 Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Вітаю Україну з важливим рішенням Міжнародного Суду ООН в Гаазі!
Попри всі маніпуляції та фейки Росії, своєю аргументованою позицією Україна переконала Високий Суд продовжити розгляд справи. Рішення Суду вкотре доводить, що увага міжнародної спільноти прикута до російської агресії, питання ані Донбасу, ані Криму не закриті, а постійне членство в РБ ООН не є індульгенцією від відповідальності.
За минулі п’ять років ми пройшли довгий і складний шлях у доведенні істини. Ми довели, що сила права потужніша, ніж право сили. Однак, попереду ще чимало роботи і шлях до остаточної перемоги буде непростим.
Важливо не послаблювати тиск, боротися за перемогу, не йти на жодні компроміси з агресором, який прагне будь-якою ціною уникнути відповідальності та нав’язати мир на власних умовах. Сподіваюся, що українське керівництво продовжить боротьбу і забезпечить притягнення Росії до міжнародної відповідальності!
Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
https://www.youtube.com/watch?v=7MCUVtwq3-A
Живёте плохо,потому что работать не хотите,а ждёте пока ВАС (73%) "старший браток" спасёт! Но вы забыли,что "старший браток" не спасает,а только "мочит в сортире"... Другому не обучен в школах КГБ...
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит,-
Ей с Дубу ворон говорит,-
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет,- говорит Свинья,-
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею»".-(с)
А теперь докажите,господа зебилы,что это заслуга "новой власти " 95 го Квартала.
Жаль,что вашим детям всё придётся начинать с самого начала....
Жаль украинцев,погибших за вас,их жен,детей,родителей. Вы не стоите таких жертв!
Тогда я,с таким же успехом,могу написать,что вы - зрадник і мародер. И зебил....(Ну...,это уже и доказательства не требует)
Волкер заявив,що 5 років Україною правили шулери,які незаконно збагачувалися на ресурсах країни.
Волкер впевнений,що саме режим Порошенко посприяв тому,що від України відвернулися і США,і Євросоюз.
На підприємстві був штучний перерозподіл ресурсів на фіктивні фірми. В свою чергу ці фірми постачали неякісне обладнання на передову (привіт бронежилетам)
З цього приводу будуть розслідування. За корупцію на крові треба карати нещадно
i v a n o v
@applecrysis_ua
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7 лист.
Категорично засуджую обшуки у власника т/к «Прямий» Макеєнка у справі про купівлю каналу. Ця тварина має сидіти за закриття метро 18.02.14 і 23 трупа. Європейська Солідарність, ви не о.уїли захищати спільника злочинів проти Майдану?
Серьезно? ))
Чувак на Вершине сидел, потом рухнул... -- это у каждого бывет, хто не лох, а Боец! ...*)
Несмотря на все манипуляции и фейки России мы победили, - Порошенко о решении Международного суда ООН
Где лажа в тексте?
ПОГАНЯЛА:
Янукович: «Зек», «Хам», «Овощь», (в конце, и сейчас) «Легитимный».
Порошенко: «Шоколадный», «Барыга», «Порох», кацапская тема - «Алкаш».
Зеленский: «Наркоман», «Клоун», «Писюнист», «Моника», «Бубочка», «Зубодатель», «Не лох», надеюсь, закончится все - «Легитимный»!
Вам рулить -- хто вам Ленин?
Моя думка така: представники бізнесу є гнидами та тілі суспільства і їм не повинно бути місця в структурах влади!
У 90-х роках, коли Україна була ще машинобудівною індустріальною державою, ця породжена компартійною номенклатурою плутократія співала дифірамби "приватним ефективним власникам", які створять процвітаючу економіку та суспільство достатку...
Насьогодні є очевидним, що Україна під керівництвом "ефективних власників" деградувала від індустріального до аграрного рівня, а процес самовідтворення зграї, що утримує владу, продемонстрував деградацію її представників до тваринного рівня.
Якщо ніякі події революційного характеру не змінять напрям розвитку України - у наступному столітті держава Україна буде в історичному минулому!
- Несмотря на все манипуляции и фейки России мы победили! В Изварино и Луганске, Дебальцево и Иловайске, Донецке и Крыму. Теперь, соотечественники, важно не ослаблять давление.
А зелені парнокопитні, хай блеють в унісон зі своіми бохами: Зеляй, Беняй і Пукой.
Остальные - вякнуть против Рашки не смели,т.к. ели с руки Пуйла.
далеко не отходи..скоро после зеленой падали разгребать!
Прошла зима, настало лето-спасибо пороху за это)
Только что-то не получается, опять порошенко выскакивает с гневным протестом )))
Кому интересно это лузер? Платному контингенту?