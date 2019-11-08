 У Верховній Раді зареєстровано два проєкти Трудового кодексу

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що проєкт Трудового кодексу №2410, а також альтернативний йому проєкт №2410-1 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 8 листопада. Тексти проєктів на сайті парламенту поки відсутні.
Авторами основного проєкту Трудового кодексу №2410 є народні депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, Сергій Ларін, Віталій Борт, Олександр Качний, Юрій Солод та Володимир Кальцев. Автори альтернативного проєкту №2410-1 - члени фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Вадим Івченко, Михайло Цимбалюк та позафракційний депутат Сергій Шахов.
Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що через кілька місяців в Україні з'явиться новий Трудовий кодекс.
Також замість заробітної платні ввести харчові одиниці. За хвороби звільняти за статтею - щоб був вовчий квиток: інший роботодавець не візьме рабоодиницю, що працює із біологічними багами.
Та чого там вже по дрібницях... Педаль в асфільт:
- працівник з народження до смерті прикріплений до підприємства;
- підприємство утримує працівників у казармах, надаючи койкомісце та харчовий раціон;
- діти при народженні вилучаються у батьків і передаються на прискорену підготовку до педагогічно-професійних комбінатів до досягнення 10-річного віку. З 10 років - вперед ї*ошить;
- за погану роботу - тілесні покарання та штрафи у харчових одиницях;
- повторні хвороби є підставою для евтаназії неефективного працівника на розсуд роботодавця;
- тіла померлих та евтаназованих робітників направляються на переробку в органічні добрива.
За хавчик.
За хавчик - 8 часов.
Второй - для рабов?
Революція закінчиться тоді - коли представників інтересів приватного бізнесу, як позасоціальних істот, буде позбавлено громадянських прав!