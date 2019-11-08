 НАБУ перевіряє закупівлю вантажівок "МАЗ" і санітарних автомобілів "Богдан" у 2015-19 рр., - Міноборони. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"8 вересня, в одному зі структурних підрозділів оборонного відомства детективи НАБУ вилучили для перевірки близько 15 томів документів. Як повідомив старший детектив НАБУ, поки бюро вивчає обставини внесення в державне оборонне замовлення вантажних автомобілів і ціноутворення на згадану продукцію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251" і вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317". В рамках провадження з'ясовуються причини щорічного зростання на 30 відсотків ціни на ці автомобілі, а також законність і підстави укладення додаткових угод, які збільшували їхню вартість.

Очікується, що група детективів-аудиторів НАБУ працюватиме в Міноборони мінімум два місяці.

Читайте також: Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів