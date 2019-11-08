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Все про:Конгрес США (323) США (5784) Віндман Александер (1)

 Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Про те, що військова допомога від США затримується, в посольстві України в Штатах знали ще в середині серпня.

Про це йдеться у стенограмі свідчень директора з питань Європи Ради національної безпеки США Александра Віндмана, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Александр Віндман прямо вказує на виконувача обов’язків глави адміністрації Трампа Міка Малвені. Останній, за його словами, зробив усе, щоб поставити зустріч Трампа й Зеленського в залежність від розслідування українськими правоохоронцями діяльності компанії Burisma.

Також Віндман вказує, що Зеленський у розмові з Трампом 25 липня (на якій той був присутній) згадав назву компанії Burisma, що не було включено в стенограму дзвінка. Це вказує, на думку полковника, на те, що президента України "готували до дзвінка заздалегідь".

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За словами Віндмана, про затримку американської військової допомоги Україні він дізнався ще до 3 липня. В цей час з офісу глави адміністрації Трампа надійшло  розпорядження перевірити, чи відповідає допомога "пріоритетам адміністрації".

Українські дипломати, стверджує Віндман, знали про затримку допомоги з середини липня. У ЗМІ інформація про затримку допомоги з’явилася лише 28 серпня.

Александр Віндман дав свої свідчення перед Конгресом 29 жовтня. Він вказав конгресменам на розбіжності між стенограмою розмови Трампа й Зеленського 25 липня та реальним змістом сказаного.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158705
 
   
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 22 мин.22 минуты назад

Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"


Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени - Цензор.НЕТ 3514
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Один вопрос. Почему это при Организме не село еще,кто мешает?Назовите,кто мешает "патриоту"?
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!.

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СЛАВА УКРАЇНІ.!!!!!
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Вічний позор і ЗАБУТТЯ россійсько-ФАШИСЬКИМ " захисникам-допомагателям " ,
" звільнювачам " і остальним КРОВАВІМ АФЕРИСТАМ !!!
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Если мы хотим сохранить страну,нужно понимать,что нато нам не светит,а ***** по любому сюда полезет.Все остальное лирика.
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Ничего не пропало ,это наоборот должно мобилизовать.
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НАТО РЕАЛЬНО СВЕТИЛО еще при Ющенко..
.
НО глупый народ выбрал ОВОЩА,,, А оно ..........
.
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Да и счасс..- После РЕАЛЬНЫХ ПРОДВИЖЭНИЙ Украины в НАТО...- ГЛУПЫЙ народ выбрал ОВОЩА , притом---3еленого.
.
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Ето жопа Трампа . Где в АМЕРИКЕ РЕЙГАН ?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 22 мин.22 минуты назад

Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"


Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени - Цензор.НЕТ 3514
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Это служит доказательством того, что Порошенко задействовал админресурс на выборах и должно было быть не 73%, а 75%...
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Один вопрос.Почему это при пете не село,кто мешал?Назовите,кто мешал "патриоту""?
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Один вопрос. Почему это при Организме не село еще,кто мешает?Назовите,кто мешает "патриоту"?
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Читать разучились у пятра ляксеича.Зеле можно задавать эти вопросы,но после того ,как отчитаетесь кого за 5 лет посадили.И да штепа вам смеется в лицо.
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Один вопрос, те, кто голосовал "против Порошенко" в одной команде с Бойко и Медведчуком и тоже 75%?
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Да тут другой вопрос.Илловайск,а ваше чучело парад проводило?Ну то таке,это для тех ,кто помнит еще Украину без пораженко..Ну теперь все проще,все в военкомат и петю с сыночком которого альфа охраняла не забудьте.Н
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А Организм в это время с гранатой под засРашкинские танки бросался,правильно? Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 8871
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И как вы не заметили петю по Иловайском)))
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Вы врете петю в окопах многие видели.Он как патриот командовал взводом,показывал примером.Видели.
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характерна ознака зебіла - нагла і цинічна брехня. Настільки нагла, що не зважає на те, що вона елементарно спростовується.
24.08.2014р., коли відбувався парад на день Незалежності - котел під Іловайськом якщо і організувувався, то добробатами під командуванням Корбана і Хомчака. І в котел брались сепари. Лише через три дні, коли підійшли в/частини ерефії - стався котел, куди потрапили добробати.
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Ответочка для порохосрани.Тогда гш возглавлял мужеложенко и он договаривался с кацпней.Война и договор ничего не смущает?Мужеложенко признал,что он вел переговоры про коридор.Чего это у вас вопросов не возникает)))Ответ один и вы его знаете.
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Кто мешает честному "патриоту" посадить Бойко,летающего к Медведу и ВВХ?Медведчука он ссыт обижать,а Бойко тоже писяется трогать?
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Хуф... он писяет писей писять... то еще ссыкло...
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И Чалый начал активно действовать на свой страх и риск, т.к. из ОПы так и не ответили - что делать...
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ты ж кацапский скотыняка!.. чего ты радуешся?!
обвалится Трамп, вместе с ним, обвалятся программы, в которых участвуют, такие дебилы как ты..
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Все то ясно, лише для чого військова допомога країні, яка не збирається воювати?
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Малвени? Это звучит как Моника Янелох принял решение.
Он только подписать может. Как фото фанатам.
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яке буде покарання голові адміністрації президента зуб виб'ють чи посадять?
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!.ВЕЧНЫЙ ПО3ОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!....Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 2003
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А шо, мне нравицца как рыжий орангутанг дёргаицца, пытаясь отмазацца от импича... Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 3330


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нашли таки стрелочника - Мика Малвени.
мика не стрелочник, а шо та вроде *********** ершка писькова - шо хазяин скажет,
то делать и будет.самостоятельные решения от таких никому не нужны, иначе бы их там не было.

исполнительность и угодливость - все.
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Тобто - Трамп тут ніпрічьом і всі дємократічєчкі зусилля, спрямовані на його імпічмент, адресовані "злочинним адмінісраторам"? Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 3385
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