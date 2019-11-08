 Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новий Час", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогодні це неможливо. Атомні ТВЕЛи (паливні елементи) для наших АЕС мають 60% поставок з Росії. Деякі марки вугілля - антрацит, наприклад, - також їдуть, в основному, звідти", - повідомив Герус.
Він підкреслив, що група "Метінвест" також використовує російське вугілля.
Крім того, Герус зазначив, що Україна відмовилася від прямих купівель газу з Росії, при цьому вона його транспортує до Словаччини і там купує.
Пора дефолт объявлять, приват отдавать да путину на поклон. Готовы?
Рідкісний фєномєн пам'яті,хай Ляшко його ще раз підлікує.
"Стоит отметить, что возобновление поставок из России стало возможным после того, как 18 сентября парламент одобрил поправку главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», разрешающую покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества. Правда, Андрей Герус заверял депутатов, что поправка позволит импортировать энергию из Беларуси. Он пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей."
Про це у Facebook написала народний депутат партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мала зустріч з Послом Королівства Норвегія Уле Тер'є Хорпестадом. Серед інших питань, зокрема, обговорили стан виконання Україною Угоди про асоціацію. Посол привітав ухвалення Верховною Радою 12 євроінтеграційних законів, але висловив серйозну стурбованість через законодавчі ініціативи в галузі енергетики", - зазначила депутат.
Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що Норвегію непокоїть потенційний перегляд "зеленого тарифу", ініційований депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.
"Посол Хорпестад зазначив, що це може сильно нашкодити роботі норвезьких інвесторів в Україні й підірве їхню довіру до України як надійного і послідовного партнера", - зауважила політик.
Климпуш-Цинцадзе відмітила, що законодавчі ініціативи, які догоджають окремим олігархам погано впливають на інвестиційний клімат в Україні.
"Укотре наголошую: догоджаючи окремим олігархам, "слуги народу" руйнують інвестиційний клімат і свідомо наражають державу на багатомільйонні позови від інвесторів, які ми програємо. І Баришівський суд тут не врятує", - наголосила депутат.
Кимпуш-Цинцадзе нагадала, що норвезькі компанії вже інвестували в Україні 380 млн євро у відновлювану енергетику, і планують вкласти на понад 1 млрд євро у геліостанції.
"За словами Посла, зараз ці інвестиції під серйозною загрозою. Ми ще маємо шанс уникнути проблем. Закликаю колег з парламенту, насамперед, зі "Слуги народу", нарешті, почати служити народу, який повірив їм, а не олігархам", - написала депутат.
https://prm.ua/zakonodavchi-initsiativi-slug-narodu-**********-doviru-norvezkih-investoriv-klimpush-tsintsadze/
Погранец: Вы не можете дать мне 2 долляра -- начальник просил!
-- Не могу.
-- Извините!
Таможенник: У вас есть 1000 доллярив?
-- У меня нет доллярив -- я немец. Есть 5000 евро.
-- Извините!
...долляры любят, а немцев уважают...*)
Вот к чему клонит Герус.
ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тариф:на первые 100 кВт-ч/месяц - на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-час (это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен на год);для группы потребителей, потребляющих более 500 кВт-ч/месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривны кВт-ч до 2,88 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год);предлагают с 2021 года по 2023 год повышать ежегодно на 25% тариф для населения, которое потребляет до 500 кВт-ч/месяц.
Ранее сообщалось, что введение формулы "Роттердам+" позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения"...
.
Киса и ОсяБеня и Геря. Картина СеятельВешатель лапши