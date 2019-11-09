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 Київські новини
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Все про:хімія (28) ДніпроАзот (16)

 Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту"

Вітчизняний бізнес виступив із вимогою не допустити необґрунтованого зростання вартості транспортування природного газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає "5 канал".

Публічне звернення залишити чинні тарифи вже направлено до уряду, президента і парламенту.

"Зростання цін призведе до того, що за підсумками року ця сума становитиме для нас додаткові 480 млн гривень. Таке нерозумне рішення однозначно призведе до того, що загалом поставить під сумнів існування хімічної галузі в Україні", - заявив Андрій Пустовойт, комерційний директор ПАТ "Дніпроазот".

Тим часом виробники доводять: український хімічний бізнес уже сьогодні купує газ за світовими цінами. Тож чергове його здорожчання зробить виробництво нерентабельним і спровокує зупинку десятків вітчизняних підприємств.

"Добрива наші й без того неконкурентні. Тому після здорожчання газу ми просто зупинимо заводи. І приблизно дві тисячі працівників галузі будуть змушені поповнити лави безробітних", - додав Олексій Голубов, голова Союзу хіміків України.

Підтримала вимоги хіміків і українська Федерація роботодавців. У зверненні до влади її учасники вказали на негативні наслідки такого рішення для всіх українців:

"Додаткові витрати українських споживачів газу становитимуть близько 36 млрд гривень, і, що дуже важливо, 18 млрд - це витрати, які припадуть сьогодні на населення", - підсумував Руслан Іллічов, гендиректор ФРУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158680
 
 
 Топ коментарі
 
Клятий Порошенко весь газ вкрав, як тепер бубочці керувати?
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горе то какое. штейны посягнули на заводики рыжей гниды ахметки.
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В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html

Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 2130

У компанії заявили, що не можуть обмежити імпорт, тому обмежують вітчизняних виробників електроенергії

У компанії «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через імпорт електроенергії з Росії, оскільки не можуть обмежити імпорт.

Про це заявив керівник департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго» Микита Вишневський.

Він зазначив, що компанія не може обмежити імпорт, тому обмежує вітчизняних виробників електроенергії.

«Відсутність можливості з точки зору законодавства обмеження імпорту у тих державних контрактах, які діють. Це договір про паралельну роботу та це ті контракти, які є», - повідомив Вишневський і підкреслив, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни в законодавство.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами автора відповідної поправки Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
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В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html

Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 2130

У компанії заявили, що не можуть обмежити імпорт, тому обмежують вітчизняних виробників електроенергії

У компанії «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через імпорт електроенергії з Росії, оскільки не можуть обмежити імпорт.

Про це заявив керівник департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго» Микита Вишневський.

Він зазначив, що компанія не може обмежити імпорт, тому обмежує вітчизняних виробників електроенергії.

«Відсутність можливості з точки зору законодавства обмеження імпорту у тих державних контрактах, які діють. Це договір про паралельну роботу та це ті контракти, які є», - повідомив Вишневський і підкреслив, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни в законодавство.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами автора відповідної поправки Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
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Кацапы враги это понятно...
Но почему такому же врагу, сепару Ахметову
позволяют задрать цену выше чем у кацапов?!

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Думать умеешь?
Это длится давно, но только сейчас начали это признавать!
Проблема Порошенка в том, что он это не искоренил! (Но уж точно, что не он это сделал)
Проблема Зеленского в том, что он может поступить так же, как и Порошенко...
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Зеб, думать умеешь? За сколько Зелемойский искоренить "длившееся давно" если ему теперь не надо организовывать оборону, остановив агрессию паРаши, восстанавливать, разрушенную агрессией экономику?
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Тумблер, мы сейчас ведём разговор за Украину, а не за Беларусь!
Уловил разницу?
И чего ты Бацьку начал называть Зелемойским?
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Зеб, вот Бацька остановил агрессию паРаши в Беларуси, восстановил разрушенную агрессией паРаши экономику Беларуси, а вопрос остался - За сколько Зелемойский искоренит "длившееся давно" если ему теперь не надо организовывать оборону, остановив агрессию паРаши, восстанавливать, разрушенную агрессией экономику?
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А как петя "восстанавливал разрушенную агрессией экономику"?Попунктно.Та и агрессию другие люди с самого начала останавливали.Турчинов,Коломойский...
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Зеб, я и забыл, что убийца-Янукович оставил процветающую страну, а агрессия паРаши несла процветание в Украину.
И о патриотах. Кто всё затеял в Иловайске?
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Я тебе задал конкретные вопросы.Ответить ты на них,судя по всему,не можешь.Как обычно.Восстановление чего бы то ни было состоит из конкретных действий.Я тебя попросил их перечислить.То же самое и по поводу арессии.Ты имеешь что-то возразить по поводу перечисленных мной фамилий?
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Зеб, прежде, чем ответить на твой вопрос, ответь - когда ты сидишь на чеченской бутылке то вопросы сам придумываешь или кто-то подсказывает?
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Ай яй яй, бедный гудок. Видчизняный патриот ты наш
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Ахметка монополист? Сколько налогов в бюджет Украины платят электростанции засРашки?
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Ты можеш покупать у гудка, я не против. У нас ведь рынок? 😷
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Пусть твой роттердамный ахметка нас не пугает,только за эти угрозы у него нужно отбирать имущество,которое он свиснул у государства,не может работать - пусть продает электростанции европейцам или американцам и не вякает.
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Ахметка монополист? Сколько налогов в бюджет Украины платят электростанции засРашки?
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Сколько ахметка потратил на спонсирование террористов и на продвижение януковича во власть?
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Сколько засРашка потратила на агрессию против нашей страны и поддержку Януковича во власти?
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На яника тратил ахметка - ты от меня не выкрутишься хитрунишка,ахметка - это и есть засрашка,он всегда воевал против украинского за засрашкинские интересы и имперские идеалы.
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Ты сам себе противоречишь,но уверен в правоте - трускавецкая школа Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 5888
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Твое сраное мнение о моей правоте никого здесь не интересует,ты доказывай свою проахметовскую правоту и не увиливай,если сможешь конечно.
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Пральна! Нах.... ахметку! Лучше будем у раши электроенергию покупать!
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А коли Герус отримував по вухах від Ляшка, то казав що Україна не купує російську електроенергію. Герус брехло свиняче?
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И пусть отключают украинские электростанции, импортная энергия такая дешевая, красивая, зелёная... А на отечественной электроэнергии только барыга со свинарчуками наживаться будут.
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не можно обмежити імпорт ,обмежте життєвий простір Герусу до тюремної камери можно разом з Ляшко!
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Лучше пусть эти альфонсы олигархов гуляют на свободе,но без импорта из засРашки. Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 2002
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Клятий Порошенко весь газ вкрав, як тепер бубочці керувати?
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Ты чья подстилка? Фирташа или соевого Борова?
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Зєбубочка в Теслі щось казав за Ахмєтова? Я щось не чув...
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Циць баба кадирівська, тобі твій муж слова не давав.
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Посмотри цифры валового внешнего долга Украины, и ты поймешь как Порох воровал, почему то при нем он только уменьшался.
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Зеб, как ты прав!!! А теперь - кто собирает после того, как "оторвали от корыта"? Может Бурят объяснит, что после замены президента и парламента сливки вы не скоро увидите?
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Таки загибаются остатки совковой промышленности. Пора пора, уж сколько лет оно всё ржавеет и всякое говно выпускает никому ненужное.
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И не говори. Давно пора порезать все на металл.
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Это только мне так кажется, что зебуины лихорадочно пытаются залатать дыры в бюджете, образовавшиеся из-за возвращения беней своих позиций?
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"До 12 ноября Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов."
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Это всего-лишь возмещение судебных расходов. И ключевое слово вэтой фразе - обязаны.
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горе то какое. штейны посягнули на заводики рыжей гниды ахметки.
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Зебот, ты что то перепутал, Днепроазот завод Бени. Наверно хочет прямые поставки газа из рашки наладить.
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А шо,Беня или Зенелох не БАРЫГИ?
БАРЫГА - это деятельность которая их характеризует,но не лепилась пороху.
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Это не беда, зачем зеленым насекомым химическая отрасль? Чем меньше отраслей, тем меньше барыга будет в офшоры выводить.
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Будемо з мордора імпортувати. Кацапський бюдет наповнювати. Подумаєш?
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Скоро дебил Зе с Tesla пересядет на конью упряжку, если ещё кони останутся. В экономике полный развал, а эта Зедебильная команда все в шоу играется. Гнать паскуд из страны, а может уже и вешать их пора?
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Милованов не зря коней решил выбрать, чувствует что-то...
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Дешевле цена при распродаже, а главное освобождается рынок сбыта от конкурентов для
соросят.
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Вот послушайте юру лонга, вот кого надо в правительство! С такими знаниями в экономике не потребуется и полугода, чтобы на*бнуть страну окончательно Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 7000
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Шимон перес когда приезжал в Украину объявил, что Украина должна быть аграрной страной, а высокие технологии то для израиля и запада. Еврей зё выполняет наставления шимона переца.
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А може експорт по дешовке перекрить?
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Та ламайте все, клоунам потрібен тільки цирк! Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 5957
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Сьогодні, 9-го листопада, в Україні відзначають день Української писемності та мови.
Шановні Бандерівці, з днем Української писемності та мови!

Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 1321
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По. Ходу власти *********. Бболльше. Дденнеег
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Естественно! А пути 2. Повышение налогов и превращение ЗВР из реального в виртуальный. 2013г выходит на 2 круг.
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И не только. Возросшая корупция с потерей управления,налоговая политика с преференциями.
Это ведет к 2 путям выживания бизнеса.
1. Бегство из страны,прихватив свое,которое могут.
2. Уход в тень.
В этом причина (повод - приват) отказа МВФ (приходите завтра,когда...).
Ну а зебуинам кормиться надо из бюджета,вот и прыгают как на горячей сковородке.
И курс $/€ держат нереальный,сняв ограничения на обмен,пока реальный ЗВР не превратят в виртуальный,как янек в 2013г.
Ускорение 10 лет не понадобиться.
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Тююю ..всего то 480 млн грн.. не смешите мои тапочки- это всего лишь часть зарплаты .3128млн, Андрея Кобалева главы нафтогаза... думаю там и у кучи починенных не на много меньше з/п в месяц, вот и пусть получают минималку , раз не в состоянии повысить рентабельность предприятия, за что им платить такие зарплаты когда предприятие в жопе "по их словам"! Людей ведь не спрашивают когда тарифы поднимают смогут ли они платить или нет, наша "жопа" падл не интересует! Чего меня должна их з/п интересовать!? Нахер урезать з/п дармоедам, вот и не уничтожить хим промышленность Украины, пусть хоть так поработают на отечество, а не только в свой, и своих родственников, приближенных, а их там по цепочке сотни рыл ненасытных, карман!
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Коммуняка, а для людей, которых выбросят на улицу, будет иметь значение - какой тариф - 1 гривна или 1 миллион?
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люди пусть переучиваются и идут на другие пр-ва. напомню что у нас нехватка рабочих , вакансий море
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С возрастом это становится всё сложнее, а если предприятие чуть дышит, то вряд ли там работаем молодёжь, да и после определённого возраста не особо охотно берут на работу. Кроме того, нажитое годами не так просто бросить, чтобы найти работу в другом городе, а если в другом городе, то и зарплата должна быть выше и на стоимость съёма квартиры.
Лишь 20% людей способны быть предпринимателями и из этих 20% только 20% могут быть успешными, это исследования учёных...
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все это туфта, газ должен стоить не больше чем у конкурентов из европы. просто эти псевдо бизнесмены купили за копейки совковые заводы и не модернизировав их хотят конкурировать. пусть объявляют себя банкротами и сваливают, найдутся те кто вложится в модернизацию
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Так цена приблизительно такая,а продукция 2е дороже,не смотря на з/п втрое меньше.
Только какой инвестор серьезный будет вкаладывать в долгосрочные проэкты,в
стране,где законы и вектор развития меняються на противоположный каждые 4-5 лет!
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При Пете газ был по 13 грн для промышленности а сейчас по 7-8.
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