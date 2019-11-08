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 Політика України, За кордоном
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Все про:ООН (1317) Міжнародний суд ООН (80)

 Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії

Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що він має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було зачитано головуючим суддею на засіданні суду в п'ятницю в Гаазі (Нідерланди).

Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

Читайте також: Сьогодні Міжнародний суд ООН у Гаазі визначить подальшу долю позову в справі України проти РФ, - Зеркаль

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі, і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар і українців в анексованому Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.

Читайте: РФ хотіла використовувати українських моряків як розмінну монету, тому зараз відмовляється виконувати рішення трибуналу ООН, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158636
 
   
 Топ коментарі
 
иск был подан в 2017 году, идиот.
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Невже таки до цього дійде... Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 6954

Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 241
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О! Что-то хорошие новости пошли.
Может до полуночи еще и что-то взорвется на московии (пуканы не в счет)
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Международная победа дипломатии Зеленского - я правильно говорю, соевые?
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А если бы решение было не в пользу Украины - кого бы ты, не идиот, в этом случае обвинил?
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Тогда бы зелёная сопля сливала интересы Украины. Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 7139
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А агент кремля Лолита что делал?
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На свои кровные создавал армию. Ну так мне сказали.
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Тихо, тихо, всё хорошо, всё вокруг зелёное, иди в палату.
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И? По-твоему подал и кури? По ходу ты на счет идиота ошибся.
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Молодец. Получи канхвэтку. Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 2147
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Дело было начато при Петре, посмотрим как продолжится при Владимире.
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омерзительный! ты , что тоже на детекторе сидел? как то переобулся быстро, или поступила директива пороха не хаить!?
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Это "убогий алекс", ты ему не объясняй ничего, у него официальный клинический диагноз - "отсутствие мозга, просто дурак."
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Конечно, а кого же еще?!?!?!?!?!
"Украина подала иск в 2017 году."
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Читать умеешь? Или чукча - писатель? Украина подала иск в 2017 году.
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Ну, якщо здатен тільки заголовки читати, то так.
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Нет, ты просто дебил, не умеющий читать и вникать в смысл написанного.
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Ко дню смерти Путина, как раз и закончат рассмотрение) такими то темпами)
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Локальная победа Украины над врагом (кацапами). И это сделали не вы дибилы зеленые - это сделали Украинские дипломаты, подав иск в 2017 году. Вот такими вопросами должен заниматься в том числе Президент, а не жрать шаурму в машине и рассказывать за дорогу в Мариуполь.
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Иск не имеет смысла без признания ЛДНР террористическими организациями а этого к сожалению нет. Как можно признать финансирование того кто не признан террористами, прежде чем подавать такой иск нужно было добиться этого.
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Каким образом?
Такого порядка как признание организации терористической не существует кроме юридического признания.
Чем и занимается суд.
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Да ладно, в ООН есть список тер организаций, так что механизм есть.
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Это фейк в ООН.
Тероризм это уголовное или криминальное преступление.
Только суд может признать.
Это все равно что собирается бабки на лавке и признают соседа убийцей.
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Да ты что, тогда США можно тоже признать виновными в финансировании террористов, ведь турки именно так называют курдов.
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Пуйло в своё время взорвал пару домов и чеченцы стали террористами. Думаете у нас такое невозможно?
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Не прошло и пять лет.
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ТАМ ЕЩЕ ПО МОРСКОМУ ТРИБУНАЛУ, А ПОТОМ В ДОГОНКУ ЕЩЕ ЗА МАЛАЗИЙСКИЙ БОИНГ ПРИЛЕТИТ!
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от тільки рішення суду оон немає обов*язкового права. сша, ізраїль, китай на нього поклали. раша зробить то саме, причому використавши ту ж юридичну відмазку що і ізраїль в 2004 і 2005.міжнародне право то право слабких
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Да помню СЩА послали этот суд лесом, их там обвиняли в помощи повстанцам в Латинской Америке.
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саме так, підтримку тероризму. ізраїль послав цей суд. китай послав. то як думаєте раша його прийме???
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А для генеральногр секретаря ООН то же не имеет обязательного права?
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Радбез ООН.***** фінансують терор в Україні.На основі рішення суду ООН ****** заборонять голосувати питання в ООН,що стосуються України.
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не заборонять. бо право вето вмонтоване в структуру оон. бо ніхто із діючих власників вето сам добровільно його не віддасть.ні сша, ні раша. ні китай, ні франція з британією! бо вето то дозвіл собі і союзникам робите все
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Два роки знадобилось європацанам, щоб вони самі для себе вирішили, що можуть судити. Надіюсь далі процес піде швидше і завершиться перш ніж зе-бобіки злиють державу повністю.
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теперь дело будут расматривать по сути, а там документов по делу сотни килограмов, пока перечитают все, думаю лет 5 еще пройдет, + пуйлята будут спецом время тянуть, а к тому времени возможно и путиляндии уже не будет на карте
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Интересно будет ли пост в фейсбуке Зеленого по этому поводу?,или промолчит чтоб не называть мордор агрессором
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Швидше за все, не буде. Бо зараз вечір, а увечері янелох перетворюється на організм. Тому, зрозуміти зміст цієї новини організму буде просто неможливо
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...хорошие новости к пятнице подтянулись!!! Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії - Цензор.НЕТ 8488 ....а в винторогих горе...гундяй озаботился с утра, церкви одна за другой зарубежные украинскую признавать стали, теперь вот и сам цар весь раздумьях, плешь до крови заскреб....куда лыжи направить, то ли к ыНУ, может к Башарке-людоеду, или у Ма дуры где нычку найти...или к якутам говном мастера шоб тамошние знаменитые извозюкали и в африку под негра закосить... Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії - Цензор.НЕТ 5876
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Розгляне суд.Тобто знову подати в суд ООН,після признання фігансування тероризму.
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Суд ООН дасть відповідь чи має право вето держава-терорист.
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Ну наконец-то суд ООН пукнет в лужу. Лишь бы гучнiше, щоб лунало.
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Украине нужно отойти от стратегии защиты, и нужно перейти на стратегию нападения! Нужно вести Холодную войну против РФ на всех плоскостях войн! Президент США Никсон во время одного из своих выступлений сказал, что считает 1 доллар, вложенный в пропаганду и информацию, более ценным, чем 10 долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно. И в информационной войне вести пропаганду атакующую РФ нужно и надо бить ей по регионам - это достигается при помощи интернета! Россияне сейчас больше в ютубе, чем в ТВ. То бишь нужно при помощи этой платформы вести психологическую войну! создаются ютуб каналы каждого региона РФ и на этих каналах вещается информация данных регионов с посылками информационными про сепаратизм этих регионов от РФ и что им будет лучше без РФ и они будут богаче и нужно с национальных республик начинать - это Татарстан, Чечня, Дагестан, и т.д. И Украина должна признать их [всех стран заключенных в РФ] независимость официально! И еще РФ захватила Земли и у Финляндии - Карелию, и у Германии - Кенигсберг, и у Японии - Курильские Острова, и т.д. И нужно признать эти земли за их владельцами! Что Германии земля - Кенигсберг! Курильские Острова - это Япония! Карелия - это Финляндии земли, и т.д. И признать это всем нашим комьюнити союзников Украины и США и Запада и Азии и другие страны это будут потом признавать тоже. Украина и США и Запад коллективный - НАТО, должны переходить в контратаку! Нужно уничтожать РФ по всем видам войны и пропагандистски и кибератаками уничтожать их системы и банки и компании! Нужны кибер войска, которые будут атаковать все в РФ! Еще юридически в судах исками заваливать Россию! Добиваться от НАТО и союзников, чтобы они свои государства стимулировали закрытию рынков для РФ! И цены на нефть и газ опускать и т.д. Нужно опускать железный занавес! Еще важный элемент моральный! Нужно морально создавать для россиян реальность, что их все ненавидят, как фашистскую Германию! Нужно тыкать им, что они Имперцы и это слово должно наделяться свойством таким же, как фашисты! Их должны все страны так называть и тыкать им это! Существует еще такой вид пропаганды - это демонизация врага! Россию нужно демонизировать всеми нашими странами союзников! Нужно вести войну спецслужб и разведок и нужно вербовать активно их людей и особенно тех, которые путешествуют! Чтобы они вылетели с российской позицией, а вернулись в РФ уже с антироссийской. Вербую обычно за деньги, за идею, за компромат. Этим нужно заниматься! Хватит защищаться, пора идти в контратаку Холодной войной! Россия должна быть разрушена! Карфаген должен быть разрушен!!!
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Не обольщайтесь, ведь Донбасс не признан террористической организацией
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нации всех стран еднайтесь в борьбе с рашизмом.
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