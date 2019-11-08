 Зеленський обговорив з главою СММ ОБСЄ в Україні Чевіком розведення сил на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Голова місії ОБСЄ розповів про роботу СММ та нинішню безпекову ситуацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил і відзначив позитивні зрушення щодо процесу розведення сил і засобів на лінії розмежування, починаючи з червня цього року. Так, наразі біля населеного пункту Золоте-4 триває демонтаж фортифікаційних споруд.
Також Чевік засвідчив відновлення процесу розведення у районі Богданівки (Петрівське), яке має розпочатися 9 листопада о 12:00.
"Попри складну ситуацію, ми здійснили розведення поблизу Золотого. Зробили все в терміни й безпечно. За це ми вдячні всім: і військовим, і ОБСЄ, і всім, хто допомагав", – наголосив Президент України.
Володимир Зеленський зауважив, що особисто відвідує місця, де планується розведення сил і засобів, щоб оглянути умови життя місцевих мешканців та почути їхнє ставлення до розведення.
"Ми були у Станиці Луганській. Вже до кінця листопада там закінчать міст. Потім були в Золотому. Ми бачимо, що майже всі чекають розведення і радіють, що воно заплановане", – зазначив він.
Також президент наголосив, що наразі у Золотому державна влада вже вирішує проблеми інфраструктури, доступу швидкої медичної допомоги та лікарів до місцевих мешканців.
Сторони обговорили можливість допуску СММ ОБСЄ до складних районів на непідконтрольній українській владі території Донбасу та прикордонних зон України та Росії.
Голова СММ ОБСЄ також повідомив про зменшення кількості жертв після оголошення чергового перемир’я у липні цього року. За словами Яшара Халіта Чевіка, це є свідченням того, що за відсутності активних бойових дій цивільне населення не зазнає втрат.
У рамках візиту до офісу СММ ОБСЄ Президент України ознайомився з роботою Технічного моніторингового центру, у якому дистанційно проводиться цілодобове спостереження за безпековою ситуацією на лінії розмежування в зоні проведення ООС.
Успіхи він бачить, растуди ж його... (((
Не називайте це процес в "Украине ... разведение сил на Донбассе"! Правильно так: капітуляція бубочки і здача ним української території ***** з виведенням звідти ЗСУ.
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Порошенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0