EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1302  32
Все про:внз (282) Міносвіти (526) вища освіта (43) Новосад (29)

 Система фінансування вишів буде змінена, університети мають зробити своїх випускників конкурентоспроможними, - Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що уряд планує зміна системи фінансування вищої освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації "To do list" змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки.

"Ми вважаємо, що зміна економічної логіки системи фінансування вищої освіти - це шлях до забезпечення якості", - заявила міністр.

Новосад зазначила, що на заміну системі державного замовлення планується система фінансування вищої освіти, в основі якої результати діяльності.

Фінансування базуватиметься на певних індикаторах якості роботи. Це, наприклад, потрапляння в міжнародні рейтинги, кількість залучених коштів з бізнесу, активність в науковій міжнародній діяльності тощо.

Читайте також: Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 145,1 млрд на освіту, - Гончарук

"Це дозволить університетам почати думати, як зробити, щоб випускник був конкурентоспроможним", - підкреслила міністерка.

При цьому вона переконана, що поряд з цим потрібно дати можливість університетам розпоряджатися коштами, частково – майном, формувати зарплати. Відповідний пакет законопроєктів для зміни системи управління та фінансування вишів вже розробляється.

"Інвестуємо суттєво в наукове обладнання і створення умов через так звані центри колективного інвестування. До кінця року хочемо дати університетам більше 100 млн грн для того, аби вони профінансували це наступного року", - повідомила міністерка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158638
 
 
 Топ коментарі
 
Дійсно - ви на юриста-преЗедента подивіться, що воно за спеціаліст... Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 3278
 показати весь коментар
 
Суть професіоналізму слуг народу:

Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 8430
 показати весь коментар
 
Что они курят ? Общаги разваливаются . Строим Нью-Васюки ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Точно, бо як вони будуть не конкурентноздатними, то залишаться в Україні і працюватимуть на базарі бігунками.
 показати весь коментар
 
 
БЖД треба вчити, - інакше ні про яку конкуренцію не застановляйтеся!
 показати весь коментар
 
Дійсно - ви на юриста-преЗедента подивіться, що воно за спеціаліст... Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 3278
 показати весь коментар
 
 
Что они курят ? Общаги разваливаются . Строим Нью-Васюки ?
 показати весь коментар
 
 
Під приводом конкурентоздатності будуть урізати фінансування ВУЗів ?
"Центри колективного фінансування"-це типу самофінансуватися будуть,на підніжний корм переходити ?
 показати весь коментар
 
 
Финансирование будет базироваться на определенных индикаторах качества работы. Это, например, попадание в международные рейтинги, количество привлеченных средств из бизнеса, активность в научной международной деятельности и тому подобное.
"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр Источник: https://censor.net.ua/n3158638

Это хорошо.
 показати весь коментар
 
Привет. Согласен полностью. Не читать теорию на лекции а должно быть что то прикладное
 показати весь коментар
 
 
Ну без теории никуда, но международный рейтинг вузов как раз показатель
Востребованность выпускников тоже

Все это уже есть на Западе.

Так что ура 😁
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо./ А как было хорошо без диареи.Но недолго-к сожалению.
 показати весь коментар
 
 
Конкурентоспособные выпускники. Всё. Финиш. Додиджитализироволись. Это, как говорится, всё, что нужно знать об украинском образовании.
 показати весь коментар
 
 
Про рынок труда тебе забыли рассказать? А к участникам рынка всегда применим показатель конкурентноспособности
 показати весь коментар
 
 
Ах, рынок.. Я думал про ВУЗы разговор, а тут про рынок. Ну, на рынке - главное конкурентоспособность, тут спорить не стану.
 показати весь коментар
 
 
Вуз - не самоцель, цель вуза - подготовить специалистов, которые будут трудоустроены. А там рынок, да.
 показати весь коментар
 
 
Да, да, да - и не просто рынок, а его невидимая рука. Переименовывать нужно - Рыночно-учебные заведения. Хотя учебные зачем? Рыночные, и хватит.
 показати весь коментар
 
После окончания вуза специалист должен быть трудоустроен, для этого он попадает на рынок труда. А там конкурентноспособность.

Думай...те
 показати весь коментар
 
Так,зараз навіть аспіранти поїхали до Польщі,на ринок праці,працювати будівництві підсобами))
 показати весь коментар
 
 
Ну так с таким образованием как сейчас в Украине, украинские выпускники вузов неконкурентноспособны на рынках труда
 показати весь коментар
 
 
я скажу больше - такое образование нах не нужно
 показати весь коментар
 
Лала я понял причины не прихода порошенко в гбр 07 ноября. Он был в нашем городе на бензоправке Route
https://toretsk.city/read/gorod/50494/s-kakoj-celyu-v-torecke-priezzhal-v-petr-poroshenko-i-drugie-politiki-iz-evropejskoj-solidarnosti
 показати весь коментар
 
 
А где рынок труда в Украине? На базаре. О чем речь ведете-Все на самоокупаемость. И это есть цель.
 показати весь коментар
 
 
Ринок секструда в Германії? Ти поза конкуренцією? Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 2843
 показати весь коментар
 
эх не выйдет.... преподаватели тупые дебилы с купленными дипломами
 показати весь коментар
 
 
Мамке- папке, которые устраивали своих чад и умных и не очень на учебу за деньги - лафа кончилась.
За деньги теперь будут учится богатые детки провластных родителей, а ваши пусть идут на стройки и на базары, даже если умные.
Вот что будет. Нужна рабсила.
Вы голосовали за зеленых? Поздравляю.
 показати весь коментар
 
 
В ПТУ, любители Слуг, в ПТУ! Будете учиться на слуг для богатеньких.
Количество ВУЗов сократят до своих потребностей.
А количество ПТУ увеличат. Об этом уже была было сказано.
Слугам народа нужны слуги
 показати весь коментар
 
Я так зрозумів,кінцева мета,зробити з України,Країну дебілів))
 показати весь коментар
 
 
Одебиливание тех, кто бездумно голосовал за зебилов.
 показати весь коментар
 
Короче все социальные расходы сокращаются до минимума! ОНИ И ТАК БЫЛИ НИКАКИЕ А ТЕПЕРЬ И ТЕХ НЕ БУДЕТ! Зато повысят зарплаты депутатам прокурорам судьям и ментам!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору