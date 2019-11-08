 НАБУ перевіряє закупівлю вантажівок "МАЗ" і санітарних автомобілів "Богдан" у 2015-19 рр., - Міноборони. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"8 вересня, в одному зі структурних підрозділів оборонного відомства детективи НАБУ вилучили для перевірки близько 15 томів документів. Як повідомив старший детектив НАБУ, поки бюро вивчає обставини внесення в державне оборонне замовлення вантажних автомобілів і ціноутворення на згадану продукцію", - йдеться в повідомленні.
Зокрема триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251" і вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317". В рамках провадження з'ясовуються причини щорічного зростання на 30 відсотків ціни на ці автомобілі, а також законність і підстави укладення додаткових угод, які збільшували їхню вартість.
Очікується, що група детективів-аудиторів НАБУ працюватиме в Міноборони мінімум два місяці.
КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
Це - колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.
"АвтоКрАЗ" відвідав заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос
Заступник секретаря РНБО висловив зацікавленість продукцією "КрАЗу", наголосив на необхідності поповнення автопарків військових частин спецтехнікою високої прохідності саме вітчизняного виробника. Дійсно, українській армії - українські автомобілі.
На жаль, на сьогодні підприємство не має тієї кількості замовлень для військових, що здатне виконувати задля завантаження виробничих потужностей і збереження трудового колективу.
"КрАЗ" чекає на збільшення замовлень для української армії, сподіваючись на порядність, зменшення бюрократичних перепон, на позитивні зрушення щодо прозорості закупівель автотехніки для військових.
https://espreso.tv/news/2019/07/10/quotavtokrazquot_vidvidav_zastupnyk_sekretarya_rnbo_sergiy_kryvonos