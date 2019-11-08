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Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:застава (232) СІЗО (445) Дубневич (58) запобіжний захід (64)

 Дубневич вийшов з СІЗО

Народний депутат Ярослав Дубневич, якого підозрюють у корупції, вийшов з СІЗО під заставу 90 млн гривень.

Про це виданню "Ґрати" розповів адвокат нардепа Олександр Тананакін, інформує Цензор.НЕТ.

За рішенням суду про запобіжний захід, Дубневич має носити електронний браслет, проте, за словами захисника, поки що пристрій на депутата ще не одягли. Але, як сказав адвокат, депутат здав слідчим закордонний паспорт.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою 90 млн гривень.

8 листопада адвокат Дубневича Олексій Шевчук заявив, що заставу за його підзахисного внесли ще до рішення апеляції, а тому його арешт є незаконним.

На це у Вищому антикорупційному суді відповіли, що на момент винесення рішення про запобіжний захід була сплачена тільки половина суми застави, а тому існували всі підстави для відправки Дубневича в СІЗО.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158642
 
 
 Топ коментарі
 
Швидко дубневич відсидів Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 1069 В турборежимі. Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 4271
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Швидко дубневич відсидів Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 1069 В турборежимі.
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Тулборежим порохоботы это " надбання" вашего гуру Патрошенка. Ваш гражданин Порошенко вообще 15 раз не ходит на "вопросы".
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Зеб, так у уЗеленских вопросы на пол-шестого упали после заведения дела на Портнова в Панаме.
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Ты сам придумал, или продажных журнашлюх услышал/? В Портнова в Панаме только шляпа "панамка" а к Патрошенку большие вопросы. ПОЩИПАЮТ ЕГО СИЛЬНО ПРИМЕРНО НА ЛЯРД ДОЛЛЯРОВ.
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Это тебе банкир русской мафии в США - Сэм Кислин на паРаша ТВ сообщил?
Тогда - правда-зе.
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Спасибо за комплимен, что я банкир раисской мафии. Теперь мне зима не грозит платежами за газ и электричество. Ваш Петруччио нахимчил херни а теперь надо расхлебывать нам всем.
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🤣🤣🤣 Виявляється зелебобіки мають дислексію. Не розумієш написаний текст?
Звертання на письмі виділяють комами. У коментарі вище ком немає.
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Пошла нахрен, пиши, еще учись украинскому курва.
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Блеять на рускомирских сайтах будешь. Пшел на )(ер, козломордый!
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Ну так, ну так, все, що у цій державі погане - надбання Порошенка, а все хороше - Бубочки. От лише Бубочка-теж надбання Порошенка. Сам бюБубочка на стадіонних дебатах таке казав. Виходить, Бубочка поганий ? Як тобі таке, зелєбоб ?
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Не все погане вид Порошенка, вин ще вид вашого Гомнюеовыча позычыв.
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Це вам щойно лише така думка до голови астрелила?
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Осталось Петрушку посадить под залог в пол мильярда и выпустить (пар)😂
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А шо тут дивного? - у них же традиція "засівати": "...хто копійкою, хто гривнею, а хто доларом"...
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усього то... 90 млн це всього навсього 180000 купюр по 500 гривень... або 1800 пачок (100 купюр у пачці) по 500 гривень... мєлочь... пару мішків занесли і на волі...
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Это сотая часть стыреного. Спросите у вышиваных Львовьян как он тырил. Там пол Львова домов у Дубневичей.
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Кто бы сомневался, этому честному человеку 100 лямов что мне 100 гривен.
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щось ті зеленські садять, садять і нікого посадити не можуть... сміхота...
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Ты думаешь при любом другом презе смогли бы посадить в нарушение законов Украины о праве залога?
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А шо заважало за 3 місяці однопартійній пропрезидентській більшості змінити "...закон Украины о праве залога.." і "посадить" вже по новому закону?
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В цивилизованных странах, и даже в совке действует(в совке действовало) правило: закон обратной силы не имеет, то есть любое нарушение вновь принятого закона, совершенное до его принятия, не может осуждаться этим законом.
Все цивилизованные страны Украину просто сожрут на радость мертвячукам-шариям и их дебильному электорату.
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ну, три йому залишили... харчєваться то надо...
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Украл больше,заплатил меньше
Через полгода на повышение
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Был у меня когда-то один хороший знакомый адвокат . Знал очень много поговорок - пословиц . Сейчас вспомнилась эта : - Если нету денег , - не воруй ! .
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Два года назад умер от сердечного приступа ... .
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Реально был хорошим адвокатом . Никогда не защищал бандитов , убийц и воров - рецидивистов . И как человек был неплохой , всегда с юмором .
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Не смогли победить коррупционера, а собирались победить коррупцию...
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Странно, где честный дупутат и ни разу не вор смог найти 90 млн гривен за несколько дней в качестве залога?
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Он откладывал карманные деньги ещё со школьной скамьи

Примерно по 208 тысяч в месяц
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Кто этот добродетель заплативший за него 100 млн.
Страна должна знать своих героев, а НАБУ и происхождение этих денег у добродетеля.
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. Но, как сказал адвокат, депутат сдал следователям загранпаспорт.

А-а-а, ну, тогда конечно. Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 8009
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так правда ж... один паспорт здав... три ще залишилися...
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ю суда о мере пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели Источник: https://censor.net.ua/n3158642
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А плакался что денег таких нет) Это они наверное решили делать по грузинской модели? Платишь сколько украл и отпускают.
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Угу, а кто-то заявлял, что беден как церковная мышь.
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хуже. это спортивная свинарка в Украине.
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З- зе -зе -зрада Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 5538 ... !! Да здравствует зе-суд ,, самый гуманный суд в мире . Чи тут тоже Порох винават , га , бубочки ??? Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 6330 .
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Прикинь, а сегодня заседание суда по Насирову состоялось, которого Петя отпустил на все четыре стороны.
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А его шо , хиба Петя отпустив .?? Или суд ,, которому пох любые Пети и Зюзи .?
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Для них эта система построена, даже если поймают, сидеть не будут и это очередной тому пример.

У них такие ценности, очень удобные для них.
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Вот падло, а на операцию больным детям тысяч 100, собирают всем миром месяца 3,4.
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Что и требовалось доказать..
Зе и его команда не подвела Порошенко
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Законы такие. Слишком мягкие для тех, кто украл миллиарды и жёсткие для тех, кто украл мешок зерна.
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От я и говорю,что ничего не меняется,кроме власти
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То понятно,надежда умирает последней
Через десять лет опять на Майдан
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Раз не хотят садить бывших,значит сами потом будут "бабки"носить,в виде залога. Дубневич вийшов з СІЗО - Цензор.НЕТ 314
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И в этой стране сядет Порошенко , Ахметка или Беня? Не смешите мои тапочки Дубневич вийшов з СІЗО - Цензор.НЕТ 2641
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Они же уже сидят на потоках и притом давно
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Так откуда у этого честного работяги такие деньжища! Это порохоботы снесли накопленное копеечка до копеечки и внесли залог, больше некому. Коррупцию пэтя ж победил ещё три гола назад, сразу после этого вступил в НАТО , а потом умер за Свободу Савика Шустера.
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Уже из нато вышел,бабки и векселя передал сыну и главное построил будку😄
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От тільки Зєля,демократично власноручно керуючи "теслою" навів приклад Дубневича як результат успішної боротьби з корупцією (єдиний результат,до речі),як той вийшов з СІЗО...І передав Зєлі привєт...
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Петрушка все равно будет сидеть. Готовьтесь
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Не будет,власти самой не выгодно ибо тогда придет черед других садиться...
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Манафорт таки сидит в Штатах - это обнадеживает. Петрушка тоже как минимум налоги не платил.
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Татьяна,мы не в Америке живем,а в коррумпированной Украине
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Все-таки Америка может дать хороший пендель нашим будкодержателям
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90 млн заплатила дурилка соевая?
Зачем было дули крутить... Дубневич вийшов з СІЗО - Цензор.НЕТ 4329
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Так называемая - борьба с коррупцией новой власти ЗЕ, не более чем мыльный пузырь и фейк
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Хрен его знает, всё равно надо когда то начинать и с кого то. Кому то может не повезти.
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Обворовал соседа - сел в тюрьму, обворовал страну - вышел под залог. Какой может быть залог, когда эти твари обворовывают детей, стариков, инвалидов, тех, кто воюет и пр. ?! Что мешает этому собранию идиотиков, кроме их идиотизма и продажности, убрать залог за подобные преступления?
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Когда эти суки отменят залог для коррупционеров?!! Как же ******* это скотство!
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черговий слухач курсів з англійської мови.
Hello, my name is Yaroslav. I live in London. The London is the capital of Great Britain.

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от бачте я не справжній корупціонер
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Как при Янеке и порохе,ничего не изменилось.
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Достал все таки из за нычки деньги,которых у него не "было"
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