 Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського

Відповідний указ №833/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити генерал-полковника Бухарєва Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - свідчить текст указу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, іншим указом від 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Его, чего, админ "уволил"?
Генералом подполковником.
"Одного всего и жалко -- лишь мамашу и детей. Жить им будет шатко-валко, без папашиных костей..." (с) *)
В. Бухарев после увольнения стал лучшим "другом" В. Зеленского.
Это наивность дилетанта. СБУ - это структура. Люди в ней особого значения не имеют. Единственная фамилия имеющая значение в СБУ - фамилия руководителя. В ответ на атаку Зеленского "на структуру", СБУ проводит атаку "на эффективность" раскрывая различные коррупционные схемы и задерживая фигурантов в прямом эфире. Все это проводит управление по борьбе с коррупцией СБУ, которое по требованию Зеленского должно быть ликвидировано. Щелчок по носу Зеленского - "не суйся в чужие вопросы, мы эффективно работаем" и улыбка Авакову, поспешившего ликвидировать свой аналогичный отдел. Аваков просто забыл, что вопросы в голове Зеленского живут 16 суток. Главное - переждать. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Если у свидетелей церкви "ЗЕнеЛОХ" есть желание по гавкать на рошеновского генерала или укусить его за зад, вот вам достойный повод:
"Генерал Семочко - скандально известный бывший первый замглавы Службы внешней разведки, с 15 апреля 2019-го - уже семь месяцев - успешно бороться в суде, чтобы сохраниться на должности, чтобы продолжать служить государству. Поразительная преданность государственному креслу, и очень недешевая - адвокаты, хлопоты. И самое удивительное, что все это в рамках закона - наше законодательство позволяет чиновникам очень долго сохраняться на оплачиваемой должности, петлять, и затем долго судиться в надежде на восстановление в должности и выплаты зарплаты за долгий вынужденный простой. Ну и все это время за ними сохраняется статус, документы, защита от подачи декларации... А что - люди зажиточные, могут себе позволить. ..." ©
20 ноября новый суд по Семочко - будем посмотреть, что нам покажет этот суд при ЗЕнеЛОХ ...
или там експектирует линию фронта и определяет военную стратегию воюющей страны - цирк на дроти....
вы ему на криворогатый адрес еще одну повестку пришлите - он еще раз в штаны наложит,
чисто по уклонисткой привычке...