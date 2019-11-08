 Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у п’ятницю.

"Вчора до адміністративного суду подав позов. Очікую якнайшвидшого розгляду, щоби окружний адміністративний суд показав суспільству свою об'єктивність", - сказав Горбатюк.

Також він додав, що наступного понеділка звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин з боку генерального прокурора Рябошапки. У своєму звільненні Горбатюк вбачає порушення генпрокурором трудового законодавства та незаконне втручання у роботу слідчого.

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