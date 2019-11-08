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Все про:ОБСЄ (2310) обстріл (5687) Донбас (13550)

 За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні за останню добу зафіксували більше випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і менше - в Луганській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Порівняно з попереднім звітним періодом, СММ ОБСЄ зафіксувала більше порушень припинення вогню в Донецькій області і менше - в Луганській області", - сказано в щоденному звіті спостерігачів.

Також у місії повідомили про поранення хлопчика внаслідок розриву світлошумової гранати в Іловайську, що перебуває під контролем незаконних збройних формувань.

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"Місія продовжила спостерігати за розмінуванням у районі розведення в Золотому. В районі розведення в Станиці Луганській місія продовжила спостерігати за будівельними роботами на зруйнованій ділянці моста", - наголошується в документі.

СММ ОБСЄ запевнила, що продовжила спостерігати за дотриманням режиму припинення вогню, щоб полегшити функціонування і ремонт критично важливої цивільної інфраструктури, зокрема водогонів і ліній електропередач у непідконтрольних уряду районах Луганської області. Також учасники місії звернули увагу на обмеження їм доступу до контрольно-пропускного пункту поблизу Верхньошироківського, який не контролюється урядом України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158703
 
 
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В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

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Хм...И что-бы это значило???? Новый годовой рекорд? Уже выразили озабоченность? В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4736
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Що відбудеться після того, як Україна поверне Донецьк та Луганськ https://www.youtube.com/watch?v=W1fISotFEvw
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Військова комісія tZe inform повідомляє

08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств.
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Даже откровенно прокацапская слепая ОБСЕ регитрирует увеличение обстрелов, а вот у ЗЕклики и главклоуна всё тихо, мирно и разведение войск....Странно как то..
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Верить ОБСЕ, все равно что верить Пете брехуну.
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Да да, ватник кацапская слепая ОБСЕ хочет оклеветать ЗЕбубачку..нет никаких обстрелов я вам ни верю! вы всё врёти!!! Зебубачка гаварит что полное перемирие я только ему верю...
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Серьезно? А Сайдик, ЗЕ и Хомчак приветствуют ето и даже готовы к отводу войск. Украина страна идиотов. Чтобы враг не стрелял нужно армию спрятать чтобы враг не смог ее найти. Ето как снять двери и замки чтобы не правацировать грабителей.
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В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6168БРЕШУТ!!!там все тихо-можно отводить аж до львова!бубочка уверен,что там не стреляют,а если и стреляют,то случайно!дайте ему шанс-"победами войну не выиграть" В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6168
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Очередная многоходовочка ЗЕ в действии. Прошлый хитрый план *простоперестатьстрелять* обошелся Украине до ста человек убитых и сотнях раненных. Но ЗЕ не успокоился и не признал свою ошибку а начал выводить армию с украинских населенных пунктов. Первые жертвы етого не заставили себя ждать. Вчера были расстреляны из дистанции более 4км украинские солдаты готовившие позиции для отвода войск.
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