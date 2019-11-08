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 Політика України
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Все про:ВР (6019) законопроект (845) Трудовий кодекс (15)

 У Верховній Раді зареєстровано два проєкти Трудового кодексу

Обидва проєкти парламент отримав у п'ятницю, 8 листопада. Їхні тексти на сайті ВР поки відсутні.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт Трудового кодексу №2410, а також альтернативний йому проєкт №2410-1 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 8 листопада. Тексти проєктів на сайті парламенту поки відсутні.

Авторами основного проєкту Трудового кодексу №2410 є народні депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, Сергій Ларін, Віталій Борт, Олександр Качний, Юрій Солод та Володимир Кальцев. Автори альтернативного проєкту №2410-1 - члени фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Вадим Івченко, Михайло Цимбалюк та позафракційний депутат Сергій Шахов.

Читайте також: Упродовж двох місяців побачите Трудовий кодекс, який буде занадто ліберальним для роботодавця, - глава комітету ВР з питань соціальної політики Третьякова

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що через кілька місяців в Україні з'явиться новий Трудовий кодекс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158693
 
 
 Топ коментарі
 
Якось так: "Хорошо є*ошиш? Є*ош ще більше, і спробуй, падло, лише захворіти. Що? Зарплатня мала? Спасибі скажи, якщо по статті не звільню, і підеш оно старцювати біля церкви. І запомні: права тут в мене, а ти - є*ош 25 годин на добу, 13 місяців на місяць, якщо хочеш свою миску баланди, холоп. А в отпіск тут їжжу я. Тобі й одного вихідного забагато. І дітей нєх тут плодить, ніщеброди..."
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Та хоч і двадцять.Що ця мерзота міняти зібралась ?
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Трудовой кодекс не самое плохое совковое наследие с учётом что того, что могут замутить "высококомпетентная" Зе команда)
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Та хоч і двадцять.Що ця мерзота міняти зібралась ?
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Якось так: "Хорошо є*ошиш? Є*ош ще більше, і спробуй, падло, лише захворіти. Що? Зарплатня мала? Спасибі скажи, якщо по статті не звільню, і підеш оно старцювати біля церкви. І запомні: права тут в мене, а ти - є*ош 25 годин на добу, 13 місяців на місяць, якщо хочеш свою миску баланди, холоп. А в отпіск тут їжжу я. Тобі й одного вихідного забагато. І дітей нєх тут плодить, ніщеброди..."
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Трудовой кодекс не самое плохое совковое наследие с учётом что того, что могут замутить "высококомпетентная" Зе команда)
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[big boss mode on] "Отдыхать? Быдло, запомните: тута отдыхать ездию я - а вам и одного выходного, я смотрю, сильно дох*я. А кто заболеет - по статье нах*й, шоб другие знали, шо вас не надо таких инвалидов никуда брать... Чё? Декрет? Аборт иди делай, авца, если ума предохраниться не хватило!..." [big boss mode off]

Також замість заробітної платні ввести харчові одиниці. За хвороби звільняти за статтею - щоб був вовчий квиток: інший роботодавець не візьме рабоодиницю, що працює із біологічними багами.

Та чого там вже по дрібницях... Педаль в асфільт:
- працівник з народження до смерті прикріплений до підприємства;
- підприємство утримує працівників у казармах, надаючи койкомісце та харчовий раціон;
- діти при народженні вилучаються у батьків і передаються на прискорену підготовку до педагогічно-професійних комбінатів до досягнення 10-річного віку. З 10 років - вперед ї*ошить;
- за погану роботу - тілесні покарання та штрафи у харчових одиницях;
- повторні хвороби є підставою для евтаназії неефективного працівника на розсуд роботодавця;
- тіла померлих та евтаназованих робітників направляються на переробку в органічні добрива.
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рыгы придумают как любой закон под сепарню подстроить.
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Помню рыги совали ТК про 12-часовый рабочий день без выходных.
За хавчик.
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Рошенко на первом сроке побоялся.
За хавчик - 8 часов.
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Один закрепляет крепостных.
Второй - для рабов?
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Гнидам муляє захист трудових прав...
Революція закінчиться тоді - коли представників інтересів приватного бізнесу, як позасоціальних істот, буде позбавлено громадянських прав!
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Революція? Яка в біса революція? Кожний хто платить надвисокі податки вбиває Україну і робить себе біднішим і хворим. Треба не "революції робить" а створювати незалежні профспілки, звільнятись з роботи на олігархів і відкривати власну справу в тіні. Кожний хто чекає на "гарного пана" і на новий "справедливий указ" є клінічним ідіотом. Хочеш буди вільним і щасливим? Дій в своїх інтересах.
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