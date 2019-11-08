 Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новий Час", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні це неможливо. Атомні ТВЕЛи (паливні елементи) для наших АЕС мають 60% поставок з Росії. Деякі марки вугілля - антрацит, наприклад, - також їдуть, в основному, звідти", - повідомив Герус.

Він підкреслив, що група "Метінвест" також використовує російське вугілля.

Крім того, Герус зазначив, що Україна відмовилася від прямих купівель газу з Росії, при цьому вона його транспортує до Словаччини і там купує.

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