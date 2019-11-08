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 Економіка, Фоторепортаж
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 Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з працівниками СБУ припинили діяльність трьох незаконних АЗС і вилучили партію паливно-мастильних матеріалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" були встановлені три АЗС, які працювали на території регіону без відповідних дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності.

Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині 02

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання майже 5,8 тис. літрів бензину, понад 8,4 тис. літрів дизельного пального і 16,8 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис. грн, а також обладнання АЗС вартістю понад 1,2 млн грн.

Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині 03

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Проти правопорушників складено протоколи за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158702
 
 
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Просто перестали башлять налоговикам
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снова зомби-менты )))
ментовки давно нет - а они все гуляют Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 3219 Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 3219
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