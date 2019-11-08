EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2644  40
Матеріали за темою:
Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (409) Зеркаль (195) Міжнародний суд ООН (80)

 Нинішнє рішення Міжнародного суду ООН може допомогти створенню спецтрибуналу у справі MH17, - Зеркаль

Рішення Міжнародного суду ООН про визнання юрисдикції у справі про застосування та тлумачення Конвенцій про протидію расовій дискримінації та фінансуванню тероризму може позитивно вплинути на питання створення спеціального трибуналу з розгляду справи про збитий лайнер Малазійських авіаліній, рейс MH17, у небі над Донбасом

Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що це важливо не лише для України, думаю, що це також важливо для Нідерландів. Ми докладаємо спільних зусиль, щоб змусити Росію відповідати, та створюємо спеціальний трибунал у рамках Ради безпеки ООН", - сказала Зеркаль на брифінгу в Гаазі (Нідерланди) у п'ятницю.

За словами заступника міністра, Міжнародний суд ООН слухатиме цей кейс, і це, можливо, матиме вплив на позицію РФ у Радбезі ООН.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН. ВIДЕО

"Це (рішення Міжнародного суду ООН про визнання юрисдикції - ІФ) означає, що Росія нестиме відповідальність і виправдовуватиметься перед Міжнародним судом за те, як вона постачала зброю в Україну... Це означає, що і суд, і міжнародна спільнота будуть у змозі на власні очі бачити, що відбувалося, мати доступ до всіх матеріалів, тим паче, це може мати вплив на подальший розгляд питань створення того ж трибуналу (з розгляду справи про збитий MH17 - ІФ) у рамках Ради безпеки ООН", - підсумувала Зеркаль.

Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158679
 
   
 Топ коментарі
 
Краса і розум - страшна сила.

Сегодняшнее решение Международного суда ООН может помочь созданию спецтрибунала по делу MH17, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9225
 показати весь коментар
 
Давай Лена, дави мразей ватных. Карлик-педофил путин и его банда будут отвечать перед международным трибуналом если их не уничтожат.
 показати весь коментар
 
Чем больше судебных решений по ватным тварям, тем проще будет принимать решение об уничтожении путина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Фабрика" Е.Пригожина ждёт новую методичку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вся эта возня во круг, да около это так, для отвлечения внимания общественности. Если захотят наказать, то никаких судов не надо и так накажут, тем более эти суды могут длиться годами - а что суда в Гааге не достаточно?
 показати весь коментар
 
 
Чем больше судебных решений по ватным тварям, тем проще будет принимать решение об уничтожении путина.
 показати весь коментар
 
 
Уничтожить не уничтожат, но закимченируют по самые кабаевы... будет еще один диктатор-изгой... хотя, судя по повадкам, ни лукА, ни ким, ни-кто-там-еще никак не страдает...
 показати весь коментар
 
 
Ну судя по всему голландцев устроит денежная компенсация побольше и всё.
 показати весь коментар
 
Мааайа ты лапа... такая симпатюлечка... вот кто поспоит, красиво, когда женщина умная, эрудированная, талантливая, ну и standing out ...
 показати весь коментар
 
 
Давай Лена, дави мразей ватных. Карлик-педофил путин и его банда будут отвечать перед международным трибуналом если их не уничтожат.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Собаки лают, а караван идет.
 показати весь коментар
 
Анастасія Воронцова 67001a3e - "Собаки лают, а караван идет.".

Руские свинособаки, недочеловеки лают, все правильно.
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні Скабєєви всю передачу присвятили темам насилля у сім'ях раші - заткнуло їм про новини з суду ООН говорити ...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Россия признаёт международные суды?
 показати весь коментар
 
Меркаль.Якщо буде рішення суду щодо держави,яка фінансує терор,то потім подайте знову в суд ООН з цим рішенням,щоб лишити права рф голосувати питання,що стосуються України.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всё сказки рассказывает, но деньги неплохие получает за них мабудь.
 показати весь коментар
 
Запросто почти 6 лет судов, дипломатических решений конфликта и тд. Что поменялось кроме легализации захваченного росией?
 показати весь коментар
 
А кого надо поставить вместо Зеркаль?😂
 показати весь коментар
 
Аналог сс18 сатана полностью решит любые проблемы территориальных претензий и проблемы суверенитета.
 показати весь коментар
 
Ну а мечтать что кто то решит за нас проблемы суверенитета и защитит от росиянской агрессии или востановить ядерное оружие что реальней? Что показали эти 6 лет?
 показати весь коментар
 
причем тута зеркаль
проблему создали США Англия и РФ вместе когда разоружили Украину
а потом США дали добро РФ на аннексию Крыма
пора послать англов напутина и дружить с Китаем
 показати весь коментар
 
Передача Цемаха Росії теж має допомогти спецтрибуналу?
 показати весь коментар
 
Вот так ООН учит Вовку называть оккупантов оккупантами...
 показати весь коментар
 
 
В нынешних условиях штат МИДа нужно увеличить вдвое юристами-международниками!
 показати весь коментар
 
Ублюдки - вішайтесь!..................................
 показати весь коментар
 
спецтрибунала по делу MH17....

MH17? А что это такое??? Скоро уйдут на пенсию и умрут те, кто еще помнит что это такое... По существу начнут разбирать дело лет еще через 20? Куй железо пока горячо. а через столько лет всем уже давно плевать..
 показати весь коментар
 
Та не , Пупкин . Суд в Нидерландах начнется в марте , через пять месяцев. Не дождутся кремляди забвения єтого преступления , будут их иметь публично и без вазелина.
 показати весь коментар
 
То якого вигляду тепер набуває можлива співпраця СН з донбасянськими керівниками ( Привіт Сивухам, ЗЕленим депутатам ) - ВОНИ ВИЗНАНІ ТЕРОРИСТАМИ СУДОМ ООН , ЯКИХ ФІНАНСУЄ РОСІЯ .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору