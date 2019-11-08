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 Економіка
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Все про:газ (1065) Голубов (4)

 Підвищення тарифів на транспортування газу вб'є хімпром, - голова Союзу хіміків Голубов

Анонсоване "Укртрансгазом" і НКРЕКП різке підвищення тарифів на транспортування газу вб'є хімічну промисловість, вдарить по агросектору та позбавить роботи найменше 20 тисяч осіб.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив голова Союзу хіміків України Олексій Голубов.

"Якщо говорити про хіміків, то виробники азотних добрив зупиняться. Ми і так у минулому, 2018 році, працювали з рентабельністю 1,3%. Це на межі збитковості. А зараз ми просто зупинимося", - переконаний Голубов.

Він розповів, що заплановане підвищення тарифів на транспортування газу в "Укртрансгазі" пояснюють необхідністю, зокрема, підвищити зарплати для своїх співробітників. Це підвищення вирішили перекласти на плечі споживачів – промисловцям це обійдеться в підвищення витрат на покупку газу на 36 млрд грн, населенню – на 18 млрд.грн.

Президент Союзу хіміків прогнозує: вдарить заплановане підвищення і по українському аграрному сектору.

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"Відразу виростуть імпортні добрива в ціні. Коли наші заводи зупинилися в 2017 році, добрива на внутрішньому ринку миттєво виросли в ціні на 30%. Селяни почали шуміти: як так? Кажу: а чому ви до нас звертаєтесь? Ми стоїмо, ми не виробляємо . Це імпортери відразу підвищили ціни. Тому виростуть і добрива", - вважає він.

Голубов також попередив: закриття виробництв азотних добрив через підвищення тарифу на транспортування газу збільшить також навантаження на державу, якій доведеться утримувати тисячі людей, які втратили внаслідок цього роботу.

"Якщо всі ці заводи зупиняться, навряд чи хтось буде тримати робочий люд на них. Тому доведеться звільняти людей. І на ринок безробітних викинуть десь близько 20 тисяч робітників. Ось до чого це призведе. Крім того - платежі до бюджету. Ми у кращі роки сплачували до бюджету 8 млрд грн і більше. А якщо говорити про експорт, то у 2012 році у нас експорт був близько 5,9 млрд доларів, а у минулому – вже 1,3 млрд. Уже зниження. А зараз – це буде просто колапс! Ситуація буде критична. Не тільки для нас - нас угроблять просто, але і для країни теж. Країна ж нічого не виграє", - говорить Голубов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158637
 
 
 Топ коментарі
 
А почему когда доллар в 3 раза подорожал никто не выступал что это убьет жизнь 80 % людей, перечеркнет все к чему они годами шли? 40 000 000 человек коту под хвост. А тут 20 тысяч каких то... Да и хуй с ими!!!
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Это не беда, главное, что без "барыги". С зеленой соплей и химпрома не надо, все будут ездить на "Теслах" по бордюрам.
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Пусть пиздуют, валюту в страну везут. А то химики и металурги все в офшоры выводят, а простые люди, как я, должны думать как их ебучее производство будет работать с такими тарифами. Вроде у меня тарифы меньше, я 3 гривны за киловатт плачу ахметову, а еще должен думать, как там его заводы справятся с тарифами.
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походу зеля всё убьет до чего дотянется
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Все ок. Всі мають нести відповідальність за свої решення.
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20 тысяч без работы - астанавитесь!!! Польша не резиновая!
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Пусть *******, валюту в страну везут. А то химики и металурги все в офшоры выводят, а простые люди, как я, должны думать как их ****** производство будет работать с такими тарифами. Вроде у меня тарифы меньше, я 3 гривны за киловатт плачу ахметову, а еще должен думать, как там его заводы справятся с тарифами.
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Ніц їм не станеться. Може хто і загнеться, але то на краще - якщо виробництво тупо залижить від ціни на транспортування газу, то і не треба таке виробництво
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Вас убивают, а Вы химичте. На то Вы и Химпром, панимашь.
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Это не беда, главное, что без "барыги". С зеленой соплей и химпрома не надо, все будут ездить на "Теслах" по бордюрам.
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А почему когда доллар в 3 раза подорожал никто не выступал что это убьет жизнь 80 % людей, перечеркнет все к чему они годами шли? 40 000 000 человек коту под хвост. А тут 20 тысяч каких то... Да и *** с ими!!!
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Убьет не химпром, а барыг им владеющих!
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Химпромом владеет Фирташ, и облгазы которые хотят увеличить плату за транспортировку тоже его, круг замкнулся, только стоит вой над Украиной...
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"Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром, - председатель Союза химиков Голубов"
ОДНО СЛОВО ПРОПУЩЕНО!
"Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром ФИРТАША, - председатель Союза химиков Голубов"
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Кацап Голубов безумовно ************ і прибічник "*************** міра". Нехай іде на йух!
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