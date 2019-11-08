 Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"

Про це він розповів у розмові з Цензор.НЕТ.
"Знаєте, у мене слів немає, - відповів він на прохання прокоментувати ситуацію. - Нас не слухають, не чують. У мене таке відчуття, що їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь, ми вас підтримаємо, і суд прийме рішення". Просто до абсурду доходять деякі речі. Мені просто гидко, просто гидко... Щоб обрати нам запобіжний захід - всім п'ятьом учасникам у справу "вшивають" мої службові обов'язки. Тобто, вони навіть не розбираються, що хтось із цих людей по функціоналу займається харчуванням, хтось із них займається суто розробкою, а до прийому і контролю ані найменшого стосунку не має. Вони в цьому не розбираються - вважають, що ми злочинне угруповання, яке посприяло закупівлі цих бронежилетів".
"Підколюють, усміхаються", - прокоментував Марченко ставлення слідчих.
Запобіжний захід Дмитрові Марченку обиратимуть у Печерському районному суді Києва о 14:00 в понеділок, 11 листопада. "Мені кажуть, що Печерський суд - це найбільш ручний суд, який тільки може бути у світі", - додав генерал-майор.
Нагадаємо, крім Дмитра Марченка представники ДБР вручили підозри його заступнику Ользі Капінус і ще трьом співробітникам управління. Бронежилети, які нібито не пройшли проведені ДБР випробування, були закуплені в 2019 році. Зі 110 бронежилетів, згідно із заявою ДБР, неякісними виявилися 79.
И даже экспертиза была липовая, в
тайне, непонятно как. Но зебилы схавают, да.
Точно про шанувальників блазня...
Источник: https://censor.net.ua/n3158657
И как и кто это проверил?
пока что у трубы с портновым ВСЕ ЛИПОВОЕ
тем более что при приемке, тогда, было ДАЖЕ ДВЕ экспертизы...
и обе дали положительный ответ ))))))))))))
Там ещё веселее, на самом деле. Вроде как сухие они экспертизу проходят, а вот если водой намочить, то типа есть проблемы с заброневым поражением. Похоже генерал таки прав и следакам дали задание "наройте хоть что-то, хоть как-то, клиента надо посадить", вот и роют.
труба притягивает в дело людей, которые НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ к нему отношения..))))
так что ты тупое трепло
і це тільки початок, а вже ні про яку незалежність слідства та суду мова не йде
талановита ЗЕлена парость
но зебилы, вроде тебя, по прежнему орут про обиженного беню ))))
так что ваш идиотизм никакая экспертиза не победит..))))
или дохрена к шлюхам прокуроским и гбровским доверием прониклись? забыли матиосов, пшенок,шокиных,луценок, и прочую сволоту, что добровольцев ФСБшникам передавала? или вы решили что ГБР из вакуума выкристаллизовалась?
Я не верю не одному слову, что блеют эти хреновы пинкертоны недоношенные, даже если им удастся его осудить, не поверю, так как не верю в украинский продажный суд!
Участь у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. При в'їзді на територію півострова було зафіксовано невелике скупчення бандформувань чисельністю близько 10 осіб. Спочатку, грунтуючись на цих даних планувалося висунення бригади в напрямку Джанкоя. Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована.
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів».
https://youtu.be/HA39STZ_8qs
https://novynarnia.com/2019/10/22/dmytro-marchenko/
Марченко отстреливается, мол кругом идиоты: он же просто варил жрать, а другой заказывал продукты. А ответственность нести? А включить мозг и понять что ты делаешь дерьмо, из за которого потом помрут люди, это не преступление? Слабоумие всегда наказуемо.
ответь прямо, это ты про него написал?
но это уже твоя проблема
Марченко - звання:
майор (на 04.12.2014)
підполковник
полковник (11.05.2017)
генерал-майор (05.2019)
он ничем не отличется от отсальных.
А ти все людей розважаєш своєю базграниною
Ти знаєш, що таке війна?
Як другу відриває ноги,
І що його останній подих -
Твоїх прийдешніх днів вина?
І ти береш - він так хотів,
З його нагрудної кишені,
Набравши диму у легені,
Дружини фото і синів…
Ще знати би, як ляже масть,
Чи вдасться передати знімки...
Четвертий день нема підтримки ...
А чи твої хтось передасть?
Довкіл все спалено дотла,
І не секунди - кулі свищуть,
І ти із того попелища
Живим мо вирвешся з котла.
І зуби зціпивши, без слів
Прийдеш обірваний і босий,
І слідчий, ще з пушком під носом,
Тебе спитає - Як ти смів?
Ти промовчиш... До сивини
Додасться гіркота і пустка.
І десять днів, твоя відпустка -
Твої медалі й ордени.
…А жінка плаче - Не вертай!
Мене і діточок заради,
Приснилося що накриють "гради"…
Тепер вже інші йдуть… нехай…
І на твоє - Не ми, то хто?
Сплакне у відповідь на ласку…
І купить італійську каску
за двісті євро - на АТО…
автор Іван Гентош (АТО), 2015.