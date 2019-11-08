 Справа Марківа: Україна веде своє розслідування та очікує на співпрацю з боку Італії

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив на зустрічі із заступником міністра закордонних справ Італії Манліо ді Стефано. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Важливим елементом переговорів стало питання засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа. Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що Україна робить все можливе, щоб захистити свого співвітчизника і забезпечити його повернення додому", - сказано в повідомленні.

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У зв'язку з цим українська сторона здійснює власне розслідування обставин загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі й очікує співпраці італійської сторони в цьому питанні, додали в пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.