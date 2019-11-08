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 Політика України
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Все про:Італія (328) Національна гвардія (630) Геращенко Антон (448) Марків (79)

 Справа Марківа: Україна веде своє розслідування та очікує на співпрацю з боку Італії

Україна веде самостійне розслідування обставин загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі, за вбивство якого в Італії засудили до 24 років ув'язнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив на зустрічі із заступником міністра закордонних справ Італії Манліо ді Стефано. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Важливим елементом переговорів стало питання засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа. Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що Україна робить все можливе, щоб захистити свого співвітчизника і забезпечити його повернення додому", - сказано в повідомленні.

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У зв'язку з цим українська сторона здійснює власне розслідування обставин загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі й очікує співпраці італійської сторони в цьому питанні, додали в пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158686
 
 
 Топ коментарі
 
в данном случае я не верю в итальянское правосудие. суд был в городе откуда родом убитый, на место преступления никто не выезжал, свидетелем было лицо заинтересованное, все доводы защиты были проигнорированы. о чем тут говорить? о каком законе? законность, если и будет, то только в аппеляции.
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я тоже верю в правосудие. во что будем верить когда аппеляция снимет с Маркива обвинения? и, битте, не крути хвостом. я теб прямой вопрос задал. ответь на него и все.
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согласен. а вот Валдис никак не раскачается сказать, что по его мнению Маркив виновен. морочит нам голову правосудием. можно подумать, что термин "судебная ошибка" вчера выдумали!
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Перекрыть каналы бабла из РФ и суд в Италии закроет дело.
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Итальянский суд вынес приговор , какое расследование ? Тем более Маркив ваш имеет гражданство Италии , это уже не юрисдикция Украины ...
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а слідчий експеремен був ,свідки захисту ,балістична експертиза ? тоді ти вбив Кенеді!
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Еще раз повторяю , у него гражданство Италии , какое вы к этому имеете отношение ?
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Двойное гражданство в Украине законом запрещается . Или нет ?
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не визнається , я як бути з росіянами і білорусами що воювали з сепарами і кацапами видать ***** та батьке на розправу!
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Итальянский суд судит своего гражданина , причем тут ***** ?
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фільм Спрут дивився про італійське правосуддя? ще раз повторю "злочин " вчинено на території України слідчі приїхали на місце злочину ? а голандці по МН-17 прилітали не один раз! ти латиш тоді переховував гроші Арбузова до в'язниці - італійський суд! фактів -0
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Ну так это недоработка ваших структур , вопросы задавай пану Авакаву почему не было следствия и почему не сотрудничали с Итальянским следствием ...
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докази на захист Марківа були на надані але суд не взяв їх до уваги ! хочеш перевірити верховенство закону виграй суд в РФ шануватиму до віку.
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В Украине нет двойного гражданства ...
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Италия это фашистское государство,т.к отстаивает свои интересы вопреки законам военного времени
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У вас военное положение ? Или в Италии военное положение ?
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А вы верите в гуманную войну? Которую нам предлагает женевская конвенкция?
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в данном случае я не верю в итальянское правосудие. суд был в городе откуда родом убитый, на место преступления никто не выезжал, свидетелем было лицо заинтересованное, все доводы защиты были проигнорированы. о чем тут говорить? о каком законе? законность, если и будет, то только в аппеляции.
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Есть законное право подать аппеляцию . Я вам напомню , решение принимает суд присяжных и Италия страна ЕС ...
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Он убил человека и юридически как гражданин Италии он был осужден и получил приговор суда . Какие у вас вопросы ?
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Вы считаете суд и следствие ошиблись ?
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хрен с ней, с аппеляцией. твое личное мнение - виноват Маркив или нет?
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Я верю в правосудие , суд Италии признал его виновным
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я тоже верю в правосудие. во что будем верить когда аппеляция снимет с Маркива обвинения? и, битте, не крути хвостом. я теб прямой вопрос задал. ответь на него и все.
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Мое мнение виноват , все кто не принадлежат структкурам ВСУ не имеют право не то что брать в руки оружие , а даже находится в зоне боевых действий . А иначе хаос и куча непонятных людей ходит с оружием в Киеве ...
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дорогой мой! так Маркив к ВСУ никакого отношения НЕ ИМЕЕТ!!!! он в нацгвардии был. эта структура существовала тогда, и теперь она никуда не делась. Маркив не гопник с автоматом и георгиевской ленточкой, а боец подразделения входящего в структуру МВД. по-твоему МВД не имеет права своих сотрудников вооружать на территории Украины?!!

понимаешь, как только ты будешь вот такие прямые заявления, как только что, делать, я тебя сразу буду ловить. а твои заявления о вере в правосудие, уж прости, немного стоят. напомнить сколько требовал для Маркива прокурор и сколько дал судья? так ото ж! а ты про "правосудие"...
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А как гражданин Италии может официально быть членом продразделения входящего в структуру МВД. Украины ?
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как доброволец и гражданин Украины имеет полное право. а ты думал по блату? Справа Марківа: Україна веде своє розслідування і очікує на співпрацю з боку Італії - Цензор.НЕТ 7247
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а вот как Рокелли в зону боевых действий попал? у него ведь аккредитации не было, а бьют, как известно не по паспорту, а по морде. мое личное мнение - Рокелли получил, что заслужил.
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согласен. а вот Валдис никак не раскачается сказать, что по его мнению Маркив виновен. морочит нам голову правосудием. можно подумать, что термин "судебная ошибка" вчера выдумали!
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як ти не зрозумієш що в одних країнах суд, а в інши театр ,в Україні це аукціон хто більше дав той виграв
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