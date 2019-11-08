 Український воїн Моторін помер від поранень, яких зазнав напередодні. Терористи 4 рази порушили режим перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

біля Залізного – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Зайцевого – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник обстріляв наші позиції з ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих вчора, у лікувальному закладі помер ще один український воїн – Геннадій Моторін.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) мостобудівники завершили укладання металоконструкцій та проводять їх зварювання і обробку прольотів мосту за допомогою піскоструйного апарату. Вивезено металобрухт залишків зруйнованого мосту.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяні 5 груп ДСНС України у складі 24 осіб. Загальна площа обстежених територій на цей час складає 42,2 гектара (вилучено 47 вибухонебезпечних предметів).

Українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3 сьогодні,. Але повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, у цей день від ворожої сторони до ОБСЄ не надійшло. Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості.

Українська сторона готова до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Досягнуто домовленостей про початок практичних заходів 9 листопада 2019 року.

7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Авдіївки, Пісків, Опитного, Кримського, Красногорівки, Південного, Новолуганського, Майорська, Хутора Вільного, Водяного, Гнутового та Луганського.

Минулої доби внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наших захисники отримали поранення.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 вбивство, 1 факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 грабіж, 11 крадіжок, 3 шахрайства, 1 факт незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 9 фактів незаконного обігу наркотичних засобів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 18646 осіб та 2212 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 18615 осіб та 2239 транспортних засобів.

В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 35 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.