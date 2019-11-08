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 Суспільство
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Все про:Бронежилет (18) Марченко Дмитро (5) Бурлакова Валерія (96) ДБР (609)

 Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"

Начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Міноборони генерал-майор Дмитро Марченко, якому слідчі ДБР 6 листопада вручили підозру у створенні злочинної групи, яка забезпечила поставку в армію неякісних бронежилетів, вважає звинувачення на свою адресу і на адресу своїх колег абсурдними.

Про це він розповів у розмові з Цензор.НЕТ.

"Знаєте, у мене слів немає, - відповів він на прохання прокоментувати ситуацію. - Нас не слухають, не чують. У мене таке відчуття, що їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь, ми вас підтримаємо, і суд прийме рішення". Просто до абсурду доходять деякі речі. Мені просто гидко, просто гидко... Щоб обрати нам запобіжний захід - всім п'ятьом учасникам у справу "вшивають" мої службові обов'язки. Тобто, вони навіть не розбираються, що хтось із цих людей по функціоналу займається харчуванням, хтось із них займається суто розробкою, а до прийому і контролю ані найменшого стосунку не має. Вони в цьому не розбираються - вважають, що ми злочинне угруповання, яке посприяло закупівлі цих бронежилетів".

"Підколюють, усміхаються", - прокоментував Марченко ставлення слідчих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів

Запобіжний захід Дмитрові Марченку обиратимуть у Печерському районному суді Києва о 14:00 в понеділок, 11 листопада. "Мені кажуть, що Печерський суд - це найбільш ручний суд, який тільки може бути у світі", - додав генерал-майор.

Нагадаємо, крім Дмитра Марченка представники ДБР вручили підозри його заступнику Ользі Капінус і ще трьом співробітникам управління. Бронежилети, які нібито не пройшли проведені ДБР випробування, були закуплені в 2019 році. Зі 110 бронежилетів, згідно із заявою ДБР, неякісними виявилися 79.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158657
 
 
 Топ коментарі
 
в данном случае верю Генералу-майору Марченко, а не дебилам из ГБР
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Генерал правий - слідство, буває так, що навіть не розуміє зміст документів та їх співвідношення.
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Еще один пациент, которому порохоботы мерещатся. Заверните.
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Если с тобой поделились деньгами , независимо от твоих служебных обязанностей, ты соучастник .
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і скількох наших героїв ВБИЛИ в твоїх супєрпупєрських броніках?
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Ага. Только о деньгах речи вообще не идет. В принципе. Даже официальная версия - не о том, что что то подписали или приняли, а типо новая партия пришла - а они не успели проверить. И даже экспертиза была липовая, в тайне, непонятно как. Но зебилы схавают, да.
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Евгений 89b7971a
И даже экспертиза была липовая, в
тайне, непонятно как. Но зебилы схавают, да.
Точно про шанувальників блазня...

Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять" - Цензор.НЕТ 3001

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Из генерал- майоров получаются на зоне отличные отрядные ПЕТУШАРЫ !
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Какой ты инфой владеешь. Наверно прошел через это?
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Не переживай так. Твою петушарню никто не пополнит, конкуренцию тебе не составит.
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Ну тебе ли петушаре не знать про петухов на зоне.
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Генерал правий - слідство, буває так, що навіть не розуміє зміст документів та їх співвідношення.
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в данном случае верю Генералу-майору Марченко, а не дебилам из ГБР
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Предлагаю справедливый приговор одеть генерал-майору Марченко бронежилет который он купил, и сделать 3 выстрела. Если генерал-майор Марченко невиновен, значит и наказания не будет.
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Во первых он не покупал. И даже подпись не ставил на проверку. Его обвиняют в том, что он якобы не проверил, когда надо. Что касается проверить на нем - есть одно но. Выстрел, это все равно больно. Бронижелет защищает от смерти, но не от боли. И если ты хочешь такой эксперемент - то тогда надо добавить условие = если все в порядке, тебя 3 раза бьют прикладом по ребрам. Согласен?
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а я бы на тебе проверил, с большим удовольствие, вдруг на одного говноеда стало бы меньше
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Ну вот на нем надо испытать эти бронежилеты
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Дегенераты не знакомые вообще с армией и явно никогда там не бывавшие говорят про испытать на нём. Если б ты чучело хоть один день послужило в армии и лайкавшие тебя клоуны то прекрасно бы знали что пуля попавшая в броник даже очень хороший и качественный может нанести массу вреда вплоть до уничтожения внутренних органов, ты б знало что убивает не сама пуля, а энергия...и энергия через броник вполне хорошо передаёца на внутренние органы...Броник нужен лишь для того что бы размазать энергию пули сконцентрированную в точке по плоскости, тем самым дав шанс выжить....А дибилы думают типа если они надели классный броник то они сразу бессмертные и им ничего не угрожает.
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Пороховня давайте начинайте отмазывать вашего соевого генерала.
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Еще один пациент, которому порохоботы мерещатся. Заверните.
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Зебил, нет необходимости кого-либо отмазьівать, обвинение должно доказать вину подозревемьіх, а не наоборот
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Ох как ты заговорил, по твоей логике обвинение должно доказывать что овощ разграбил страну, а если обвинение нет(а его нет спустя 6 лет и судя его за гос. измену) то и не виноват он не в чем?
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Зебік ти неосвічений й малописемний. Про презумпцію невинуватості чув?
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Еще один пациент которому везде зебилы мерещатся. Какие еще психические отклонения у вас имеются?
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Из 110 бронежилетов, согласно заявлению ГБР, некачественными оказались 79.
Источник: https://censor.net.ua/n3158657

И как и кто это проверил?
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а с чего ты взял что экспертиза не липовая?
пока что у трубы с портновым ВСЕ ЛИПОВОЕ
тем более что при приемке, тогда, было ДАЖЕ ДВЕ экспертизы...
и обе дали положительный ответ ))))))))))))
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Если экспертиза выявила 79 некачественных броников из 110, это значит должны были отстрелять в соответствии с ТУ все 110 броников. А экспертизу вроде как провели только на трех, причем непонятно, кто, как, когда, ВСУ не были привлечены к проведению экспертизы. Я не удивлюсь, если экспертизу проводили в России, у нас и такое возможно. ;(
Там ещё веселее, на самом деле. Вроде как сухие они экспертизу проходят, а вот если водой намочить, то типа есть проблемы с заброневым поражением. Похоже генерал таки прав и следакам дали задание "наройте хоть что-то, хоть как-то, клиента надо посадить", вот и роют.
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А есть такая штука - презерватив и если не докажешь, что он был с производственным браком - дырявый, то будешь платить алименты. :D
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Смотрю ты здесь и не каешься 24%. Ваш поезд ту-ту ребята.
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А что он еще мог сказать, конечно только то что это политическое преследование и он невиновен.
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Тьі статью не осилил, читать в детстве не любил? Поясню тебе, он сказал, что не все из 5-ти обвиняемьіх по своим функциональньім обязанностям и полномочиям имеют отношение принятию решения о закупке / проверке качества бронежилетов
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дурачок дрюша. марченко вообще то НЕ О СЕБЕ глаголит..
труба притягивает в дело людей, которые НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ к нему отношения..))))
так что ты тупое трепло
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Зё шурует стопами овоща, но убежать он может не успеть - Третий Майдан будет гораздо вооружённей и опытней.
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Пилите, Вова, пилите, они золотые, - сказав класик жанру Поніковський, пардон, беня Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят" - Цензор.НЕТ 2356
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Шановні, що можна взяти з цивільного слідчого, якщо відомство військове. Притому в слідчого молоко під носом не обсохло. Невже не здогадуєтесь як їх "набирали". Інтелект стояв в другому ряді, за баблом Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят" - Цензор.НЕТ 7917. Тепер ходять небриті і щось доказують. В знайомого "набу" чомусь вилучило компютери , статутні документи. Справа заглохла, бо він в ній "приший кобилі хвіст", а нічого не повернули. Ну Лавров про таких колись казав. Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят" - Цензор.НЕТ 7608
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так виглядає ЗЕправосуддя
і це тільки початок, а вже ні про яку незалежність слідства та суду мова не йде
талановита ЗЕлена парость
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Сесть должны все причастные, но только я считаю что для того чтоб не было сомнений нужна независимая экспертиза западных экспертов на всех стадиях производства этих броников. А иначе так и будут кричать что это заказуха.
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такая экспертиза уже есть ... по привату,
но зебилы, вроде тебя, по прежнему орут про обиженного беню ))))
так что ваш идиотизм никакая экспертиза не победит..))))
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Когда уже наши СМИ будут адекватными и не будут выкладыать дурные оправдяния подозреваемых? Удивительно если бы этот генерал сказал что-то другое.
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Когда закончатся $35млн которые наличными снял порошенко.
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когда закончатся он ЕЩЕ снимет. там 82 раза по 35..))))))))))))
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Зебил предлагает как при сралине? Чтобы любая чушь от обвинения не оспаривалась?
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для этого есть суд и адвокаты, а не сборище тупых порохоботов.
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в 2014 когда овощ призвал оккупанта в Украину и разворовал бюджет, началась война и нужно было хоть как то одеть и обуть военнослужащих. Это сейчас можно подбирать броники и т.д.. Судить однозначно не стоит.
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Гебня подганяет беню с судами над теми кто сопротивлялся плешивому.
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аллёёёё комментаторы -писаки, вы стадо тупых гусей, это ко всем кто тут гогочет "гага генерал ... гага майор ...гага" , гребаное стадо Алений, что вы знаете тупьё про этого ГЕНЕРАЛА? ушлепки ...вас Гуугл забанил?
или дохрена к шлюхам прокуроским и гбровским доверием прониклись? забыли матиосов, пшенок,шокиных,луценок, и прочую сволоту, что добровольцев ФСБшникам передавала? или вы решили что ГБР из вакуума выкристаллизовалась?
Я не верю не одному слову, что блеют эти хреновы пинкертоны недоношенные, даже если им удастся его осудить, не поверю, так как не верю в украинский продажный суд!

Участь у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. При в'їзді на територію півострова було зафіксовано невелике скупчення бандформувань чисельністю близько 10 осіб. Спочатку, грунтуючись на цих даних планувалося висунення бригади в напрямку Джанкоя. Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована.
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів».
https://youtu.be/HA39STZ_8qs

https://novynarnia.com/2019/10/22/dmytro-marchenko/
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Речь про 110 броников, партии 2019 года, 97 из которых, кто то решил, что плохие. Да кто с этим заморачивался бы, ради чего?
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патамучто их парашенко купил и дірочек в них насверлил
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реактор рбмк бабхнул потому что работники просто выполняли незаконный приказ дятлова. Под страхом смерти и разжалования в то время, работникам попросту пришлось это сделать.
Марченко отстреливается, мол кругом идиоты: он же просто варил жрать, а другой заказывал продукты. А ответственность нести? А включить мозг и понять что ты делаешь дерьмо, из за которого потом помрут люди, это не преступление? Слабоумие всегда наказуемо.
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Эти люди из говна армию вытащили, вид который она имеет после 2014 года их полная заслуга, а команда клоуна похерит и эти начинания заради дешевого шоу...
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эти люди загоняли нашу армию в гавно на протяжении 20лет!
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это ты сейчас про кого конкретно, про Марченко может? шо то я не понял ....
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речь тут пока об одном единственном по фамилии Марченко,
ответь прямо, это ты про него написал?
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ясно, Игорь, а ты оказывается козлина редкостная ...,
но это уже твоя проблема
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а это тебе козлина, то самое отличие

Марченко - звання:
майор (на 04.12.2014)
підполковник
полковник (11.05.2017)
генерал-майор (05.2019)
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это типа подтверждение того, что ты козлина!
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Игорь Д
он ничем не отличется от отсальных. Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять" - Цензор.НЕТ 8065

А ти все людей розважаєш своєю базграниною Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять" - Цензор.НЕТ 9559
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Игорь Дебіл, тебе не ображає, що тебе на кожній гілці, цілий день, відверто посилають нхй?! Чи, тіпа, робота така?
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Стадо - не спешите вешать ярлыки - нужно разобраться. К следователям ГБР доверия нет - они подстилки, бегают на побегушках у гандона-сепаратиста портнова и регулярно сливают ему материалы следствия.
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Адвокати розвалять цю справу в суді,і винні,як завжди,покарані не будуть...
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так справа высосана из пальца. сугубо липово-потолочная
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Очень прикольно читать комментарии от фанатов четырежды уклониста, которые устали от войны, которые поддерживают капитуляцию и которые бронежилеты видели только в кино или на картинке. Эксперты куевы.
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жаль что нет более жирного шрифта, было бы убедительней.
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Неплохо-бы сантехника, мне кажется эти трубы скоро потекут, очень уж активны... причём внезапно .. Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять" - Цензор.НЕТ 8098
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У кого то есть доверие к человеку в звании хенерал? Этому ахфицеру первую дачу срочники еще в звании майора наверно строили. Хенерал плять
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Твій висєр, кацап, ні про що. ПШНХЙ.
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***
Ти знаєш, що таке війна?
Як другу відриває ноги,
І що його останній подих -
Твоїх прийдешніх днів вина?

І ти береш - він так хотів,
З його нагрудної кишені,
Набравши диму у легені,
Дружини фото і синів…

Ще знати би, як ляже масть,
Чи вдасться передати знімки...
Четвертий день нема підтримки ...
А чи твої хтось передасть?

Довкіл все спалено дотла,
І не секунди - кулі свищуть,
І ти із того попелища
Живим мо вирвешся з котла.

І зуби зціпивши, без слів
Прийдеш обірваний і босий,
І слідчий, ще з пушком під носом,
Тебе спитає - Як ти смів?

Ти промовчиш... До сивини
Додасться гіркота і пустка.
І десять днів, твоя відпустка -
Твої медалі й ордени.

…А жінка плаче - Не вертай!
Мене і діточок заради,
Приснилося що накриють "гради"…
Тепер вже інші йдуть… нехай…

І на твоє - Не ми, то хто?
Сплакне у відповідь на ласку…
І купить італійську каску
за двісті євро - на АТО…

автор Іван Гентош (АТО), 2015.
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ЗЕклика со своим кремлёвским подельником Портновым аж усераеца хоть что то сфабриковать ..Потому что ЗЕкловуну срочно надо хоть кого то посадить иначе его ЗЕбилы не поймут, а Портнову хочеца просто отомстить...Вот и тужица ЗЕмафия высасывает с пальца...
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