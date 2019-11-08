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 Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови СБУ Владислава Бухарєва з військової служби в запас.

Відповідний указ №833/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Бухарєва Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - свідчить текст указу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, іншим указом від 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158700
 
 
 Топ коментарі
 
Подковёрное дзюдо не прекращается..
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да там в верхах идет настоящая войнуха!!!.
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А перед ним весь Офіс Президента, всю фракції Холопів Народу та "За Ниття" та половину КМ. Ну і звісно жирного Сивоху на самий передній край!
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В який запас? Війна на сході, посаду лейтенанта і в окопи на лінію розведення в Золотом!
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А перед ним весь Офіс Президента, всю фракції Холопів Народу та "За Ниття" та половину КМ. Ну і звісно жирного Сивоху на самий передній край!
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Сорокарічного генерал-полковника в запас? Під час війни? Ну це ж маразм! На війну, в окопи, в штаб ООС, хай покаже який він зв'язківець-полководець! Ну треба ж якось підтверджувати свої генеральські погони реальними перемогами! У нас в ЗСУ досі немає нормального командувача військ зв'язку, досі немає системи військового зв'язку, а тут цілий генерал-полковник зв'язківець без діла сидить! Вперед в роботу - будувати супутникову систему зв'язку ЗСУ, впроваджувати стандарти НАТО в управління армією! Без супутникового зв'язку армія це не армія а озброєний натовп! Створити війська БПЛА на базі колишніх військ зв'язку і поставити Бухарева командувати, хай показує свою майстерність хоч за основною освітою! Якщо він взагалі на щось спроміжний, крім купівлі собі військового звання!
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Дик я не проти. Але і клоунів що зараз при владі - теж на передову.
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чего чего , а генералов у нас прорва , впереди планеты всей
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бубочку сівоха ніколи не обідить. вони одной крові.
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Ти знаєш, Ігорку, оце я гаряче підтримую! Обидвом руками за! Але лейтенанта б не дав - у нього військового досвіду немає - людей покладе. А насправді щось таки сталося. А що - невідомо. Бубочка образився на Бухарєва. Видно, той надто язика розпускав.
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Подковёрное дзюдо не прекращается..
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три дня назад ему присвоили генерал полковника. Скоро назначит его главным фискалом
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Что, реально??? Именно три дня назад? Вот это да! Помнится, из исторических аналогов, было такое Правило, у товарища Сталина: сначала наградить! И только после награждения- расстрелять! Интересно, а генерала Бухарева, вместе с повышением- не наградили, часом?
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Як тільки призначали я зразу сказав БухарЕВ, кацап, агент, куди ви його ставите? Що за люди, от обовязково робити помилки і на граблі ставати? Хіба не можна думати здоровим глуздом і бачити ситуацію вцілому і в деталях.
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Жаль, уважаемого phantom4 нет сегодня! Он бы мог поведать чуток. Если бы захотел.
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А чего нету?
Его, чего, админ "уволил"?
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Ну нету ведь, по факту! Можэ спит. Я откуда знаю.
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ЖЕСТОКО, без ношения формы, теперь и узнавать не смогут.
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''с правом ношения военной формы одежды Источник: https://censor.net.ua/n3158700 косой наведи глаз =хорош бухать
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СБУ должно быть очищено ,а руководство обновлено! История в Крыму и Донбассе четко это показала
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Блазень і бовдури що за нього голосували (скорочено Бібочка). А добровольців ви теж звільняти указом від військового досвіду будете? Ветеранів? Азов? Українську Добровольчу Армію? УДК? Легіон Свободи? Батальйон ОУН? Та плювали вони з високої горки як на укази вашого Блазня так і ваше голосування. Сила то за ними. Справжня. Військова. Мотивована.
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Уволили за фамилию. Шоб неповадно было.
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У меня буфетчица работала, довольно долго: Анна Бухалова. Экипаж в восторге был, умела тетка самогон выгнать. И тихо всё... ночами... ни один помполит не прознал! О, как!
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А муж ейный тоже в буфете работал.
Генералом подполковником.
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Муж её, "рейсовый", 2-м помощником капитана работал. Наверное- хорошо "работал", с Анной, бо всех и всё устраивало.
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Расскажи ещё чего нибудь, мне нравятся армейские сказки на ночь, я от них сплю без задних.
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відправив на офіцерську пенсію генерал-полковника..
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А я за Зелю горюю...
"Одного всего и жалко -- лишь мамашу и детей. Жить им будет шатко-валко, без папашиных костей..." (с) *)
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где то спалился чувак - главным разведчиком пробыл пару дней и в сбу не удержался...
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Он и при Порошенко пару месяцев в СБУ поработал. Да ну он же бывший налоговик а те уже не могут иначе.
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Хорошая новость. Зря он его вообще назначал куда-то только своим рейтингом пожертвовал.
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Коли звільняють кацапа з промовистим прізвищем ... то дають привід хоч трохи потішитись українцям. Дякую.
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Якось дико звучить..."...уволен с военной службы... - указ "уклониста ЗЕссикуЛЕНСКОГО"" Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 4242
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Президент Владимир Зеленский уволил бывшего замглавы СБУ Владислава Бухарева с военной службы в запас.Источник: https://censor.net.ua/n3158700

В. Бухарев после увольнения стал лучшим "другом" В. Зеленского.
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Президент Владимир Зеленский назначил Носко начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ
Это наивность дилетанта. СБУ - это структура. Люди в ней особого значения не имеют. Единственная фамилия имеющая значение в СБУ - фамилия руководителя. В ответ на атаку Зеленского "на структуру", СБУ проводит атаку "на эффективность" раскрывая различные коррупционные схемы и задерживая фигурантов в прямом эфире. Все это проводит управление по борьбе с коррупцией СБУ, которое по требованию Зеленского должно быть ликвидировано. Щелчок по носу Зеленского - "не суйся в чужие вопросы, мы эффективно работаем" и улыбка Авакову, поспешившего ликвидировать свой аналогичный отдел. Аваков просто забыл, что вопросы в голове Зеленского живут 16 суток. Главное - переждать. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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к слову о генералах, а они бывают разные!
Если у свидетелей церкви "ЗЕнеЛОХ" есть желание по гавкать на рошеновского генерала или укусить его за зад, вот вам достойный повод:

"Генерал Семочко - скандально известный бывший первый замглавы Службы внешней разведки, с 15 апреля 2019-го - уже семь месяцев - успешно бороться в суде, чтобы сохраниться на должности, чтобы продолжать служить государству. Поразительная преданность государственному креслу, и очень недешевая - адвокаты, хлопоты. И самое удивительное, что все это в рамках закона - наше законодательство позволяет чиновникам очень долго сохраняться на оплачиваемой должности, петлять, и затем долго судиться в надежде на восстановление в должности и выплаты зарплаты за долгий вынужденный простой. Ну и все это время за ними сохраняется статус, документы, защита от подачи декларации... А что - люди зажиточные, могут себе позволить. ..." ©
20 ноября новый суд по Семочко - будем посмотреть, что нам покажет этот суд при ЗЕнеЛОХ ...
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Звільнив за те, що не вміє їздити на самокаті.
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всегда радуют новости в разделе трижды неуклонист увольняет в запас военных.
или там експектирует линию фронта и определяет военную стратегию воюющей страны - цирк на дроти....
вы ему на криворогатый адрес еще одну повестку пришлите - он еще раз в штаны наложит,
чисто по уклонисткой привычке...
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