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 Політика України, Економіка
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Все про:Росія (20472) енергетика (379) Герус (74)

 Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що на даний момент неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв з Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новий Час", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні це неможливо. Атомні ТВЕЛи (паливні елементи) для наших АЕС мають 60% поставок з Росії. Деякі марки вугілля - антрацит, наприклад, - також їдуть, в основному, звідти", - повідомив Герус.

Він підкреслив, що група "Метінвест" також використовує російське вугілля.

Крім того, Герус зазначив, що Україна відмовилася від прямих купівель газу з Росії, при цьому вона його транспортує до Словаччини і там купує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158655
 
 
 Топ коментарі
 
в как коломойканал верещал про бизнес на крови. до выборов...
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https://censor.net.ua/news/3131892/zelenskiyi_shutil_o_tarifah_no_ne_obeschal_ih_snizit_predstavitel_prezidenta_v_kabmine_gerus_video

Сегодня невозможно отказаться от поставок энергоносителей из РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 6127
"Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО"

Для тех, кто забыл Ч Т О Э Т О.
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Мало его Шляшко поучил, мало...
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Не експортуємо, кажеш? Вже імпортуємо? Тожти і твої 73/43%зебілів, ви це забезпечили разом!
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Наши электростанции останавливают ради того, чтобы освободить потребление под импортируемое из раши электричество. Просто электричество нельзя налить в ведро, если сейчас оно не нужно, и в каждый момент времени производство должно быть равно потреблению. А Бенины прокладки в правительстве всё делают ради Бениных доходов, и даже вон готовы получать по морде от боевых 𝜋-дарасов.
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ахаха так кто там барыга-то оказался?)))
Пора дефолт объявлять, приват отдавать да путину на поклон. Готовы?
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Цікавий суб'єкт,цей Гєрус,про ТВЕЛ,вугілля ,навіть про Ахмєта згадав,а про імпорт Бєньою електроенергії з рф забувся.Герус в інтересах Коломойського пролобіював імпорт дешевої електроенергії з РФ, - експерт
Рідкісний фєномєн пам'яті,хай Ляшко його ще раз підлікує.
"Стоит отметить, что возобновление поставок из России стало возможным после того, как 18 сентября парламент одобрил поправку главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», разрешающую покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества. Правда, Андрей Герус заверял депутатов, что поправка позволит импортировать энергию из Беларуси. Он пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей."
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Не хватает электричества,так почему наши АЭС при пиковых нагрузках выходят максимально на 70-75 процентов своей мощности когда при работе на 80-ти можна обойтись и без ТЭС.Возможно закупки предназначены для Крыма и окупированых територий откуда ни копейки денег не возвращается,что скорее всего.
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Законодавчі ініціативи провладної партії "Слуга народу" руйнують інвестиційний клімат в Україні і загрожують багатомільйонними позовами від інвесторів.
Про це у Facebook написала народний депутат партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мала зустріч з Послом Королівства Норвегія Уле Тер'є Хорпестадом. Серед інших питань, зокрема, обговорили стан виконання Україною Угоди про асоціацію. Посол привітав ухвалення Верховною Радою 12 євроінтеграційних законів, але висловив серйозну стурбованість через законодавчі ініціативи в галузі енергетики", - зазначила депутат.
Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що Норвегію непокоїть потенційний перегляд "зеленого тарифу", ініційований депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.
"Посол Хорпестад зазначив, що це може сильно нашкодити роботі норвезьких інвесторів в Україні й підірве їхню довіру до України як надійного і послідовного партнера", - зауважила політик.
Климпуш-Цинцадзе відмітила, що законодавчі ініціативи, які догоджають окремим олігархам погано впливають на інвестиційний клімат в Україні.
"Укотре наголошую: догоджаючи окремим олігархам, "слуги народу" руйнують інвестиційний клімат і свідомо наражають державу на багатомільйонні позови від інвесторів, які ми програємо. І Баришівський суд тут не врятує", - наголосила депутат.
Кимпуш-Цинцадзе нагадала, що норвезькі компанії вже інвестували в Україні 380 млн євро у відновлювану енергетику, і планують вкласти на понад 1 млрд євро у геліостанції.
"За словами Посла, зараз ці інвестиції під серйозною загрозою. Ми ще маємо шанс уникнути проблем. Закликаю колег з парламенту, насамперед, зі "Слуги народу", нарешті, почати служити народу, який повірив їм, а не олігархам", - написала депутат.
https://prm.ua/zakonodavchi-initsiativi-slug-narodu-**********-doviru-norvezkih-investoriv-klimpush-tsintsadze/
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"Сегодня невозможно отказаться от поставок энергоносителей из РФ, - Герус" - Кому он лапшу вешает? Если бы это было правдой, то РФ уже бы давно прекратила поставки энергоносителей, чтобы насрать Украине.
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А что, слабо доказать обратное? Некоторых надо макнуть носом, по другому не доходит.
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А смысл? Им гроши нужны, что бы делать танки и ракеты, да и избыток электроэнергии надо куда то деть. Вы лучше им транзит газа прекратите.
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И кого ты хочешь наказать этим? Газ все равно попадет в ЕС, но уже другим путем и из других источников, РФ конечно потеряет какие-то гроши, но если взять баланс в целом, то в проигрыше останется Украина и что получится - назло теще отморожу себе уши.
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Это все Порох заставляет Геруса так говорить Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 7840
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Герус оккупированные территории уже рашке отдал?
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Один из аэропортов Африки -- улетаю...
Погранец: Вы не можете дать мне 2 долляра -- начальник просил!
-- Не могу.
-- Извините!
Таможенник: У вас есть 1000 доллярив?
-- У меня нет доллярив -- я немец. Есть 5000 евро.
-- Извините!
...долляры любят, а немцев уважают...*)
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"Украина должна заключить новый контракт на транзит газа...." -об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в FACEBOOK.
Вот к чему клонит Герус.
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ну и контрольный в мозг для тех у кого закончилась эпоха бедности : "У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения" ..
ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тариф:на первые 100 кВт-ч/месяц - на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-час (это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен на год);для группы потребителей, потребляющих более 500 кВт-ч/месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривны кВт-ч до 2,88 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год);предлагают с 2021 года по 2023 год повышать ежегодно на 25% тариф для населения, которое потребляет до 500 кВт-ч/месяц.
Ранее сообщалось, что введение формулы "Роттердам+" позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения"...
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И вряд-ли когда-то получится, несмотря на заявления украинских горлопанов...
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наверное это энергия от пороха из липецка идет? да герпес? ты говоришь невозможно но не объясняешь почему невозможно.... думаешь украинцы не поймут? а я так понял , что отстановить поставки запрещает президент Украины изя каломыйский!
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и все же а почему нельзя? ну газ понятно уголь покупали ранее в другом месте, твэлы американцы продают.... почему нельзя?
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Пока пугали путеным - Украину захватил в заложники Ахметов...
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Ах ты ж сопля каломойська , зелёная ,, я тебе щас отпетушарю .!! .
Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 3577 .
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Ну тогда пан Герус и дальше будут вам пику чистить
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Я не вірю цьому косоокому халую Коломойського.
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Художники Киса и Ося Беня и Геря. Картина Сеятель Вешатель лапши
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Дешевле из словакии покупать, чем у росии.. В любой момент может перекрыть поставки и выставить ценник в 500$ за тыс куб газа..
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