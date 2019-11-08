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 За кордоном
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Все про:Зеленський (3505) США (5784) Трамп (2219)

 Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським, про яку "ніхто не знає"

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".

Про це він заявив у п'ятницю під час спілкування з журналістами перед відльотом до Атланти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми добре поспілкувалися з президентом України (25 липня. - Ред.). Розмова була ідеальною. У мене була й інша розмова, про яку ніхто не знав, і я розумію, що вони (демократи в Конгресі США. - Ред.) теж захочуть, щоб її оприлюднили", - зазначив глава Білого дому.

При цьому він уточнив, що спілкувався із Зеленським до 25 липня, очевидно, коли вітав його з обранням на посаду президента.

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"Якщо вони (демократи. - Ред.) захочуть, я їм віддам (стенограму розмови. - Ред.) ... Я не бачу жодних проблем", - зазначив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Йованович свідчитиме на відкритих слуханнях у рамках процедури імпічменту Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158690
 
 
 Топ коментарі
 
Самый жалкий и убогий президент штатов - воньючий шантажист, не удивительно, что удачный миллиардер был банкротом аж 6 раз (злые языки так говорят) и так не желает чтоб все посмотрели его налоговую декларацию.
Убожество.
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Встретились два клоуна, поговорили... и что-то пошло не так)
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сколько дерьма из за это лоха зе, за каких то пол года.
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А давай. Раз пришло время всему тайному стать явным, то почему бы не начать со стенограмм Зе и Трампа
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Понятное дело, что ничего интересного нет..У меня на Трампа скоро будет нервная икота. Скорее бы его уже послали, куда подальше. Достал своим маразмом.
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А мне он вообще никогда не нравился, но в последние пару месяцев мне вдруг стало казаться, что я его понимаю
И имхо он крутой
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Фишка в другом, а захочет ли этого Зеленский? Международные нормы требуют согласия обеих сторон!
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В прошлый раз, как я поняла, выложили без согласия украинской стороны
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Я знаю, это был прокол у Трампа, но он прекрасно знает, что Зеля не будет устраивать международный скандал...не та категория, плюс последствия!
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Это прокол не Трампа, а тех кто заставил его это сделать. Американцы в конец ахренели, не считаются ни с какими нормами международной политики. И самое ужасное, что все на это закрывают глаза, но в Украине некоторые пошли ещё дальше.. Они обвиняют Зеленского в том что эти мудаки ни с кем в мире не считаются.
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Оль-ги-но! Оль-ги-но! тьфу. Зе-лен-ский! Зе-лен-ский!...
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Встретились два клоуна, поговорили... и что-то пошло не так)
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А с ****** ета рыжая паскуда не хочет обнародовать разговоры? Как будто ето Украина а не Рашка вмешивалась в выборы США.
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и такса Моника и бройлер , путлера уважают и боятся
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Самый жалкий и убогий президент штатов - воньючий шантажист, не удивительно, что удачный миллиардер был банкротом аж 6 раз (злые языки так говорят) и так не желает чтоб все посмотрели его налоговую декларацию.
Убожество.
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Это ты так о президенте США ? Не боишься ?
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А он кто? - бох? или все же бох-эх? Ну во первых он не мой президент, и следуя их же принципам (американской демократии) я имею право на свое мнение и могу его выражать публично - если ему не нравится, это его проблемы.
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Ну судя по тому что твои депутаты регулярно бегают в посольство США зачем то , то да это твой бог . И кстати посмотри в сети эпичный забег Вайры Вике-Фрейберги по трапу самолета на встречу Бушу младшему в аэропорту Рига ...
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сколько дерьма из за это лоха зе, за каких то пол года.
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Интересно, в этом разговоре Моника только импичмент будет делать или кое-что из табу?
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Моніка Левінські стала відома після одного акту оральних утіх президенту США.
Моніка Зелінські, в принципі, - після того ж.
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А петруха стала відома після 1000 гривень за ніч з тобою
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Как рассказывала Моника Левински в письме своей маме о стажировке в Белом доме: Забот полон рот.
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Мочить старого! Что б о повторном сроке и не заикался!
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Мене більше цікавлять стенограми розмов Зеленського з ******.
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Очень интересно, особенно с Фирташем во время Майдана.
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Не ужели секс по телефону... А вот с этого места поподробнее.. Попкорн уже приготовили..
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Если уж Трамп так использует Зе, то боюсь даже представить что будет во время личной встречи "не лоха" и "*****"...
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Ти рижий пес краще обнародуй стенограми розмов з путіним, там набагато більше для всіх цікавого. І зразу імпічмент тобі гарантований і під суд.
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Шахрай рудий, а шматок стенограми який приховали він показати не хоче?
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Лохматое Чмо заботливо оберегается темными силами, до сих пор ему сходило с рук то, за что любого другого уже бы посадили, как минимум. Но его ********** и тупость преодолеют всьо и доведут таки гниду до цугундера
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а с путиным он не хочет ничего выложить?
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неужели Моника на первом свидании дала
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Они что на 95 квартале эти беседы печатают? Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським, про яку "ніхто не знає" - Цензор.НЕТ 1475Всем понятно о чём могут говорить лев и кот
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Пусть лучше Трамп обнародует стенограмму с Путлером
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голосом ленина: одного и другого - в кварталъ !!
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