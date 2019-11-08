 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН

Нагороду Гаске вручила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він допомагав людям на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 рр, виступав за їхнє право на мирний протест. Він перетворив кірху св. Катерини в прихисток, місце спокою і в умовах небезпеки запобіг насильницькому протистоянню протестуючих і поліції, ставши між сторонами", - сказала посол.

Дипломат уточнила, що орден є вищим цивільним визнанням ФРН заслуг перед суспільним благом і присуджується як громадянам Німеччини, так і іноземцям за політичні, соціально-економічні та духовні здобутки, а також за особливі заслуги перед Німеччиною.

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Зі свого боку, пастор подякував за таку нагороду і висловив сподівання на мир в Україні.

"Є німецька пісня, сенс якої можна передати так, що багато маленьких кроків і велика кількість людей можуть змінити світ. Ви і я можемо йти цим шляхом і досягти блага для світу. Нас об'єднує бажання миру для України. І я щиро бажаю всім українцям, щоб цей мир якомога швидше настав", - зазначив нагороджений.

Гаске був пастором церкви в Києві з 2009 року по 2015 рік.