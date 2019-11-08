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Все про:Київ (6760) стрілянина (1079)

 Суд заарештував "Святошинського стрільця", який поранив сусіда

Святошинський районний суд Києва 8 листопада обрав запобіжний захід "Святошинському стрільцю" Олексію Берестецькому, який вистрілив у сусіда з карабіна під час сварки на сходовому майданчику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Його заарештовано на 60 діб без права виходу під заставу.

Інцидент, через який чоловіка заарештували, стався увечері 6 листопада в будинку №2а на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі Києва.

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Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив два постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку. Постраждалого госпіталізували.

Стрільцю повідомили про підозру у замаху на вбивство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку.

Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, що отримав вогнепальне поранення.

Зараз правопорушникові оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158701
 
 
 Топ коментарі
 
Луганск из придурка за 10 лет проживания в Киеве так и вышел
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Потрібно звати цього дебіла не Святошинський стрєлок, а придуркуватий кідор!
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Поставьте счётчики с системой контроля "сначала плати, потом бери" как во всех цивилизованных странах.Люди уже стреляют друг в друга.
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Потрібно звати цього дебіла не Святошинський стрєлок, а придуркуватий кідор!
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Сосед тоже лопух-мог бы и ф-ку в квартиру закинуть в целях самообороны Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа - Цензор.НЕТ 6754
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почему нет возможности под залог суд не присудил хотябы на 10 млн грн как к депутатам или закон один не на всех?
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Этот неадекватный псих социально опасен, даже доча не смогла его остановить, а депутат - нет.
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этот придурок подключился минуя счётчик и вешал долги на осбб. а когда соседи пришли качать права начал стрелять.
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Что ему помешало бы обойти этот счетчик ежели он самовольно подключился после отключения за неуплату?
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"Давайте дружить домами! Встречное предложение-давайте дружить СЕМЬЯМИ"!
Это к тому что, может у имбецилов автоматы,пистолеты и карабины изьять? 73 процента населения в стране-дегенераты! А у них оружие на руках!
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- 73 процента населения в стране-дегенераты
- Великий математик, откуда такая статистика?

- А у них оружие на руках
- А эти данные откуда?
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Луганск из придурка за 10 лет проживания в Киеве так и вышел
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Судить надо соседей ,пришли к чужой квартире и устроили дебош вымогая деньги ,конечно человек психанул ... Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа - Цензор.НЕТ 9033
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а еще на соседей в суд подать за нарушение приватной территории,несанкционированный приход , звонок в дверь и попытку рейдерского захвата жилища путем манипуляций Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа - Цензор.НЕТ 3850
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Нарушая конституционные права "стрелка", преступники подошли к его квартире, в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов посмели заговорить с ним; самый злостный преступник стоял возле двери и криминально не отрывал взгляда от своего мобильника. Пострадавший от такой невиданной жестокости бандитов, в качестве самообороны "стрелок" прострелил ногу злостному гангстеру с мобилой.
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Он уже косить пытается, что не помнит ни хрена. Так и говорит: "был я трезвый, а ничего не помню. Наверное я был в состоянии аффекта"(с). А жена его хвалит и даёт положительную характеристику! Говорит, что охотник он отменный.
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и что? Американцы тоже отменные охотники,а негры через то отменные бегуны.
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Как что? Имеет положительную характеристику! А если серьёзно, то я понятия не имею- что именно. Просто прочитал, на УКРНЕТе.
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Положительная характеристика от жены не имеет никакого занчения.
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Это следствие, а кто арестует тех чиновников, которые создали в Украине условия для тарифных войн?
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Какие тарифные войны, это не совок где можно не платить ничего и тебе все спишут, тем более от тупо воровал у соседей. На ружье деньги есть а за свет заплатить нет.
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Чувак реальный отморозок, его квартиру отключили от света за долги так он сделал подключение к общей сети а когда соседи вполне справедливо пришли поговорить, при этом без мордобоя и попыток проникнуть в его квартиру он открыл стрельбу.
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местная контора управления дома ( осбб , управляюшая компания ) вместо того чеб занятся самим борьбой с неплательщиком , столкнула лбами жильцов , и одному крупно не повезло
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Так осбб - это и есть сами жильцы, а не какая-то там контора.
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