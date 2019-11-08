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 За кордоном
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Все про:Австрія (199) Росія (20472) шпигунство, шпіонаж (357)

 Шпигуна, який працював на розвідку РФ як мінімум 25 років, судитимуть в Австрії

71-річний полковник австрійської армії чверть століття поставляв Москві інформацію про системи озброєння Австрії та військові дані і продовжив шпигувати, навіть коли вийшов на пенсію.

Перед судом у Зальцбурзі постане обвинувачений на ім'я Мартін М., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". За версією слідства, він працював на Державне розвідувальне управління Росії з 1993 року.

За даними прокуратури, чоловік надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії, а також військові дані.

"Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів", – йдеться в заяві офісу прокурора.

Відповідно до повідомлення, офіцер отримав сотні тисяч євро в обмін на свої послуги, які продовжив надавати навіть після виходу на пенсію.

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Австрійські правоохоронці затримали чоловіка 2018 року в той момент, коли він отримав гроші від свого куратора. Міністр закордонних справ Сергій Лавров після цього затримання заявив, що йому "нічого невідомо про цю справу".

Австрія – одна з кількох європейських країн, які підтримують міцні дипломатичні зв’язки з Москвою попри анексію Росією Криму та початок агресії на сході України, а також отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Відень, де розташовані штабквартири численних міжнародних організацій на кшталт Міжнародного агентства з атомної енергії, ОБСЄ та філія ООН, неофіційно відомий як європейський шпигунський хаб. Під час Холодної війни місто слугувало своєрідною точкою доступу до країн комуністичного табору через близькість до Східної Європи.

Також читайте: У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158681
 
   
 Топ коментарі
 
Він це робив так, як і шпигуни, які підтримують розведення сил на Донбасі.
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На общественных началах. Как Сивуха...
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На общественных началах. Как Сивуха...
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Він це робив так, як і шпигуни, які підтримують розведення сил на Донбасі.
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Австрияки, киньте вражину в одну камеру с мольчиком Джамалом и мальчиком Хесусом... пусть познает шпионские радости...
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Австрия -- Остеррайх -- Восточный Райх! ...парашный анклав в Ойропе.
Популисты там цветут, пахнут и воняют... -- ...но, дорога на Линц -- наша, немецкая! *)
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Оказывается Алка Пугачёвская про него пела:*...настоящий пАлковник!...*.
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-- тебя надо строить -- мордой в пол! Дурак.
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Улётный заголовок: 25 лет будут судить в Австрии! ... щас забанят -- нутром чую...*)
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25 лет. Как говорят у нас в Китае: "И обезьяна падает с дерева"
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Чем выше обезьяна лезет на дерево -- тем лучше видна её задница! -- англичане говорят...*)
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Если другое совсем лезет на дерево с голой жопой, оно падает, как обезьяна... чукотская поговорка эвенков и их скво
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Совсем другое - это не обезьяна.
Это лось, с голым торсом.
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Так-то да, но и нет.. . Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии - Цензор.НЕТ 7615 Наверное ж это не совсем глупый человек был, если 25 лет так зарабатывал..
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25 лет и 25 см - какая меж ними пропасть...
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Тьфу, я шота сегодня совсем как зеленский из 73 квартала... Пятница, настроение...
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Времена были другие.
Дружественные.
Помню, как запад кормил расею, чтобы не выдохла.
С союзом с 15-ью республиками.
Милая, ты не поверишь, но тогда-то рашка и провозгласила независимость от них.
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25 лет назад не было уже ни Союза, ни республик.
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Что ты этим хотел сказать?
Что расею никто не кормил, чтоб не сдохла?
Ты заголовок хоть читал?
Милая, ты не поверишь, но там, как минимум 25 лет написано.
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А Вена -- классный Город! -- ещё мой дядька родной, там пиво в гаштеттах разносил... -- как угнанный ост-арбайтер... ...потом, правда, стал Профессором в КИСИ... ...и помер в 86 лет -- жалеет страшно! *)
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а сколько еще не пойманных ? меня поражает западная цивилизация которая абсолютна безсильна в противостоянии с авторитарными режимами росии и китая . какие-то сцаные трусливые безвольные тряпки
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И не говори..
Нет, чтобы напасть на рашкистан!
Или на Ким Чен Ына Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии - Цензор.НЕТ 1837
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А нахіба воно мені? -- ти спробуй німецьким дальнобоєм стати, спершу -- потім побалакаєм...*)
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Ти голосував за тих, хто його підтримує.
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25 лет??? У нас по ходу не самые некомпетентные спецслужбы!
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а сколько у нас этой кацапской падали сидит..еще долго будет вылавливать всю эту шваль козломордую
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Так тож в Австрии! А у нас они всю жизнь шпионят и похрену.
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Прийде час- і ботоферму Коломойського будуть судити як співучасників зрадників України.
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Свынячую быстрее . , подсвинок .
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Чего его судить ? На бочку с порохом , пущай полетает .
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Фирташа там уже судят лет десять , если не ошибаюсь .
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Из них лет восемь он просидел в СИЗО.
А еще 88 светит.
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