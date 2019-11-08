 Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс, - Милованов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час обговорення теми "Україна на світовій економічній карті" на Київському міжнародному економічному форумі.

"Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс", - сказав Милованов.

Як повідомлялося, 10 жовтня під час пресмарафону президент Володимир Зеленський повідомив, що новий Трудовий кодекс, робота над яким триває у Верховній Раді, захищатиме права українців.

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