 Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Вітаю Україну з важливим рішенням Міжнародного Суду ООН в Гаазі!

Попри всі маніпуляції та фейки Росії, своєю аргументованою позицією Україна переконала Високий Суд продовжити розгляд справи. Рішення Суду вкотре доводить, що увага міжнародної спільноти прикута до російської агресії, питання ані Донбасу, ані Криму не закриті, а постійне членство в РБ ООН не є індульгенцією від відповідальності.

Читайте також: Нинішнє рішення Міжнародного суду ООН може допомогти створенню спецтрибуналу у справі MH17, - Зеркаль

За минулі п’ять років ми пройшли довгий і складний шлях у доведенні істини. Ми довели, що сила права потужніша, ніж право сили. Однак, попереду ще чимало роботи і шлях до остаточної перемоги буде непростим.

Важливо не послаблювати тиск, боротися за перемогу, не йти на жодні компроміси з агресором, який прагне будь-якою ціною уникнути відповідальності та нав’язати мир на власних умовах. Сподіваюся, що українське керівництво продовжить боротьбу і забезпечить притягнення Росії до міжнародної відповідальності!

Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.