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 Економіка
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Все про:газ (1069) Каленков Олександр (58)

 У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" прогнозує зростання витрат гірничо-металургійного комплексу на оплату спожитого газу до 3 млрд грн у разі, якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування палива.

Відповідні дані озвучив президент об'єднання Олександр Каленков під час круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України, пише uaprom.info.

У жовтні ТОВ "Оператор ГТС України" провело слухання щодо підвищення тарифів на транспортування за умови відсутності транзиту з боку Росії (нульовий варіант). У ФРУ зазначили, що пропозиція "Оператора ГТС" призведе до того, що тариф на транспортування газу збільшиться в 3,5 раза. Очікується, що саме такий варіант буде направлено на затвердження в НКРЕКП.

"Для гірничо-металургійного комплексу прогнозується зростання витрат на газ, де буде закладено витрати на транспортування газу, до 3 млрд грн. Для нас зараз це вкрай істотно. Фактично можна говорити про істотне зниження виробництва сталі", - зазначив Каленков.

За його словами, на тлі уповільнення світової економіки і глобального зниження попиту на сталь, українські підприємства вже почали скорочувати виробництво. Зниження обсягів у вересні і жовтні становило 10%.

"Замість того, щоб проводити політику підтримки підприємств, щоб ми могли пережити цю кризу, фактично державна політика спрямована на те, щоб підштовхнути наші підприємства до ще більш кризової ситуації", - прокоментував він ініціативу щодо підвищення тарифу на транспортування газу.

За підрахунками Федерації металургів України, сумарно вартість газу в разі узгодження нового тарифу зросте на 1271 грн. Як зазначив глава ФМУ Сергій Біленький, сюди включено вартість транспортування як із розподільчих мереж, так і вартість транспортування магістральними газопроводами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158640
 
 
 Топ коментарі
 
По-человечески таки жаль Ахметова. Он свое состояние и бизнес-активы взял не в подарок и не по наследству. Все досталось большим трудом путем рэкета, отжимов, убийств, бандитизма, валютных махинаций, взяток,угроз и мошенничества. А это все-таки огромные старания, присутствие ордынского духа и незаурядная смекалка.
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"Тариф" загальновживаний синонім-скорочення словосполучення "ставка тарифу". Тупість порохоботика, якому це незрозуміло, очевидна.
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Це ж міфічні "зєлєпупсікі" придумали перетворити державні газові монопольки на квазіподаткові структури. І вони ж просирали всі роки шанси створити альтернативні маршрути транзиту газу в ЄС через Україну.
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От самовіддано лиже дупіту Ахмєткє. За такі гроші і гланди власні жаліти не повинний. Тьфу .
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ТАРІФ це система правил для створення ЦІНИ. У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 7772 ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"? У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 2112 дебілоїди ТУПО не розуміють різницю між ТАРИФОМ і ЦІНОЮ... У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 3794

тупість ********"політОлухоф та експєрдов" очевидна після двох-трьох висловів У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 4602
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"Тариф" загальновживаний синонім-скорочення словосполучення "ставка тарифу". Тупість порохоботика, якому це незрозуміло, очевидна.
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А ця падл ...а платила за транспортування !? У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 2803
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Если завыли барыги,я представляю,что ждёт простых людей Украины.Надо ,как в Чили.
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Основной проблемой при Порошенко была Укрзализница, а теперь она стала незначительной по сравнению с новыми...
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По-человечески таки жаль Ахметова. Он свое состояние и бизнес-активы взял не в подарок и не по наследству. Все досталось большим трудом путем рэкета, отжимов, убийств, бандитизма, валютных махинаций, взяток,угроз и мошенничества. А это все-таки огромные старания, присутствие ордынского духа и незаурядная смекалка.
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А простых людей тебе не жаль, для которых в связи с увеличением стоимости транспортировки газа и изменения формулы ценообразования ожидается повышение стоимости газа на 25%? Этим потребителям тоже "Все досталось большим трудом путем рэкета, отжимов, убийств, бандитизма, валютных махинаций, взяток,угроз и мошенничества" ?
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КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ВЫСЕРЫ ПОДСТИЛКИ АХМЕТОВА?
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Та усё класно! Тарифи ж тільки Ахмєтова стосуються! Правда зєлєпупсікі?
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Це ж міфічні "зєлєпупсікі" придумали перетворити державні газові монопольки на квазіподаткові структури. І вони ж просирали всі роки шанси створити альтернативні маршрути транзиту газу в ЄС через Україну.
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Що ти клоун мелеш? Тебе на манєжі давно чекають!
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даунятко, не лізь в теми, обговорювати які в тебе клепки не вистачає
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