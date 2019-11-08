 Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини

Про це Земан заявив на телебаченні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Lidové noviny.
Президент Чехії пояснив, що запрошення були адресовані представникам русинів, а ті привели з собою замість членів сім'ї кримських татар, які почали стверджувати, що отримали офіційні запрошення.
Прессекретар чеського лідера Іржі Овчачек зазначив, що кожне запрошення для русинів було розраховане на двох осіб. "Тільки від запрошеного залежало, кого він візьме з собою", - уточнив він.
Дії прокремлівської організації "Кирим бірлігі" з Криму, представники якої похвалилися участю в урочистостях, Овчачек назвав "обманом і аморальністю стосовно Чеської республіки".
30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.
Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.
Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.
Скорей бы уже чехи этот пережиток совка нафиг прогнали бы. Бессменный какой-то стал, чисто генсек
Знакомо звучит... А, точно!
А русини - це застарілий етнонім всіх українців, і згадується ще з літописних часів по відношенню до населення Русі - наддніпрянської України.
Где русины а где татары ...
Одним словом солянка з різних субетносів і навіть НАРОДІВ..... УГОРЦІ з тої солянки вже випадають, бо МАДЬЯРОКИ - це угро-фінский люд, споріднений нарід з російськими ХАНТАМИ і МАНСАМИ.... Нічого спільного ні зі словянами, ні з РУСЬЮ....
ДОЛИНЯНИ, БОЙКИ та ГУЦУЛИ вже давно себе позиціонують, як УКРАЇНЦІ!!!! СОТАКИ загубилися і розчинилися між СЛОВАКАМИ.... Залишилися розділені ЛЕМКИ!!!! Одна частина ЛЕМКІВ себе вважає словаками, інша частина, польські лемки, були розпорошені по всій Польщі після операції Вісла і фактично втратили свою ідентичність... Частина лемків себе позиціонує, як УКРАЇНЦІ... і тільки невелика горстка - як САМОДОСТАТНІЙ, РУСИНСЬКИЙ НАРІД..... Словаччина, Мадярія, Серби та Чехія цю горстку ЛЕМКІВ визнає офіційно... Інші(навіть в Україні) - не розуміють, шо то таке той РУСИНСЬКИЙ НАРІД?)))))