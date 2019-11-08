 Система фінансування вишів буде змінена, університети мають зробити своїх випускників конкурентоспроможними, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації "To do list" змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки.
"Ми вважаємо, що зміна економічної логіки системи фінансування вищої освіти - це шлях до забезпечення якості", - заявила міністр.
Новосад зазначила, що на заміну системі державного замовлення планується система фінансування вищої освіти, в основі якої результати діяльності.
Фінансування базуватиметься на певних індикаторах якості роботи. Це, наприклад, потрапляння в міжнародні рейтинги, кількість залучених коштів з бізнесу, активність в науковій міжнародній діяльності тощо.
"Це дозволить університетам почати думати, як зробити, щоб випускник був конкурентоспроможним", - підкреслила міністерка.
При цьому вона переконана, що поряд з цим потрібно дати можливість університетам розпоряджатися коштами, частково – майном, формувати зарплати. Відповідний пакет законопроєктів для зміни системи управління та фінансування вишів вже розробляється.
"Інвестуємо суттєво в наукове обладнання і створення умов через так звані центри колективного інвестування. До кінця року хочемо дати університетам більше 100 млн грн для того, аби вони профінансували це наступного року", - повідомила міністерка.
"Центри колективного фінансування"-це типу самофінансуватися будуть,на підніжний корм переходити ?
"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр Источник: https://censor.net.ua/n3158638
Это хорошо.
Востребованность выпускников тоже
Все это уже есть на Западе.
Так что ура 😁
Думай...те
https://toretsk.city/read/gorod/50494/s-kakoj-celyu-v-torecke-priezzhal-v-petr-poroshenko-i-drugie-politiki-iz-evropejskoj-solidarnosti
За деньги теперь будут учится богатые детки провластных родителей, а ваши пусть идут на стройки и на базары, даже если умные.
Вот что будет. Нужна рабсила.
Вы голосовали за зеленых? Поздравляю.
Количество ВУЗов сократят до своих потребностей.
А количество ПТУ увеличат. Об этом уже была было сказано.
Слугам народа нужны слуги