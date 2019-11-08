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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3505) інвестиції (251) Китай (249) інвестори (47)

 Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну 01

"У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як ви", – зазначив Глава держави під час зустрічі.

Зеленський додав, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Зокрема, він розповів про проект "Держава у смартфоні" та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.

Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт.

Також, на думку Володимира Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.

Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну 02

Так, упродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.

Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158692
 
   
 Топ коментарі
 
Великай и магучай бох всех умственно отсталый любителей совковой халявы Янехол 42-й, амбициозен и мудр до невозможности. Назначение донецкого хряка-алкаша Сивохи на должность при СНБО доказывает его невыносимую мудрость, прозорливость и дальновидность. Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1803
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Він що навмисно так робить...? Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 5207 Яке ж воно жалюгідне.
Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 6006
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Да это обычная показуха проплаченая зелей)))То ли дело видеобращение петра ляксеча по поводу церкви.Он уже не президент,а дело его живет)))
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Він що навмисно так робить...? Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 5207 Яке ж воно жалюгідне.
Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 6006
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порошенко зрадник і мародер, порохоckotи (с)ідори.
Просто нагадую, кацапе)
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ооо!.. уВасья-сепар!..
спасибки за твое мнение, я его выкину вместе с мусором!
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Алібаба це майданчк-посередник, що він може інвестувати в Україну? Це класичні бариги-спекулянти! Нам потрібні не китайські спекулянти а інвестори виробники машинобудування, авіабудування, космічного будування! Накуя нам якась алібаба?
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Вибач, але ти просто придурок. Зрозуміло, що в Китаї нема ніяких своїх власних технологій.
Все, що треба від китайського міл'ярдера
- кошти на реалізацію певних проектів.
Як це було в Грузії за часів шановного пана Саакашвілі.
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Я відкрию Вам секрет успішності мільйонерів та мільярдерів - вони нікому не дають свої гроші, вони можуть тільки взяти чужі гроші покористуватись!
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Дурню, відкрию тобі ще страшнішу таємницю: ти не відрізняєш позику від інвестиції.
Все, що створює інвестор, - залишається у його власності, повністю або частково.
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Відкрию Вам ще один секрет успішності українських рейдерів та бандитів - все майно яке Ви маєте в Україні, Вам належить тільки до того моменту поки Вами не зацікавились чорні реєстратори!
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До чого тут це? Обісравсь по одній темі, різко переїхав на іншу?)
P.s. я за своє буду стріляти, різати, рвати руками і зубами. Ти за мене не переймайся.
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Злий Гуцул
@zlijgutsul
· 7 лист.
Петро Порошенко - хороший батько, який піклується про свою сім'ю.
Він не тільки фінансував якісне навчання за кордоном і забезпечив синові Олексію місце у Верховній Раді.
Тепер татко оформив на нього свій кондитерський бізнес.

Тому що тато сяде, а його Roshen буде процвітати🥁
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ДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПОДДЕРЖИВАЕТ 84% украинцев! ФСБшное отребье пусть хоть захлебнется пеной -хер что у них получится в Украине
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підтримують 84%, але трохи не вїжджають!
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Петренко d2e40803 обсосаный дегенерат, (с)идор затраханый, жополиз Презика Янелоха.
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Тримай добавки, кацапе)

Екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер дав свідчення Конгресу США.

Волкер заявив,що 5 років Україною правили шулери,які незаконно збагачувалися на ресурсах країни.

Волкер впевнений,що саме режим Порошенко посприяв тому,що від України відвернулися і США,і Євросоюз.
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Серьёзно. А дайка ссылку на на Волкера, или пустобрёх.
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Да это обычная показуха проплаченая зелей)))То ли дело видеобращение петра ляксеча по поводу церкви.Он уже не президент,а дело его живет)))
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Живёт дело у ЗЕмародёров -- торговли на крови и наживы на войне, электроэнергрия для ЗЕбариг с Рашки бодренько идёт...
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Так а чего при пете не возмущались,когда в самый разгар ***********,станция Конотоп была забита кацапскими вагонами.Аль не знали,теперь "спящие "патриоты" проснулись.
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Как не возмущались? Вы ж ЗЕбилы со своим клоуном и Г+Г аж усерались возмущались и на каждом углу визжали про барингу мародёра торгующего на крови.. А чего теперь не вомущаешься как ЗЕкловун торгует на крови и наживаеца на войне??
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Так чего вы не возмущались ********?Все устраивало,ничего не поменялось.Чего теперь жилы рвете.Все ж тоже самое.
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То вы ЗЕбилы выбрали клоуна шоб было всё то же самое и ничего не менялось??? ахаха..ну даёте ЗЕбилы))))
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ПЕСык, ты глянь как вас рвёт от любой новости! А ты "ничего не менялось!!!!"
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Так же как вас ЗЕбилов рвёт в любой новости про Порошенко? Ну так точно ничего не поменялось. Вас козломордых сепарков всегда рвало, бо Петя не здал Украину вашему *****...
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Пороxockoт кацапсткий, а ти "вазмущался", коли сивий кнур під час війни купляв собі бізнеси на росії через свій кишеньковий інвестхвондік ICU?
Чи може ти обурювався, коли ця гнида гнала з росії і з Ордила вугілл, разос іхєз ахмєткою?
Чи може ти був не в собі, коли дізнався, що мародер-недогетьман разом із своїм кумом та корешем медведчуком гонять контрабасом з росії скраплений газ та нафтопродукти?
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Ну ты ж не возмущаешься ЗЕбилоскот когда твои клоуны делают то же самое. Хотя про баригу мародёра торгующего на крови зебилы до потери пульса визжали. Чего ж ты сейчас заткнулся за торговлю на крови, а винторогий кацапчик??
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Кацапе, за часів царювання гетьмана петьмана обсяг торгівлі постійно зростав із від'ємним для України сальдо.
Тобто Україна своїми коштами підігрівала економіку свинособак.
Про що ти верзеш?
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Да знаем 28 миллиардов на РНБО на разворовывание ЗЕмародёрам выделили....при Порошенко бюджет РНБО был 170 миллионов..
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Видел уже китайца с ребёнком в Минске, в обычном, так сказать, районе...
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Кроме того, Президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта. Источник: https://censor.net.ua/n3158692

👍🏻
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Лалалалалка, он такая же балалалаболка, как и ты, лалалалалка...
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Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data anal
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Но не припомню украинские компании и продукты по "BIG DATA". Не напомните?
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Великай и магучай бох всех умственно отсталый любителей совковой халявы Янехол 42-й, амбициозен и мудр до невозможности. Назначение донецкого хряка-алкаша Сивохи на должность при СНБО доказывает его невыносимую мудрость, прозорливость и дальновидность.
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Покупка электроэнергии на Рашке теперь уже не торговля на крови, и нажива на войне, а это величайшее достижение ЗЕкоманды и лично ЗЕкловуна..
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"Чехлы ноги шерсть овца мужчина любит" © Али
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Зеленський-"У нас дуже амбіційні цілі." Я знаю заповітні слова.....

Сезам,відкрийся! А зараз Alibaba Group поділиться з нами інвестиціями)
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Неужели в етом мире есть лохи которые захотят вкладывать в сегодняшнюю Украину свои деньги? Особенно когда Зештанмаер сдает город за городом кацапским террористам.
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Ага нвестировал ты такой бабки в Золотое..ну какой то ларёк с шаурмой открыл, а ЗЕнелох 42 года завтра такой - ну ладно мы пошли отсюда ..а вы с ДНР\ЛНР теперь сами договаривайтесь...
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Или Ахметов завтра скажет что ваш завод завтра за електроенергию будет платить в 2 раза больше по зеленому тарифу, но долю Рюкзакову за крышу платить нужно исправно и вовремя, крутитесь ка можите.
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И шо Али-Баба? Предложил инвестировать 100 миллионов китайцев в украинскую экономику?
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интересно, что это ч_мо ему продаёт из национальных интересов... какой-то авиационный завод или...
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Не получится как в Китае. Там налоги для бизнеса снижают а не повышают, ФОПов вообще от налогов освобождают, и освобождают от любых проверок. А у нас с помощью PPO интернет-магазины добьют.
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Вы в курсе, что за налоговые преступления в Китае существует практика принудительного взыскания долга, по китайски, это удары прикладом в голову и пуля при сопротивлении, с дополнительными 500% штрафа от суммы долга (отнимут все вообще) как и высшая мера наказания в виде смертной казни?
А теперь представьте такой вот китайский вариант налоговой системы в Украине.
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Может там такое и было но очень давно. Сейчас там полная свобода для частного бизнеса потому что он страну как поднял да и за такой короткий срок. Сейчас палкой скорей получит тот кто будет щемить бизнес.
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Вы неуплату налогов считаете свободой? Тогда ее нет в Китае. Такой свободы вообще не в одной более менее успешной стране мира нет.
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Освобождение от налогов это не одно и тоже что неуплата налогов. Понимаете? Отсутсвие давления власти на бизнес это тоже свобода.
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Ладно, всё идёт как и должно: с Али-Бабой есть консенсус. Теперь- самое главное настаёт: надо договориться с разбойниками. Их скока? Похоже, что более сорока. Тогда... дело хреново. Пароль "Сезам-откройся!"- может и не сработать. Пароль: "До Нового Года!"- вааще полная ахинея... Шо делать?
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Дам совет, - беги Вова, беги, ведь скоро йолка.
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Похоже пока суть да йолка у ШАКАЛАдных последышей пердаки выгорят до горла.... Бельзин пить прекращайте!
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Не связывайся, Вова! А то придется десяток- другой свежих, тобой назначенных и полсотни папередников расстрелять на х... как в Китае
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АлиБаба и 40 разбойников, срочно сократить остальных...
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Приехал и о.уел, такой убогости нигде не видел, товары идут месяцами из Китая.
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Ма вже відійшов від справ. Навіть на гитарі грав під час своєї прощавальної вечорниці. Вони там в Офісі Президента хоч новини читають?
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Он бритвенный станок на "Алибабе" заказал - ждет вторую неделю Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну - Цензор.НЕТ 6200
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Завалимо Украіну маоісткім непотрибом.
А де декомунізація?
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