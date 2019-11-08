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 Політика України
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Все про:Трудовий кодекс (15) Милованов Тимофій (66)

 Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс, - Милованов.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що через кілька місяців в Україні з'явиться новий Трудовий кодекс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час обговорення теми "Україна на світовій економічній карті" на Київському міжнародному економічному форумі.

"Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс", - сказав Милованов.

Як повідомлялося, 10 жовтня під час пресмарафону президент Володимир Зеленський повідомив, що новий Трудовий кодекс, робота над яким триває у Верховній Раді, захищатиме права українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий Трудовий кодекс буде спрямовано на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158649
 
 
 Топ коментарі
 
Крепостное право что ли хотят вернуть? За несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, - Милованов. - Цензор.НЕТ 6221
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Дааа, я уже себе представляю, ЧТО там навояют эти халдеи урода по чутким руководством каломойских. К слову, молодуха проголосовала за Зе и его шоблу. Заберемениет, а её по новому КЗоТ уволят. И будут иметь полное право. В проекте есть и такое.
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ДА ДА ДА
Такой будет новый кодекс что вы все просто офигеете, и еще быстрее рванете в ЕС! Да в ЕС может и нет тех прав работнику зато там хоть ему деньги платят а у нас и прав не будет после нового кодекса ну а на счет денег все и так уже в курсе!!
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-- деньги, как пиво в пивном ларьке -- Нет и незвестно! *)
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В Украине прав и не было никогда у тех кто в рыночке работал. Права были только на госслужбе и в госсекторе. Так что первый кто должен сцаться от происходящего опять же госсектор.
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не правда
те кто работал без оформления у тех да прав не было а те кто был официально оформлен то какие ни какие а права были не так как прописано в КЗОТ но были!
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Тело, впэртое у воду, выпирает на свободу, силой выпертой воды, тела -- впэртого туды!
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Теперь все будут трудиться?
Должно быть более 90% трудоспособного населения создающих ВВП.
И только 10% управленцев, служащих ...
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судя по доходам у нас самые создающие ВВП это депутаты а на втором месте судьи!
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За несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, - Милованов.

Учитывая все предыдущие перемоги, напряжно.. За несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, - Милованов. - Цензор.НЕТ 6222
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Живуть дуже довго роботяги, це неподобство треба виправити.
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Не устраивает только в одном. При приватизации Укрзалиіниці, нет возможности передать хозяину голое предприятие, без людей. В зеленом новом кодексе будет возможность всех рабочих послать на... скопом. Но пока смартафонщики телились ЮВТ зарегистрировала кодекс о труде от Батькивщины в ВР. У мыловарова истерика...
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ну ок пошлют они нах всех рабочих, а где других взять? ведь кому-то всё равно надо работать. А нигде, будут значит сортировать на полезных работников и тех кто ходит на работу. Приветствую Нео, ты наконец увидел как остальная Украина в рыночке живёт уж как 28 лет. Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс, - Милованов. - Цензор.НЕТ 6438
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Демократия, лишь укрепляет, наш родной крепостнический строй! (с)
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За 101 километр! -- это Исторически Архиважно...
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і в 2020 р приурочити до до 30-ліття олімпіади-80
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...а я на Полощадь Победы бегал -- из Института Урологии -- шоб на Олимпийский Факел поглядеть! ...токо с армии пришёл... -- я это видел! ...мне зачёт...*)
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тоді ти у курсі всіх справ!).. памятаєш, як бомжів московських висиляли на час олімпіади за 100 км від Москви)
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...я, вообще-то киевлянин! *) -- помню, как Киев чистили за 101 километр, перед Олимпиадой. А Друган мой на 9 лет залетел в ГУЛАГ, по Олимпискому Призыву... ...помню, как он вернулся.
Я всё помню! -- забыть бы половину...
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Дааа, я уже себе представляю, ЧТО там навояют эти халдеи урода по чутким руководством каломойских. К слову, молодуха проголосовала за Зе и его шоблу. Заберемениет, а её по новому КЗоТ уволят. И будут иметь полное право. В проекте есть и такое.
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Ну а як інакше землю розпродувати? Кому ж вона без кріпаків потрібна буде.
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А чого так дріб"іязково? Давайте вже відразу по римському праву: у частині відносин раба і рабовласника.
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...министр в кальсонке...
Надо нашей Доярке письмо написать, шо б передала Милованову свой кремпленовый гардеробчик с короткими пинджачками -- пуговички переставит и сразу станет похож на Канцлера! *)
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- Я тут на третьем месяце беременности, так что мне положен декрет и...
- Слы, авца, ты чё провякала? Какое беременная? Шо, предохраниться мозгов не хватило? Быдло убогое, куда тебе нах рожать? Быро в медпункт аборт делать, пзда дурная, и через два часа шоб была на рабочем месте! Время и расходы на абортаж отработаешь в воскресенье! Иначе дам по пзде мешалкой по статье, будешь в канаве на хлеб просить, шмара!...
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От завжди цікавило в таких переписуваннях кодексів і конституцій. А ЩО САМЕ вам не подобається в старих ? Які норми ви хочете змінити і чому ?
Новий буде захищати наші права ? Та ніби як і старий захищав ?
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Через несколько месяцев очень хотелось бы увидеть не новый трудовой кодекс, а этого поца свободным от радения на благо государства.
А если вместе с ним испарятся и другие члены этого, прости Господи, правительства вместе со своим, опять же прости, Господи, премьером, будет еще лучше.
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Я просто боюсь предположить какую свинью в очередной раз подложат зебилам.
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Когда зеленые насекомые увидят свой новый кодекс, они будут ныть, что это проделки Пороха, сто пудов. Через несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, - Милованов. - Цензор.НЕТ 9315
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да какую какую, ту о который все так мечтают: советскую! Зе уже говорил, что в коммунизме и социализме нет ничего плохого, по сему он решил модифицировать форму правления коя была при советах. Американцы его предупредили, что это не приведет ни к чему хорошему.
Так что, такой лопух как милованов котоырй то и язык за зубами держать не может, попросту обвешает тюнингом весь трудовой кодекс, вряд ли там будет хоть слово, о правах человека на высшем уровне. Оценит силу каждого человека в 700 ватт и заставит платить налог)
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Пасдраффляю! Согласно нового КЗОТа,любого украинца и зебила в том числе,можно будет уволить в отпуске,на больничном и зебилуху в декретном отпуске! Это просто-хвантаздига,жрите,зебилы-вы зробылы цэ разом!
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Излишне не драматизируй. Зебилов увольнять не будут, они ж свои.
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