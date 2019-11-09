 Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає "5 канал".
Публічне звернення залишити чинні тарифи вже направлено до уряду, президента і парламенту.
"Зростання цін призведе до того, що за підсумками року ця сума становитиме для нас додаткові 480 млн гривень. Таке нерозумне рішення однозначно призведе до того, що загалом поставить під сумнів існування хімічної галузі в Україні", - заявив Андрій Пустовойт, комерційний директор ПАТ "Дніпроазот".
Тим часом виробники доводять: український хімічний бізнес уже сьогодні купує газ за світовими цінами. Тож чергове його здорожчання зробить виробництво нерентабельним і спровокує зупинку десятків вітчизняних підприємств.
"Добрива наші й без того неконкурентні. Тому після здорожчання газу ми просто зупинимо заводи. І приблизно дві тисячі працівників галузі будуть змушені поповнити лави безробітних", - додав Олексій Голубов, голова Союзу хіміків України.
Підтримала вимоги хіміків і українська Федерація роботодавців. У зверненні до влади її учасники вказали на негативні наслідки такого рішення для всіх українців:
"Додаткові витрати українських споживачів газу становитимуть близько 36 млрд гривень, і, що дуже важливо, 18 млрд - це витрати, які припадуть сьогодні на населення", - підсумував Руслан Іллічов, гендиректор ФРУ.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
У компанії заявили, що не можуть обмежити імпорт, тому обмежують вітчизняних виробників електроенергії
У компанії «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через імпорт електроенергії з Росії, оскільки не можуть обмежити імпорт.
Про це заявив керівник департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго» Микита Вишневський.
Він зазначив, що компанія не може обмежити імпорт, тому обмежує вітчизняних виробників електроенергії.
«Відсутність можливості з точки зору законодавства обмеження імпорту у тих державних контрактах, які діють. Це договір про паралельну роботу та це ті контракти, які є», - повідомив Вишневський і підкреслив, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни в законодавство.
Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.
Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.
За словами автора відповідної поправки Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
Но почему такому же врагу, сепару Ахметову
позволяют задрать цену выше чем у кацапов?!
Это длится давно, но только сейчас начали это признавать!
Проблема Порошенка в том, что он это не искоренил! (Но уж точно, что не он это сделал)
Проблема Зеленского в том, что он может поступить так же, как и Порошенко...
Уловил разницу?
И чего ты Бацьку начал называть Зелемойским?
И о патриотах. Кто всё затеял в Иловайске?
😁
😁
откаты.
БАРЫГА - это деятельность которая их характеризует,но не лепилась пороху.
соросят.
Шановні Бандерівці, з днем Української писемності та мови!
Это ведет к 2 путям выживания бизнеса.
1. Бегство из страны,прихватив свое,которое могут.
2. Уход в тень.
В этом причина (повод - приват) отказа МВФ (приходите завтра,когда...).
Ну а зебуинам кормиться надо из бюджета,вот и прыгают как на горячей сковородке.
И курс $/€ держат нереальный,сняв ограничения на обмен,пока реальный ЗВР не превратят в виртуальный,как янек в 2013г.
Ускорение 10 лет не понадобиться.
Лишь 20% людей способны быть предпринимателями и из этих 20% только 20% могут быть успешными, это исследования учёных...
Только какой инвестор серьезный будет вкаладывать в долгосрочные проэкты,в
стране,где законы и вектор развития меняються на противоположный каждые 4-5 лет!