 Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Про це йдеться у стенограмі свідчень директора з питань Європи Ради національної безпеки США Александра Віндмана, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Александр Віндман прямо вказує на виконувача обов’язків глави адміністрації Трампа Міка Малвені. Останній, за його словами, зробив усе, щоб поставити зустріч Трампа й Зеленського в залежність від розслідування українськими правоохоронцями діяльності компанії Burisma.
Також Віндман вказує, що Зеленський у розмові з Трампом 25 липня (на якій той був присутній) згадав назву компанії Burisma, що не було включено в стенограму дзвінка. Це вказує, на думку полковника, на те, що президента України "готували до дзвінка заздалегідь".
За словами Віндмана, про затримку американської військової допомоги Україні він дізнався ще до 3 липня. В цей час з офісу глави адміністрації Трампа надійшло розпорядження перевірити, чи відповідає допомога "пріоритетам адміністрації".
Українські дипломати, стверджує Віндман, знали про затримку допомоги з середини липня. У ЗМІ інформація про затримку допомоги з’явилася лише 28 серпня.
Александр Віндман дав свої свідчення перед Конгресом 29 жовтня. Він вказав конгресменам на розбіжності між стенограмою розмови Трампа й Зеленського 25 липня та реальним змістом сказаного.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!.
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Але чому не українською?
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Вічний позор і ЗАБУТТЯ россійсько-ФАШИСЬКИМ " захисникам-допомагателям " ,
" звільнювачам " і остальним КРОВАВІМ АФЕРИСТАМ !!!
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НО глупый народ выбрал ОВОЩА,,, А оно ..........
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Да и счасс..- После РЕАЛЬНЫХ ПРОДВИЖЭНИЙ Украины в НАТО...- ГЛУПЫЙ народ выбрал ОВОЩА , притом---3еленого.
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ДонниРафик неувиноват !
Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"
24.08.2014р., коли відбувався парад на день Незалежності - котел під Іловайськом якщо і організувувався, то добробатами під командуванням Корбана і Хомчака. І в котел брались сепари. Лише через три дні, коли підійшли в/частини ерефії - стався котел, куди потрапили добробати.
обвалится Трамп, вместе с ним, обвалятся программы, в которых участвуют, такие дебилы как ты..
Он только подписать может. Как фото фанатам.
мика не стрелочник, а шо та вроде *********** ершка писькова - шо хазяин скажет,
то делать и будет.самостоятельные решения от таких никому не нужны, иначе бы их там не было.
исполнительность и угодливость - все.