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Все про:Порошенко (9868) Міжнародний суд ООН (80)

 Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН

Порошенко висловився про те, що Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Вітаю Україну з важливим рішенням Міжнародного Суду ООН в Гаазі!

Попри всі маніпуляції та фейки Росії, своєю аргументованою позицією Україна переконала Високий Суд продовжити розгляд справи. Рішення Суду вкотре доводить, що увага міжнародної спільноти прикута до російської агресії, питання ані Донбасу, ані Криму не закриті, а постійне членство в РБ ООН не є індульгенцією від відповідальності.

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За минулі п’ять років ми пройшли довгий і складний шлях у доведенні істини. Ми довели, що сила права потужніша, ніж право сили. Однак, попереду ще чимало роботи і шлях до остаточної перемоги буде непростим.

Важливо не послаблювати тиск, боротися за перемогу, не йти на жодні компроміси з агресором, який прагне будь-якою ціною уникнути відповідальності та нав’язати мир на власних умовах. Сподіваюся, що українське керівництво продовжить боротьбу і забезпечить притягнення Росії до міжнародної відповідальності!

Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158699
 
   
 Топ коментарі
 
Петя дело делает, пока ЗЕмародёры торгуют на крови и наживаюца на войне закупая электроэнергию на Рашке.
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та яка різниця як,чому у ЗМІ тиша,ну звісно це не так цікаво як розцінки путан.
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И шо б мы робылы без ПЭТРУХЫ? Одни пэрэмогы. А че живем так бедно? А потому, спасаем ЕС.
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Ну без ***** своего любимого ты жить не сможешь
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Больной, что ли? Х...... ло у тебя только в голове. Опустись на землю. Вас ***........ ей переклинило на этом Х......ле. ***........ сь об стену. Или вы, с........ ки дрочите на него, спать не можете.
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Лёха,ты не прав!
Живёте плохо,потому что работать не хотите,а ждёте пока ВАС (73%) "старший браток" спасёт! Но вы забыли,что "старший браток" не спасает,а только "мочит в сортире"... Другому не обучен в школах КГБ...
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На рыло твоего ***** вообще без слез не взглянешь
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Тоже не можешь смириться с поражением своего кумира?))) А придется)
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"Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.

«Ведь это дереву вредит,-
Ей с Дубу ворон говорит,-
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет,- говорит Свинья,-
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею»".-(с)
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Алкашу пора опохмелится.
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Перешел на спирт в кубиках, шоп грызть.
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Только полный дебил не понимает,что вся работа была проведена командой Порошенко и под его руководством. Скажите спасибо Зеленскому,что он не успел и это развалить....!!!! Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 2427Но ...зебил...он и в Африке зебил.... Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 274
А теперь докажите,господа зебилы,что это заслуга "новой власти " 95 го Квартала. Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 4048
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5 лет не смог, а за пол года, как Зеленский победил, резко смог.
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Ринат,да будь вы даже Ахметовым,вы и 100- й доли не сделали бы для Украины из того что сделал Порошенко за 5 лет ! И он не виноват,что кол-во зебилов в стране зашкалило...
Жаль,что вашим детям всё придётся начинать с самого начала....
Жаль украинцев,погибших за вас,их жен,детей,родителей. Вы не стоите таких жертв!
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Они думают, что гениалиссимус, на прошлой неделе, между рулём и сиденьем Теслы, быстренько набросал пару исков (он же юрист), а сегодня уже всех победил. Они не в курсе, что такие вещи могут выписываться и готовиться годами.
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порошенко зрадник і мародер
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А что,суд уже был? Нет..?
Тогда я,с таким же успехом,могу написать,что вы - зрадник і мародер. Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 4029 И зебил....(Ну...,это уже и доказательства не требует)
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Екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер дав свідчення Конгресу США.

Волкер заявив,що 5 років Україною правили шулери,які незаконно збагачувалися на ресурсах країни.

Волкер впевнений,що саме режим Порошенко посприяв тому,що від України відвернулися і США,і Євросоюз.
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В Укроборонпромі офіційно визнали корупцію

На підприємстві був штучний перерозподіл ресурсів на фіктивні фірми. В свою чергу ці фірми постачали неякісне обладнання на передову (привіт бронежилетам)

З цього приводу будуть розслідування. За корупцію на крові треба карати нещадно
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Hanna☀ ретвітнув(ла)
i v a n o v
@applecrysis_ua
·
7 лист.
Категорично засуджую обшуки у власника т/к «Прямий» Макеєнка у справі про купівлю каналу. Ця тварина має сидіти за закриття метро 18.02.14 і 23 трупа. Європейська Солідарність, ви не о.уїли захищати спільника злочинів проти Майдану?
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Вокер, як раз сказав навпаки. Він сказав , що Джуліані надавав неправдиву інформацію по корупції. А ти тільки що збрехав і я зловив тебе на брехні, кацапський троль.
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During testimony behind closed doors on Thursday, the special envoy, Kurt D. Volker, said Mr. Giuliani rejected a generic draft statement that Ukraine's government had agreed to issue committing to fighting corruption generally. Instead, Mr. Giuliani said the Ukrainians had to promise to pursue two specific investigations that could damage the president's political domestic adversaries.
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він не троль, він бот з методичкою від шарія-бужанського
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Не хотелось писать,но бабкино выражение :"Мы пахали - сказала муха,сидящая на роге быка",прямо напрашивается..Наш пострел везде поспел. Ну к каждой бочке Порошенко затычка
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Порошенко затычка - Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 9834
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Мы доказали, что сила права мощнее, чем право силы.

Серьезно? ))
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А в чем победа? Победа будет, когда получат решение суда в пользу Украины и когда это решение исполнят. Понимаете, нельзя каждый шаг на пути куда-то выдавать за победу. Победа - это достижение цели. Да, к ней нужно идти, чтобы прийти, но пока не пришли, не нужно говорить о победе, которой по факту нет.
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Прежде чем писать, стоило бы изучить материалы дела,дабы не выглядеть некомпетентным комментатором.... Это - уже победа команды украинских юристов!
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Высеры ЗЕбильных ботов и кацапских троллей не задерживаются тут и десяти секунд Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 7891 Спамят неподецки
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Не! -- спокуха! -- шо Порох не так сказал, со своей сегодняшней позиции?
Чувак на Вершине сидел, потом рухнул... -- это у каждого бывет, хто не лох, а Боец! ...*)
Несмотря на все манипуляции и фейки России мы победили, - Порошенко о решении Международного суда ООН

Где лажа в тексте?
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"Лажа" -у множені Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 7179Треба було мовити - "Я переміг..." Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 2406
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-- ну, так "выйди на Площадь!" -- и скажи...
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-- ты с Зелей, всего один танк построил! -- ...сиди уже и молчи...*)
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Пеца,тебе уже ничего не поможет,твои бравурные изречения никчему,Камера ждёт
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мироська - тобі зебілу вже точно НІЧОГО не поможе ! Так і помреш тупим зебілом !!
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Шо ты знаешь про камеру, придурок? -- шо она в фотоаппарате есть? -- ...усохни, сиделец -- на унитазе -- не нервируй меня, Муля...*)
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Скажи Петро спасибо Волкеру, что заступился за тебя! А так сидел бы ты уже давно на нарах! Но сколько бы веревочке не виться, конец будет! И конфискация будет, даже если все перепишешь на сына!
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Интересную штуку нашел, оставлю здесь.
ПОГАНЯЛА:
Янукович: «Зек», «Хам», «Овощь», (в конце, и сейчас) «Легитимный».
Порошенко: «Шоколадный», «Барыга», «Порох», кацапская тема - «Алкаш».
Зеленский: «Наркоман», «Клоун», «Писюнист», «Моника», «Бубочка», «Зубодатель», «Не лох», надеюсь, закончится все - «Легитимный»!
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А еще забыл Свыне : Мародер, Открывачка, Брехло, Лолита...ну и Свыня опять таки Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 1362
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Это, конечно весело, но главное, чтобы для нас украинцев - это закончилось не как в 1933. Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 6445
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-- шо б у вас снова не закончилось, как в 1933, надо начинать не так, как в 1919.
Вам рулить -- хто вам Ленин?
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Так чи не найкращий зараз час похерити усі мінські з норманськими , усі селфі з ****** та Розводи на потєху спонсорам тероризму???
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Чомусь я не чув про те, що цей "панамський" патріот закривав офшорні рахунки та переводив капітали в Україну...
Моя думка така: представники бізнесу є гнидами та тілі суспільства і їм не повинно бути місця в структурах влади!
У 90-х роках, коли Україна була ще машинобудівною індустріальною державою, ця породжена компартійною номенклатурою плутократія співала дифірамби "приватним ефективним власникам", які створять процвітаючу економіку та суспільство достатку...
Насьогодні є очевидним, що Україна під керівництвом "ефективних власників" деградувала від індустріального до аграрного рівня, а процес самовідтворення зграї, що утримує владу, продемонстрував деградацію її представників до тваринного рівня.
Якщо ніякі події революційного характеру не змінять напрям розвитку України - у наступному столітті держава Україна буде в історичному минулому!
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брешешь, гнида лахтинская, незмінний платник податків в казну РФ это твой антиукраинский зеленый клоун, именно он заработал сотни миллионов баксов в Рашке через свои фирмы, при этом не уплачивая налоги в Украине, показывая типа "убытки", отгоняя свое бабло в офшоры... в то время, как Порох налоги со своих предприятий платил и платит в Украине ...
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Сегодня забанили Бужанского (слуга ур@да) и ещё крымнашистку грохнули ) Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 252 Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 5355
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Пора тебе на покой служивый, мозги у тебя не того уже, рано состарился, пить меньше надо было "шила".
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Ага ,при чём не раз ,однажды в ЛИПЕЦКОЙ битве и ещё в МАЛЬДИВСКОМ морском сражении ... Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 782
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а де там про ліпєцк і про шоколад? смокчи і не плюйся))))
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Дорогой Дыробык, Рошен в Липецке закрылся в 2016-м году, а ты до сих пор не пронулся. Проснись - ты серешь.
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ти десь не так мене зрозумівив... чи в тебе "фас"! команда була?
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якось недобре сприймав Порошенка... тепер - Він мій Дорошенко!!! тварям хохлятим привіт Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 3328
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Петрушка:
- Несмотря на все манипуляции и фейки России мы победили! В Изварино и Луганске, Дебальцево и Иловайске, Донецке и Крыму. Теперь, соотечественники, важно не ослаблять давление.
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"Перемоги" цього клоуна ще років з десять на Україну сипатися будуть після нього, а за 5 років царювання встиг тільки зробити її найбіднішою в Європі.
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пуйло довидєлувалось - норманскій нє созрел, согласовних тєкстов ещьо нет - а тут бац! Й ГААГА назвала його спонсором тероризму й почала розгляд справи по суті!
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Опять неожиданно чёрт из табакерки. Только все забыли и на тебе, явление пресвятого лика.
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Поважаю наполеглого Пороха.
А зелені парнокопитні, хай блеють в унісон зі своіми бохами: Зеляй, Беняй і Пукой.
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Почему это комментирует Свыня? С таким же успехом то же самое мог поведать Чучма.
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Не мог....!Процесс начали и вели при Порошенко и под его руководством....
Остальные - вякнуть против Рашки не смели,т.к. ели с руки Пуйла.
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Так, це зробила команда Порошенко, за що йому велика подяка!
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Респект Пороху!
далеко не отходи..скоро после зеленой падали разгребать!
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если девушка красива и в постели горяча, это личная заслуга Петра Алексеича)
Прошла зима, настало лето-спасибо пороху за это)
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Новий відмовиться від всіх претензій, щоб зустритись з Вялікім Пупукой.)
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Что там с Римским правом, чтоб рохкать про Гаагу, Свыночолый? Не встыг чуть чуть? Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 5734
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Хорошо устроился. Только победа - тут порошенко выскакивает - наша перемога!

Только что-то не получается, опять порошенко выскакивает с гневным протестом )))
Кому интересно это лузер? Платному контингенту?
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поки не повернемо Петра Олексійовича у Президентське крісло, у України дуже сумнівне майбутне
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