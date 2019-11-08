 Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters

Про це американський лідер заявив Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Я ціную запрошення (Путіна. - Ред). Але це саме у розпал політичного сезону, так що ще не знаю, чи зможу я ним скористатися. Але я був би радий, якби вийшло", - сказав Трамп.
Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив російським ЗМІ, що у Вашингтоні з інтересом поставилися до запрошення Трампа на урочистості в Москві, але відповіді ще не дали.
Путін щороку приймає парад на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але в Кремлі обіцяють, що наступного року відзначать цей день з особливою помпою. Адже перемозі сповнюється 75 років. Трамп сказав, що "святкування кінця війни - це велика справа".
https://censor.net.ua/news/3145626/kreml_priglasit_zelenskogo_na_prazdnovanie_dnya_pobedy_v_sleduyuschem_godu
Вашингтон великий, людей багато. І у кожного інтерес свій. У багатьох інтерес полягає у тому, щоб Трамп туди поїхав і назад не вертався. 😁
Трамп потратил миллионы, собранные через Trump Foundation, на избирательную кампанию, РЕКЛАМУ НЕДВИЖИМОСТИ и ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ. Заплатит штраф $2 млн. В России прокурор, взявшийся за такое дело, уже сидел бы на бутылке, подписывая признание, что он агент ЦРУ.
по голосам рыжий ***** проиграл Хиллари где-то на целый миллион, но система выборов в США учитывает не общее количество голосов, а проигрыш-выигрыш по штатам.
Пусть поедет послушает. Вова горло дерёт, что кацапы и без амеров бы войну выиграли. Подумаешь, 40 миллионов.
https://korrespondent.net/world/4158327-pobedyt-trampa-novyi-kandydat-v-prezydenty-ssha
так в первоисточнике у рыжего дебила и по совместительству гэбешной, где-то с 1987 года, консерве.
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горлвке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
Ложечки нашлись, а осадочек остался.
Вы же не хотите воевать и выбираете Зеленского а американцы зачем должны страдать?
Немногие могут себе позволить быть настолько свободными
И тут приписывать какие-то тайные мотивы можно бесконечно. Но имхо их нет.
Но Трамп его уделал. Что у Трампа на уме, реально хз
Никогда мне особо не нравился, но за эту внутреннюю свободу, на то, что может класть на непонятные неписаные правила, я его серьезно зауважала