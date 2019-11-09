 У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков

Відповідні дані озвучив президент об'єднання Олександр Каленков під час круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України, пише uaprom.info.

У жовтні ТОВ "Оператор ГТС України" провело слухання щодо підвищення тарифів на транспортування за умови відсутності транзиту з боку Росії (нульовий варіант). У ФРУ зазначили, що пропозиція "Оператора ГТС" призведе до того, що тариф на транспортування газу збільшиться в 3,5 раза. Очікується, що саме такий варіант буде направлено на затвердження в НКРЕКП.

"Для гірничо-металургійного комплексу прогнозується зростання витрат на газ, де буде закладено витрати на транспортування газу, до 3 млрд грн. Для нас зараз це вкрай істотно. Фактично можна говорити про істотне зниження виробництва сталі", - зазначив Каленков.

За його словами, на тлі уповільнення світової економіки і глобального зниження попиту на сталь, українські підприємства вже почали скорочувати виробництво. Зниження обсягів у вересні і жовтні становило 10%.

"Замість того, щоб проводити політику підтримки підприємств, щоб ми могли пережити цю кризу, фактично державна політика спрямована на те, щоб підштовхнути наші підприємства до ще більш кризової ситуації", - прокоментував він ініціативу щодо підвищення тарифу на транспортування газу.

За підрахунками Федерації металургів України, сумарно вартість газу в разі узгодження нового тарифу зросте на 1271 грн. Як зазначив глава ФМУ Сергій Біленький, сюди включено вартість транспортування як із розподільчих мереж, так і вартість транспортування магістральними газопроводами.