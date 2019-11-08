 Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс, - Милованов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час обговорення теми "Україна на світовій економічній карті" на Київському міжнародному економічному форумі.
"Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс", - сказав Милованов.
Як повідомлялося, 10 жовтня під час пресмарафону президент Володимир Зеленський повідомив, що новий Трудовий кодекс, робота над яким триває у Верховній Раді, захищатиме права українців.
Такой будет новый кодекс что вы все просто офигеете, и еще быстрее рванете в ЕС! Да в ЕС может и нет тех прав работнику зато там хоть ему деньги платят а у нас и прав не будет после нового кодекса ну а на счет денег все и так уже в курсе!!
те кто работал без оформления у тех да прав не было а те кто был официально оформлен то какие ни какие а права были не так как прописано в КЗОТ но были!
Должно быть более 90% трудоспособного населения создающих ВВП.
И только 10% управленцев, служащих ...
Учитывая все предыдущие перемоги, напряжно..
Я всё помню! -- забыть бы половину...
Надо нашей Доярке письмо написать, шо б передала Милованову свой кремпленовый гардеробчик с короткими пинджачками -- пуговички переставит и сразу станет похож на Канцлера! *)
- Слы, авца, ты чё провякала? Какое беременная? Шо, предохраниться мозгов не хватило? Быдло убогое, куда тебе нах рожать? Быро в медпункт аборт делать, пзда дурная, и через два часа шоб была на рабочем месте! Время и расходы на абортаж отработаешь в воскресенье! Иначе дам по пзде мешалкой по статье, будешь в канаве на хлеб просить, шмара!...
Новий буде захищати наші права ? Та ніби як і старий захищав ?
А если вместе с ним испарятся и другие члены этого, прости Господи, правительства вместе со своим, опять же прости, Господи, премьером, будет еще лучше.
Так что, такой лопух как милованов котоырй то и язык за зубами держать не может, попросту обвешает тюнингом весь трудовой кодекс, вряд ли там будет хоть слово, о правах человека на высшем уровне. Оценит силу каждого человека в 700 ватт и заставит платить налог)