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Все про:Німеччина (1312) орден (57) церква (391) Євромайдан (585) Фельдгузен (5)

 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН

Ральфа Гаске нагороджено хрестом за заслуги. Це найвища нагорода для цивільних осіб у Німеччині.

Нагороду Гаске вручила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він допомагав людям на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 рр, виступав за їхнє право на мирний протест. Він перетворив кірху св. Катерини в прихисток, місце спокою і в умовах небезпеки запобіг насильницькому протистоянню протестуючих і поліції, ставши між сторонами", - сказала посол.

Дипломат уточнила, що орден є вищим цивільним визнанням ФРН заслуг перед суспільним благом і присуджується як громадянам Німеччини, так і іноземцям за політичні, соціально-економічні та духовні здобутки, а також за особливі заслуги перед Німеччиною.

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Зі свого боку, пастор подякував за таку нагороду і висловив сподівання на мир в Україні.

"Є німецька пісня, сенс якої можна передати так, що багато маленьких кроків і велика кількість людей можуть змінити світ. Ви і я можемо йти цим шляхом і досягти блага для світу. Нас об'єднує бажання миру для України. І я щиро бажаю всім українцям, щоб цей мир якомога швидше настав", - зазначив нагороджений.

Гаске був пастором церкви в Києві з 2009 року по 2015 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158698
 
   
 Топ коментарі
 
Зєля, чуєш? Не про ебонітові палички вони говорили.
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Думаю что пастору не стыдно смотреть украинцам в глаза!Он проявил и гражданскую и человеческую позицию.Спасибо ему за это
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Так то.! Ось вона різниця світів. Тоді я особисто бачив, та добре пам'ятаю, коли московські пОпи православнющі плювались в сторону майданівців, закривали ворота перед людьми, відмазувались словами, що "Храм для молитви! Нєх туди різний зброд впускати" молились на інока Януковича і православну ригівську братію і тд. Пам'ятаю це. І забути не можу. Точніше не хочу!
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То Зельц долгие годы под прикритием работал, говорил, шоб сразу не догодались, шо он ливоруционэр, а, вообще он майдановцев у себя тыщами от портнова, как и Сивоха, в 95-ой палате прятал...
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Думаю что пастору не стыдно смотреть украинцам в глаза!Он проявил и гражданскую и человеческую позицию.Спасибо ему за это
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Ага особенно когда сидел с заплывшими жиром глазами и тырил на оборонке. Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 2964

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лучше бы вы кацапам севпоток заблокировали....
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уряд то уряд, уряд німечччини вже через 5 років після війни плазував перед СССР читай Росіею. А тут ми маемо - Людину.
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Так то.! Ось вона різниця світів. Тоді я особисто бачив, та добре пам'ятаю, коли московські пОпи православнющі плювались в сторону майданівців, закривали ворота перед людьми, відмазувались словами, що "Храм для молитви! Нєх туди різний зброд впускати" молились на інока Януковича і православну ригівську братію і тд. Пам'ятаю це. І забути не можу. Точніше не хочу!
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Та забули вже всі... Кацапи як сиділи так і сидять в серці України - в Києво-Печерській Лаврі. І що? Як допоміг Томос чи красіва назва дійства "Революція Гідностві"? Хто її придумав? Ті хто осідлали Майдан, поклали Небесню Сотню і не покарали вбивць, сіли на голову українцям, плюнули в душу, обікрали всіх і кожного і тепер виляють задом перед ******... А потім майданівці пішли на вибори і проголосували за Зєлєнького українофоба... Маладца...
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кацапо-ордынские сатанисты п р о т и в!!!


Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 4326





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Ніяких мінських та норманських з терористами . А що думають Макрон з Меркель? як їм з ним сидіти поряд - ЗІ СПОНСОРОМ ТЕРОРИЗМУ , газок йому допомагати продавати обходячи закони ЄС?
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Лютеране -- крутые хлопцы! ...в Нюрнбереге надо постараться, шо б Храм с крестом найти...*)
Итэ мисса эст.
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Спасибо Вам Пастор!!! Это лучший пастор Лютеранской Церкви за все года независимости!!! Он хотел остаться на следующий контрактный срок, но увы! В Германии есть лоби россии! И ему всуперечь желанию пришлось ехать в Германию в маленький провинциальный городок!!!!
Спасибо Вам пастор!!!
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