 Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як ви", – зазначив Глава держави під час зустрічі.
Зеленський додав, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Зокрема, він розповів про проект "Держава у смартфоні" та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.
Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт.
Також, на думку Володимира Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.
Так, упродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.
Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту.
Просто нагадую, кацапе)
спасибки за твое мнение, я его выкину вместе с мусором!
Все, що треба від китайського міл'ярдера
- кошти на реалізацію певних проектів.
Як це було в Грузії за часів шановного пана Саакашвілі.
Все, що створює інвестор, - залишається у його власності, повністю або частково.
P.s. я за своє буду стріляти, різати, рвати руками і зубами. Ти за мене не переймайся.
@zlijgutsul
· 7 лист.
Петро Порошенко - хороший батько, який піклується про свою сім'ю.
Він не тільки фінансував якісне навчання за кордоном і забезпечив синові Олексію місце у Верховній Раді.
Тепер татко оформив на нього свій кондитерський бізнес.
Тому що тато сяде, а його Roshen буде процвітати🥁
Екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер дав свідчення Конгресу США.
Волкер заявив,що 5 років Україною правили шулери,які незаконно збагачувалися на ресурсах країни.
Волкер впевнений,що саме режим Порошенко посприяв тому,що від України відвернулися і США,і Євросоюз.
Чи може ти обурювався, коли ця гнида гнала з росії і з Ордила вугілл, разос іхєз ахмєткою?
Чи може ти був не в собі, коли дізнався, що мародер-недогетьман разом із своїм кумом та корешем медведчуком гонять контрабасом з росії скраплений газ та нафтопродукти?
Тобто Україна своїми коштами підігрівала економіку свинособак.
Про що ти верзеш?
ще трошки "зради"
В Украине на 2020-й год предусмотрен рекордный за всю историю оборонный бюджет
👍🏻
Сезам,відкрийся! А зараз Alibaba Group поділиться з нами інвестиціями)
А теперь представьте такой вот китайский вариант налоговой системы в Украине.
А де декомунізація?