо та в етом роде...