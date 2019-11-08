 Солом'янський суд Києва не задовольнив позов Супрун проти нардепа Дубінського про поширення фейків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Сьогодні отримала новину про те, що суддя Солом’янського суду Києва Козленко відмовила у задоволенні мого позову. Наступного тижня дізнаємось обґрунтування такого рішення. Вже зараз зрозуміло, що суддя просто побоялася задовольнити наш позов, попри те, що нинішній народний депутат дозволяв собі поширювати брехню. Показово насправді те, що доки Дубінський не отримав мандат, суддя задовольняла клопотання, приймала докази та демонструвала бажання розбиратися у справі. Але щойно Дубінський став народним депутатом, суддя втратила інтерес до справи. Судова система, у якій статус чи посада людини, а не закон, є чинником, що впливає на рішення суду, є хворою та потребує докорінних змін", - говориться в повідомленні.
За словами Супрун, адвокати Дубінського декілька разів змінювали свою позицію щодо того, ким все-таки є їхній підзахисний — журналістом, громадянином чи народним депутатом.
"Рішення Солом’янського суду щодо мого позову є поганим сигналом, адже означає, що люди на кшталт Дубінського можуть абсолютно безкарно далі генерувати фейки та атакувати тих, хто робить зміни на користь суспільства та держави", - підсумувала Супрун.
Нагадаємо, 7 травня, тоді ще в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун подала в суд позов про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації проти журналіста, ведучого програми "Гроші" на телеканалі "1 + 1" Олександра Дубінського. Позов стосується оприлюдненої Дубинським інформації про нібито відмивання бюджетних коштів через фонд "Захист патріотів".
зы но в основном как раза такие вот, разделяющие людей на кого-то, в первую очередь и есть что-то убогое и недалекое.
1. Кирпич от боли в ухе
Нагрейте кирпич, заверните его в ткань, приложите к больному уху и держите в течение двух часов. Что делать с «отсохшей» после этого рукой - не сообщается. Зато на случай, если кирпича не нашлось, есть другой рецепт.
Возьмите льняную материю, пропитайте ее жидким воском, сверните воронкой, вставьте узким концом в ухо больного, а широкий конец подожгите. Когда сверток догорит почти до конца, легким движением руки выбейте остаток из уха.
Хочется добавить, что здесь важна не только точность удара, но и умение быстро бегать. Оно вам пригодится, когда больной пожелает выразить свою благодарность.2. Деньги от близорукости
Если вы хотите избавить человека от проблем со зрением, знайте, что лечение проводится в несколько этапов. Во время первого покажите больному из дальнего конца комнаты некий предмет и пообещайте отдать его в случае, если тот его разглядит.
А после того, как он не сможет этого сделать, помашите у него перед носом пачкой тысячных купюр, показав, чего он лишился - лечебный эффект напрямую зависит от толщины пачки.Скорее всего, зрение больного резко улучшится уже во время следующего сеанса. Лишь бы после курса такой терапии близорукость не переродилась в дальнозоркость.
Ракушка - это не только приятный сувенир, но и источник жизненных сил!3. Ракушки для иммунитета
Возьмите ракушки, подойдут как привезенные вами с моря сувениры, так и раковины от мидий - последними предварительно можно очень неплохо закусить. Возьмите молоток и раскрошите «домик моллюска» как можно мельче, затем смолите в кофемолке до состояния пудры (кофемолка перестала работать? Ничего не знаем. Как вы помните, мы изначально сняли с себя всякую ответственность за последствия экспериментов).
Полученный порошок положите в кастрюлю и залейте тремя литрами воды, кипятите в течение тридцати минут, потом отстаивайте в течение трех суток - чувствуете, какая магия цифр? Настой процедите через марлю и пейте натощак каждое утро. Обещают, что иммунитет от такого «компота» взлетит до невиданных высот.
и находят это смешным
Это они напрасно метались. Сказали бы сразу. что он работает евреем. Все знают, что перед ними все виноваты и им все должны. Точка. Супрун летит.
- «Чому в Англії немає антисемитизму?»
- «Тому, що англійці розумніші євреїв», відповіла Баронеса.
А ти не зрозумів?
А то налезло дофига, как будто Кнессет какой-то то.
Мы так скоро памятники ТГШ будем сносить.
а это гониво больше на Гонтареву
Пусть и хищения те, о которых Дубинский заявлял, тоже расследуются
Ни добавить, ни убавить...
Источник: http://0s.mnsw443poi.nzsxiltvme.cmle.ru/n3158646