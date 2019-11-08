 Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У повідомленні наголошується: "До довільної програми Шаботова включила один з найскладніших стрибкових елементів – потрійний аксель, але не впоралася з ним. Після цього фігуристка чисто виконала каскад потрійний лутц+потрійний тулуп, сольні потрійний ріттбергер та подвійний аксель. Водночас потрійний лутц+ойлер+потрійний сальхов, а також сольний потрійний фліп та потрійний фліп у каскаді з подвійним тулупом вийшли з помилками.

За довільну програму Анастасія отримала оцінку 105.41, що дозволило вийти вперед Ксенії Синіциній (РФ), яка без особливих помарок відкатала свою композицію, набравши 122.22 балів. Росіянка, котра після короткого прокату була шостою, й стала переможницею турніру із загальним результатом 176.67.

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Третє місце у латвійської спортсменки Марії Большевої - 158.83.

Нагадаємо, в серпні цього року в Києві Анастасія Шаботова на тренуванні показала чисте виконання потрійного акселя, що входить до групи елементів ультра-сі. Наразі в світі небагато фігуристок-одиночниць, здатних виконувати цей стрибок".