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 НАБУ перевіряє закупівлю вантажівок "МАЗ" і санітарних автомобілів "Богдан" у 2015-19 рр., - Міноборони. ФОТО

Національне антикорупційне бюро України вилучило в Міністерстві оборони матеріали, що стосуються закупівлі автомобільної техніки для потреб армії у 2015-19 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

НАБУ перевіряє закупівлю вантажівок МАЗ і санітарних автомобілів Богдан у 2015-19 рр., - Міноборони 01

"8 вересня, в одному зі структурних підрозділів оборонного відомства детективи НАБУ вилучили для перевірки близько 15 томів документів. Як повідомив старший детектив НАБУ, поки бюро вивчає обставини внесення в державне оборонне замовлення вантажних автомобілів і ціноутворення на згадану продукцію", - йдеться в повідомленні.

НАБУ перевіряє закупівлю вантажівок МАЗ і санітарних автомобілів Богдан у 2015-19 рр., - Міноборони 02

Зокрема триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251" і вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317". В рамках провадження з'ясовуються причини щорічного зростання на 30 відсотків ціни на ці автомобілі, а також законність і підстави укладення додаткових угод, які збільшували їхню вартість.

Очікується, що група детективів-аудиторів НАБУ працюватиме в Міноборони мінімум два місяці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158688
 
   
 Топ коментарі
 
И снова палитические "репрессии")))))
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И казалось бы, при чем здесь Петя к Богданам?
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"порох" не знал, у него не было полномочий НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" 2015-19 гг., - Минобороны - Цензор.НЕТ 3264
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На вопрос про КРАЗы отвечаю.

КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.
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Да ты шо. Про санитарный КрАЗ лучше раскажи На каком он шасси. Собственная разработка, да? Какие цены у "собственных" разроботок. Эти цены для ВСУ были выше или ниже, чем толкали за бугор? Не рыпайся, соевый, все все понимают.
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Як ви вже всіх задовбали зі своїм пєдропсихозом . Немає вже 200 днів при владі того брехуна , є нрвий брехун , бєніна гумова лялька , а ви ще й досі окропом всцикаєтесь . Запасайтесь памперсами бєнєфіли .
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А чего ты из под прокси? Ссыкотно из дома писать? ))
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НБУ поодиночке пересодють,персодють казнокрадов и грабителей.Может быть.Шить дела тоже надо правильно .А то ведь умышленно будут ошибки допускать,чтобы развалить.Такое было и есть. Та же Гандзюк,Шеремет и много других.
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23 серпня 2016 року під спалахи фотокамер президент Петро Порошенко урочисто передає забрендовані під українські «Богдани» білоруські МАЗи. Звучать гучні гасла та обіцянки про сотні автівок, які будуть взяті на озброєння. Президент розповідає про все, окрім вартості цих авто. Чому? Сьогодні ми викриваємо те, що влада Порошенка ховала під грифом «Таємно». Так, за ексклюзивною інформацією «Грошей», у 2015-му кожен автомобіль «Богдан 5316» обійшовся армії в 1 млн 147 тисяч гривень, а «Богдан 6317» в 1 мільйон 284 тисячі гривень. У 2017 році «Богдан 6317» подорожчав і став коштувати нам з вами 1 мільйон 580 тисяч, а у 2019-му вантажівки «Богдан 63172» армія купує вже по 2 мільйони 292 тисячі гривень. В Україні найдорожче шасі МАЗу 6317 сьогодні можна придбати, максимум, за 1 мільйон 750 тисяч гривень. Виходить, за фарбування та причіп фірма Гладковського бере з Міноборони 542 мільйони гривень?! Що ж змінилося у цих автівках, що вони здорожчали на мільйон, і чи не це ховали подалі від зайвих очей? Саме за продаж цих вантажівок і отримав підозру екс-перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
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санітарки «Богдан 2251», зроблені на базі китайського позашляховика «Great Wall». Як стало відомо «Грошам» з ексклюзивних документів, які є у розпорядженні редакції, ці автівки у 2016 році армії продавали по 879 тисячі гривень. Але потім вони різко здорожчали - 1 мільйон 138 тисяч у 201 році, у 2018-му вже по 1 млн 527 тисяч. Цього року трошки дешевше за 1 мільйон 456 тисяч гривень.
Це - колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?


Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
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Пэця-ты "красава".Ты просто Пэця - собачья будка на миллион.
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На вопрос про КРАЗы отвечаю.

КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.

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А цена их закупки для ВСУ - обоснованная? или как у F-35? Тут вопрос немножко в другом...
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На предмет обоснованность цены проверяют Пэцин "Богдан".К КРАЗу вопросов не возникало ни при Пэци,ни при Вове. в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.Даже у Египта к цене вопросов нет,а он купил тысячи КРАЗов,а не сотни.
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Мог бы и сам на сайт АвтоКРАЗа зайти.Он в открытом доступе.А хочешь у Кривоноса запытай,он недавно на заводе побывал.
"АвтоКрАЗ" відвідав заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос



Заступник секретаря РНБО висловив зацікавленість продукцією "КрАЗу", наголосив на необхідності поповнення автопарків військових частин спецтехнікою високої прохідності саме вітчизняного виробника. Дійсно, українській армії - українські автомобілі.
На жаль, на сьогодні підприємство не має тієї кількості замовлень для військових, що здатне виконувати задля завантаження виробничих потужностей і збереження трудового колективу.
"КрАЗ" чекає на збільшення замовлень для української армії, сподіваючись на порядність, зменшення бюрократичних перепон, на позитивні зрушення щодо прозорості закупівель автотехніки для військових.
https://espreso.tv/news/2019/07/10/quotavtokrazquot_vidvidav_zastupnyk_sekretarya_rnbo_sergiy_kryvonos
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А кто назначил Сергій Кривонос секретарем РНБО? )))
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