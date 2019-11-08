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Все про:Крим (7695) Чубаров (388) кримські татари (1466)

 Окупаційна влада Криму затримала дисидентку Айше Сеітмуратову

Окупаційна влада Криму 8 листопада затримали ветерана кримськотатарського руху, 82-річну радянську дисидентку Айше Сеітмуратову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Сеітмуратову затримали на КПВВ "Чаплинка", розташованому на адмінмежі між материковою частиною України й окупованим Кримом.

"Щойно стало відомо, що російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеітмуратову, кримську татарку, радянську дисидентку, журналістку, історика, ветерана кримськотатарського національного руху", - написав Чубаров у фейсбуці.

Він зазначив, що Сеітмуратова з 1978 року, коли її вигнали з СРСР, має громадянство США.

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Сеітмуратова постійно проживає в Криму.

У Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходів для встановлення зв'язку із затриманою і надання їй допомоги.

Окупаційна влада Криму затримала дисидентку Айше Сеітмуратову 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158704
 
 
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В Украине тоже людей задерживают.И что это значит??Ничего. Надо хотя бы знать что ей приписывают.
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-- блин, ещё живы диссиденты! -- меня так в ГБухе обзывали в середине 80хх.
Прорвёмся!
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Не так глобально... -- но шо-то в этом роде...*)
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Так мы ж победили! -- с очень скромными намерениями -- ...но, опять пришёл Гегемон и всё поломал! *)
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Вы уточните, ето сделали окупанты, тамженашилюди или торговые партньоры? Ато каждый раз по разному называете одних и тех же.
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Так хто там питав мене де Юлька? Дивіться Шустера як вона розносить вщент зелений бюджет. І Шепелявий там, до речі. Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову - Цензор.НЕТ 9376
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А на каком канале сейчас Шустер? У меня телика нет, нужно искать на ютубе где-то?
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Когда у режима нет контраргументов, он начинает сажать и убивать несогласных называя их врагами народа, агентами вражеских разведок, психически больными или диссидентами. В пукинской Расеи ты или в стаде или в тюрьме

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Из грудных младенцев может вырасти ещё что-то более опасное, чем 82 летние, особенно по национальности - крымские татары...
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За Крым нужно воевать . Готовы ли на это порохоботы . Звычайно нет . Воевать прийдется нам .
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Зеб, главное про коктейли не забывай.

"«Война войной, а коктейль по расписанию»."
https://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
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