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 Спорт
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 Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі

Українська фігуристка Анастасія Шаботова стала срібним призером в юніорській категорії міжнародного турніру Volvo Open Cup в Ризі. 13-річна спортсменка, яка лідирувала після короткої програми, набрала загалом 167.81 балів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У повідомленні наголошується: "До довільної програми Шаботова включила один з найскладніших стрибкових елементів – потрійний аксель, але не впоралася з ним. Після цього фігуристка чисто виконала каскад потрійний лутц+потрійний тулуп, сольні потрійний ріттбергер та подвійний аксель. Водночас потрійний лутц+ойлер+потрійний сальхов, а також сольний потрійний фліп та потрійний фліп у каскаді з подвійним тулупом вийшли з помилками.

За довільну програму Анастасія отримала оцінку 105.41, що дозволило вийти вперед Ксенії Синіциній (РФ), яка без особливих помарок відкатала свою композицію, набравши 122.22 балів. Росіянка, котра після короткого прокату була шостою, й стала переможницею турніру із загальним результатом 176.67.

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Третє місце у латвійської спортсменки Марії Большевої - 158.83.

Нагадаємо, в серпні цього року в Києві Анастасія Шаботова на тренуванні показала чисте виконання потрійного акселя, що входить до групи елементів ультра-сі. Наразі в світі небагато фігуристок-одиночниць, здатних виконувати цей стрибок".

Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158706
 
   
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Спасибо ! Такие как Вы возрождают Украину .
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Жаль, что золото не взяла. 13 лет. КРУТО!
Но.. россиянки недосягаемы в этом виде спорта на всех соревнованиях.
это серебро Шаботовой сродни золоту.
Поздравления 🎊
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Эх, таким коньком - да путину по яйцам !
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А ещё лучше оба яичка ему отстрелить из кольта, правда если они у него ещё по ходу есть Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі - Цензор.НЕТ 3624
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Душа поёт,когда читаю о многочисленных победах украинцев во всех видах спорта!
Молодец,девонька !!!! Поздравляю!🎈🎈🧨🧨💝😍😍
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