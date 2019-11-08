 Сайдік вітає рішення почати 9 листопада розведення під Петрівським

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю рішення Тристоронньої контактної групи, ухвалене за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, про початок відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського 9 листопада 2019 року в 12:00 (за київським часом)", - заявив Сайдік.

Він зазначив, що раніше, 4 листопада, закликав сторони використати успішний досвід розведення на ділянках під Станицею Луганською і Золотим і зробити все необхідне для відновлення процесу розведення сил біля Петрівського.

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"При цьому хотілося б відзначити конструктивність сторін, які, попри початкову відсутність консенсусу щодо дати розведення сил і засобів у районі Петрівського, змогли знайти спільну мову про початок цього відведення, виходячи з того, що воно мало здійснюватися дзеркально й одночасно", - наголосив Зайдік.

Він також висловив упевненість, що виконання Рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів дасть змогу зміцнити довіру між сторонами та полегшить переговорний процес.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

Українська сторона була готова почати розведення в п'ятницю, 8 листопада. Але противник зірвав цей процес, не повідомивши про готовність до розведення. Тому дату розведення змістили на добу. Тепер його початок заплановано на полудень суботи, 9 листопада.