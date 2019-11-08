 Зеленський обговорив з главою СММ ОБСЄ в Україні Чевіком розведення сил на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Голова місії ОБСЄ розповів про роботу СММ та нинішню безпекову ситуацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил і відзначив позитивні зрушення щодо процесу розведення сил і засобів на лінії розмежування, починаючи з червня цього року. Так, наразі біля населеного пункту Золоте-4 триває демонтаж фортифікаційних споруд.

Також Чевік засвідчив відновлення процесу розведення у районі Богданівки (Петрівське), яке має розпочатися 9 листопада о 12:00.

"Попри складну ситуацію, ми здійснили розведення поблизу Золотого. Зробили все в терміни й безпечно. За це ми вдячні всім: і військовим, і ОБСЄ, і всім, хто допомагав", – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що особисто відвідує місця, де планується розведення сил і засобів, щоб оглянути умови життя місцевих мешканців та почути їхнє ставлення до розведення.

"Ми були у Станиці Луганській. Вже до кінця листопада там закінчать міст. Потім були в Золотому. Ми бачимо, що майже всі чекають розведення і радіють, що воно заплановане", – зазначив він.

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Також президент наголосив, що наразі у Золотому державна влада вже вирішує проблеми інфраструктури, доступу швидкої медичної допомоги та лікарів до місцевих мешканців.

Сторони обговорили можливість допуску СММ ОБСЄ до складних районів на непідконтрольній українській владі території Донбасу та прикордонних зон України та Росії.

Голова СММ ОБСЄ також повідомив про зменшення кількості жертв після оголошення чергового перемир’я у липні цього року. За словами Яшара Халіта Чевіка, це є свідченням того, що за відсутності активних бойових дій цивільне населення не зазнає втрат.

У рамках візиту до офісу СММ ОБСЄ Президент України ознайомився з роботою Технічного моніторингового центру, у якому дистанційно проводиться цілодобове спостереження за безпековою ситуацією на лінії розмежування в зоні проведення ООС.