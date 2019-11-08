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 Суспільство
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Все про:звільнення (714) Горбатюк (328) Рябошапка Руслан (188)

 Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк подав позов до Адміністративного суду щодо його звільнення генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у п’ятницю.

"Вчора до адміністративного суду подав позов. Очікую якнайшвидшого розгляду, щоби окружний адміністративний суд показав суспільству свою об'єктивність", - сказав Горбатюк.

Також він додав, що наступного понеділка звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин з боку генерального прокурора Рябошапки. У своєму звільненні Горбатюк вбачає порушення генпрокурором трудового законодавства та незаконне втручання у роботу слідчого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Горбатюк заперечує своє звільнення в Окружному адмінсуді




Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158687
 
   
 Топ коментарі
 
Иск на Рябошапку и иск о незаконном увольнении из ГПУ - разные вещи
Жалко, что нет редакторов на ЦН. Плодите юридическую безграмотность таким образом.
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Оп-па! Оказывается без кресла ничего не стоит! Отсюда и цепляние за кресло всеми конечностями,а все остальное про заботу о народе это словоблудие
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Горбатый реально занимался саботажем 5 лет и получал нехилые деньги -- таких следователей гнать нужно в три шеи !!!
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Оп-па! Оказывается без кресла ничего не стоит! Отсюда и цепляние за кресло всеми конечностями,а все остальное про заботу о народе это словоблудие
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Та я п еще и анонимную кляузу б накатал, дескать, указанный...нет, данный гражданин распивал в своем кабинете спиртные напитки с секретаршей, тем самым склоняя ее к сожительству...
Читаю и думаю, мляяяя, параллельный мир... как далека их орбита от моей... какие-то дрязги, склока, место у корыта... ну их н/х
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Иск на Рябошапку и иск о незаконном увольнении из ГПУ - разные вещи
Жалко, что нет редакторов на ЦН. Плодите юридическую безграмотность таким образом.
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Рябошапку зебилы скоро сами свалят, не кого судить будет.
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Дивишся на рябошляпку- ще єдне щире українське хлебальце😁😁🤔
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А разве закон о люстрации отменили ?
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Всякая падло от яныка точно так делало,и не падло а просто так! Что то я очень сомневаюсь,что с точки зрения нравственности,достоинства человек так поступал исходя из реалий нашего времени. Тут нужно защищать достоинство кровью,а если кровь ценнее достоинства ,то как можно изменить страну.? Гетьман Богдан хмельницький, Пилип Орлик,диссиденты , любой солдат Украины на кон поставили свои жизни. А ты козел ,что поставил!
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"Бывшие" вернулись. Почему шайка Януковича перестала скрываться и бояться правосудия

Очень интересная статья, много букв.
http://argumentua.com/stati/byvshie-vernulis-pochemu-shaika-yanukovicha-perestala-skryvatsya-i-boyatsya-pravosudiya
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Горбатюк все расследовал,а его бортанули 😉
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