 Система фінансування вишів буде змінена, університети мають зробити своїх випускників конкурентоспроможними, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації "To do list" змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки.

"Ми вважаємо, що зміна економічної логіки системи фінансування вищої освіти - це шлях до забезпечення якості", - заявила міністр.

Новосад зазначила, що на заміну системі державного замовлення планується система фінансування вищої освіти, в основі якої результати діяльності.

Фінансування базуватиметься на певних індикаторах якості роботи. Це, наприклад, потрапляння в міжнародні рейтинги, кількість залучених коштів з бізнесу, активність в науковій міжнародній діяльності тощо.

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"Це дозволить університетам почати думати, як зробити, щоб випускник був конкурентоспроможним", - підкреслила міністерка.

При цьому вона переконана, що поряд з цим потрібно дати можливість університетам розпоряджатися коштами, частково – майном, формувати зарплати. Відповідний пакет законопроєктів для зміни системи управління та фінансування вишів вже розробляється.

"Інвестуємо суттєво в наукове обладнання і створення умов через так звані центри колективного інвестування. До кінця року хочемо дати університетам більше 100 млн грн для того, аби вони профінансували це наступного року", - повідомила міністерка.