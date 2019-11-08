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Все про:День Перемоги (238) Путін (11212) Росія (20472) США (5784) Трамп (2217)

 Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би скористатися запрошенням президента РФ Володимира Путіна і відвідати 9 травня в Москві урочистості, присвячені святкуванню Дня Перемоги.

Про це американський лідер заявив Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ціную запрошення (Путіна. - Ред). Але це саме у розпал політичного сезону, так що ще не знаю, чи зможу я ним скористатися. Але я був би радий, якби вийшло", - сказав Трамп.

Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив російським ЗМІ, що у Вашингтоні з інтересом поставилися до запрошення Трампа на урочистості в Москві, але відповіді ще не дали.

Путін щороку приймає парад на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але в Кремлі обіцяють, що наступного року відзначать цей день з особливою помпою. Адже перемозі сповнюється 75 років. Трамп сказав, що "святкування кінця війни - це велика справа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158675
 
 
 Топ коментарі
 
Ну оно конченое. Умалишенное как и Путин.
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пусть там и остается, еще и нашего клоуна надо туда отправить для полного комплекта!!!
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Зеленського теж запросили.
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пусть там и остается, еще и нашего клоуна надо туда отправить для полного комплекта!!!
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30.08.19 17:04 Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году
https://censor.net.ua/news/3145626/kreml_priglasit_zelenskogo_na_prazdnovanie_dnya_pobedy_v_sleduyuschem_godu
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Зебобочка це запрошення прийме із задоволенням. Поїде туди з дідом на патичку.
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Таких пейсатих дідів в НКВД було біля 70% , тому і тримались ГУЛАГи , бо вся система трималась на пейсах що цідили кров з гоїв . Звичайно і свої теж приймали участь .
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Ну оно конченое. Умалишенное как и Путин.
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Вашингтоне с интересом отнеслись к приглашению Трампа на торжества в МосквеИсточник: https://censor.net.ua/n3158675
Вашингтон великий, людей багато. І у кожного інтерес свій. У багатьох інтерес полягає у тому, щоб Трамп туди поїхав і назад не вертався. 😁
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 9 ч.9 часов назад

Трамп потратил миллионы, собранные через Trump Foundation, на избирательную кампанию, РЕКЛАМУ НЕДВИЖИМОСТИ и ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ. Заплатит штраф $2 млн. В России прокурор, взявшийся за такое дело, уже сидел бы на бутылке, подписывая признание, что он агент ЦРУ.
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И поджарил бы твоих предков в печах бухенвальда.А тебя бы вообще не было.
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Хорошо висит на крючке у *****! Конченое!
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А куди він дінеться? Його викликали, то мусить їхати.
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постоять над трупом в мавзолее... не советую
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Ладно в Украине или в Чехии президенты, мягко говоря не очень. Но в самой сильной стране мира, в оплоте демократии, президент дурак. Выбрало их большинство, тоже не очень умное.
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в том то и дело, что не большинство.
по голосам рыжий ***** проиграл Хиллари где-то на целый миллион, но система выборов в США учитывает не общее количество голосов, а проигрыш-выигрыш по штатам.
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Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

Пусть поедет послушает. Вова горло дерёт, что кацапы и без амеров бы войну выиграли. Подумаешь, 40 миллионов.
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Миллиардер Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии.

https://korrespondent.net/world/4158327-pobedyt-trampa-novyi-kandydat-v-prezydenty-ssha
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може, не доїде, бо імпічмент на носі... а от наш нелох завжди готовий! якраз до травня всіх порозводить, якщо раніше не викинуть
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..до мая еще далеко., поживем -посмотрим... Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters - Цензор.НЕТ 3212
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Позорище. Ещё один аргумент в пользу импичмента трампа
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ОНО такое же тупое, как и наш ЗЕбил. Ну пусть едет, лизнет у )(уйла.
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стабильный. т.е. всегда гениальный. «очень стабильный гений» (extremely stable genius).
так в первоисточнике у рыжего дебила и по совместительству гэбешной, где-то с 1987 года, консерве.
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Да конечно, езжай. Там в этот праздник идет золотой дождь, как ты любишь Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters - Цензор.НЕТ 1801
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Татьяна Лайф Сюди ***** точно не приїде.А от наш можливо поїде.
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Ваш- это ***** , а наш Зеленский не поедет на мордор, не выдумывайте. Совсем уже кацапы сбрендили, свои тупые мысли держите при себе.
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Татьяна Лайф Я голосува за Порошенка. Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 7571 А от ми подивимось хто правий,а хто ні.
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Я ПРОШУ ЭТОТ ПЕРЕПОСТ ПРОЧИТАТЬ ПЕРСОНАЛЬНО НИКОЛСУ И ДР. КАМРАДАМ, СОЗНАТЕЛЬНО ПРОГОЛОСОВАВШИМ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО: МОЖЕТЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ. ПРОСТО ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ВСЕ, ЧТО СКАЗАНО В ЭТОМ ПОСТЕ-ПРАВДА.
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"

Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горлвке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
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Манипулятор. Знаешь, что это такое? Конечно знаешь.
Ложечки нашлись, а осадочек остался. Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 6595
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Дохлой Белке в Кремль пора... Жизни нет ей без Царя... Может орден ей дадут.. Лентой местной обернут.. А в подарок балалайку, водку и червонцев кадку... Ну еще матрешек воз.. Ну какой с болвана спрос...Постоит на Мавзолее.. Селфи с Путиным в постели.. А потом на самолет, ждет импичмент у ворот...
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Мінімум 5-6% мінус рейтингу цього дибіла на наступних президентських виборах.
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Хорошая идея, только вначале нужно разбомбить Берлин.
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Трамп и комунисты. Отличные будут новости для американцев и всего мира.
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А фигли Трампу не поехать в Московию, будем торговать и дружить
Вы же не хотите воевать и выбираете Зеленского а американцы зачем должны страдать?
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Тоже хочет с дедом на палке пройти по красной площади?)
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Надіюсь воно поїде туди вже не в якості президента США.
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Та после импичмента пусть едет куда хочет.
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Трамп просто клал на все правила. Хочет на Красную площадь посмотреть, например. Он как дитя.
Немногие могут себе позволить быть настолько свободными

И тут приписывать какие-то тайные мотивы можно бесконечно. Но имхо их нет.
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Вообще до Трампа только ***** был непонятным, что там у него на уме, хз

Но Трамп его уделал. Что у Трампа на уме, реально хз
Никогда мне особо не нравился, но за эту внутреннюю свободу, на то, что может класть на непонятные неписаные правила, я его серьезно зауважала
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Он сам пишет себе правила - может себе позволить
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Ох уж этот трамп и палится, как шпион Уйла. Пастор Шлаг на лыжах и то не вызывал столько подозрений!
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Я не пійму,чим ви українці недовольні.Ми самі вибрали примириння з московитами,то чому має за нас хтось віддуватися?
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Кватирку новую подыскивать едет... Пока ещё не поздно.
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