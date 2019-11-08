 Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було зачитано головуючим суддею на засіданні суду в п'ятницю в Гаазі (Нідерланди).

Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

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Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі, і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар і українців в анексованому Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.

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