 Солом'янський суд Києва не задовольнив позов Супрун проти нардепа Дубінського про поширення фейків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні отримала новину про те, що суддя Солом’янського суду Києва Козленко відмовила у задоволенні мого позову. Наступного тижня дізнаємось обґрунтування такого рішення. Вже зараз зрозуміло, що суддя просто побоялася задовольнити наш позов, попри те, що нинішній народний депутат дозволяв собі поширювати брехню. Показово насправді те, що доки Дубінський не отримав мандат, суддя задовольняла клопотання, приймала докази та демонструвала бажання розбиратися у справі. Але щойно Дубінський став народним депутатом, суддя втратила інтерес до справи. Судова система, у якій статус чи посада людини, а не закон, є чинником, що впливає на рішення суду, є хворою та потребує докорінних змін", - говориться в повідомленні.

За словами Супрун, адвокати Дубінського декілька разів змінювали свою позицію щодо того, ким все-таки є їхній підзахисний — журналістом, громадянином чи народним депутатом.

"Рішення Солом’янського суду щодо мого позову є поганим сигналом, адже означає, що люди на кшталт Дубінського можуть абсолютно безкарно далі генерувати фейки та атакувати тих, хто робить зміни на користь суспільства та держави", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, 7 травня, тоді ще в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун подала в суд позов про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації проти журналіста, ведучого програми "Гроші" на телеканалі "1 + 1" Олександра Дубінського. Позов стосується оприлюдненої Дубинським інформації про нібито відмивання бюджетних коштів через фонд "Захист патріотів".

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