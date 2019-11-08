 Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у п’ятницю.
"Вчора до адміністративного суду подав позов. Очікую якнайшвидшого розгляду, щоби окружний адміністративний суд показав суспільству свою об'єктивність", - сказав Горбатюк.
Також він додав, що наступного понеділка звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин з боку генерального прокурора Рябошапки. У своєму звільненні Горбатюк вбачає порушення генпрокурором трудового законодавства та незаконне втручання у роботу слідчого.
Читаю и думаю, мляяяя, параллельный мир... как далека их орбита от моей... какие-то дрязги, склока, место у корыта... ну их н/х
Жалко, что нет редакторов на ЦН. Плодите юридическую безграмотность таким образом.
Очень интересная статья, много букв.
http://argumentua.com/stati/byvshie-vernulis-pochemu-shaika-yanukovicha-perestala-skryvatsya-i-boyatsya-pravosudiya