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Все про:Росія (20472) США (5784) Помпео (157)

 Допомога США в боротьбі з російською агресією важлива для свободи, для Європи, для миру і суверенітету України, - Помпео

Сполучені Штати Америки пишаються тим, що допомагають Україні відбивати збройну агресію Росії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, виступаючи 8 листопада в Берліні в Фонді Кербера, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Трамп не раз і не два, а тричі надав українцям засоби, якими вони можуть захистити себе від російської агресії на Донбасі. Ми цим пишаємося, ми думаємо, в цьому є сенс – для свободи, для Європи, для світу та суверенітету України", - сказав Помпео.

Він згадав, як був на Мюнхенській конференції з безпеки в 2015-16 роках як конгресмен, коли точилися дискусії, чи має бути надано озброєння для захисту Україні. Тоді ФРН вирішила, що це хибна ідея, і США за часів президентства Барака Обами думали так само, підкреслив Помпео. Держсекретар підкреслив, що його країна дуже чітко визначила свою позицію щодо окупації Криму.

Він назвав Україну "проєктом, над яким США працює багато років". Завданням є допомога зробити Україну процвітаючою, менш корумпованою і "спроможною рухатися в напрямку Заходу".

Читайте також: Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО. ФОТО

Помпео також зазначив, що 30 років тому, коли впав Берлінський мур, всі думали, що з колапсом комунізму в Берліні, Москві, в усьому східному блоці це стане незворотнім трендом по всьому світу, що демократія буде ширитися, що можна буде відійти від концепції блоків і військових альянсів.

"На жаль, ми помилялися. Сьогодні Росія з колишнім офіцером КГБ на чолі, який служив у Дрездені, вторгається в сусідні країни та лінчує політичних опонентів, пригнічує незалежність православної церкви в Україні. Саме зараз, поки ми тут говоримо, російська поліція проводить рейди та застосовує тортури проти кримських татар і українців, які працюють в опозиції до російської агресії", - сказав політик.

Він зауважив, що США "тому грають жорстко, намагаючись, щоб Німеччина не стала залежною від російської енергії", оскільки не хочуть, щоб забезпечення Європи енергією залежало від Володимира Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158664
 
   
 Топ коментарі
 
все просто..заставили хуйла напасть на Украину и убивать украинцев..
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А почему кацапы сцут под своим флажком высеры строчить? -это первый вопрос... второй :зачем вы, кацапы убогие, живя в полном дерьме, хотите затянуть туда же белых людей, живущих по соседству?
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Хуйло напало б палюбому як тільки зрозуміло що Україна уходить від впливу крембля.
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все просто..заставили ***** напасть на Украину и убивать украинцев..
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А почему кацапы сцут под своим флажком высеры строчить? -это первый вопрос... второй :зачем вы, кацапы убогие, живя в полном дерьме, хотите затянуть туда же белых людей, живущих по соседству?
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***** напало б палюбому як тільки зрозуміло що Україна уходить від впливу *******.
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Для Свободы Европы -- важно торговать, а не воевать! -- и шо б все жирные парашные коты, своих деток за Бугорм держали -- всё скупали и вкладывались...
Для США -- в морде Трампа -- главно, свою жабу продавить по всем фронтам!
Трудно мне быть реальным политиком -- я нереальный! *)
Но по Миру езжу. -- с люЯми общаюсь -- с разными...
Пардон: при Порохе -- все торговались с Украиной!
...при Зеле -- Украиной торгуют!
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Ага) така любоф у трампушки к нам, что небось он теперь и монике на фотках глаза выкалывает от большой любови...
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Украине нужно отойти от стратегии защиты, и нужно перейти на стратегию нападения! Нужно вести Холодную войну против РФ на всех плоскостях войн! Президент США Никсон во время одного из своих выступлений сказал, что считает 1 доллар, вложенный в пропаганду и информацию, более ценным, чем 10 долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно. И в информационной войне вести пропаганду атакующую РФ нужно и надо бить ей по регионам - это достигается при помощи интернета! Россияне сейчас больше в ютубе, чем в ТВ. То бишь нужно при помощи этой платформы вести психологическую войну! создаются ютуб каналы каждого региона РФ и на этих каналах вещается информация данных регионов с посылками информационными про сепаратизм этих регионов от РФ и что им будет лучше без РФ и они будут богаче и нужно с национальных республик начинать - это Татарстан, Чечня, Дагестан, и т.д. И Украина должна признать их [всех стран заключенных в РФ] независимость официально! И еще РФ захватила Земли и у Финляндии - Карелию, и у Германии - Кенигсберг, и у Японии - Курильские Острова, и т.д. И нужно признать эти земли за их владельцами! Что Германии земля - Кенигсберг! Курильские Острова - это Япония! Карелия - это Финляндии земли, и т.д. И признать это всем нашим комьюнити союзников Украины и США и Запада и Азии и другие страны это будут потом признавать тоже. Украина и США и Запад коллективный - НАТО, должны переходить в контратаку! Нужно уничтожать РФ по всем видам войны и пропагандистски и кибератаками уничтожать их системы и банки и компании! Нужны кибер войска, которые будут атаковать все в РФ! Еще юридически в судах исками заваливать Россию! Добиваться от НАТО и союзников, чтобы они свои государства стимулировали закрытию рынков для РФ! И цены на нефть и газ опускать и т.д. Нужно опускать железный занавес! Еще важный элемент моральный! Нужно морально создавать для россиян реальность, что их все ненавидят, как фашистскую Германию! Нужно тыкать им, что они Имперцы и это слово должно наделяться свойством таким же, как фашисты! Их должны все страны так называть и тыкать им это! Существует еще такой вид пропаганды - это демонизация врага! Россию нужно демонизировать всеми нашими странами союзников! Нужно вести войну спецслужб и разведок и нужно вербовать активно их людей и особенно тех, которые путешествуют! Чтобы они вылетели с российской позицией, а вернулись в РФ уже с антироссийской. Вербую обычно за деньги, за идею, за компромат. Этим нужно заниматься! Хватит защищаться, пора идти в контратаку Холодной войной! Россия должна быть разрушена! Карфаген должен быть разрушен!!!
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Сказал в Берлине Помпео пару слов, как хорошо продавать американский газ под старые лозунги о поддержке димакратеи, и уехал.
Вот и всё.
Играют они по крупному, ага
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Американский. Но их слушает только Польша одна. Ну и ещё пара стран.
На Данию надеялись, они тоже Штаты послала.
Те из Сирии сбежали.
Ну и где? Кому нужны сейчас пустые слова в отсутствие реальных действий.
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Вы хоть там определитесь, что ли))
Ты трампону об этом расскажи, который собирается ехать к убийце на 9 мая НА московию.
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Он называет вооруженная агрессия россии,то чего боится называть Зеленский в последние месяцы,чтоб кацапы и дальше говорили что это внутренний конфликт ведь сам президент не называет нас так,да и на день независимости на майдане кацапские сми подчеркивали что ни разу в речи Зе не звучала слова россия,агрессор,
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Є погана новина.Влада США може скасувати посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер, пише у п'ятницю журнал Foreign Policy.
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так подаруйте 10-Ф35 ,10-систем патриот і 10 стареньких катерів, бо 37 джавелінів та 2 катери кацапів не зупинять!
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