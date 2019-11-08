EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  1958  31
Все про:Крим (7695) русин (3) Чехія (271) кримські татари (1466) Земан (49)

 Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що представники пропутінської організації кримських татар з окупованого півострова не отримували запрошень на урочистий прийом у Празькому граді. Їх привели з собою замість родичів запрошені на урочистості русини.

Про це Земан заявив на телебаченні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Lidové noviny.

Президент Чехії пояснив, що запрошення були адресовані представникам русинів, а ті привели з собою замість членів сім'ї кримських татар, які почали стверджувати, що отримали офіційні запрошення.

Прессекретар чеського лідера Іржі Овчачек зазначив, що кожне запрошення для русинів було розраховане на двох осіб. "Тільки від запрошеного залежало, кого він візьме з собою", - уточнив він.

Читайте також: Президент Чехії Земан не визнавав Крим частиною Росії, - прессекретар

Дії прокремлівської організації "Кирим бірлігі" з Криму, представники якої похвалилися участю в урочистостях, Овчачек назвав "обманом і аморальністю стосовно Чеської республіки".

30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.

Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158635
 
 
 Топ коментарі
 
В русинами ще російська охранка працювала хто знає історію. Властне з русинами, а не лемками. Лемки воювали в УПА, а закарпатські русини отримували фінансову підтримку від росіян в протистоянні з угорцями в регіоні.
 показати весь коментар
 
узнать кто конкретно эти русины - судить, поименно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
узнать кто конкретно эти русины - судить, поименно.
 показати весь коментар
 
 
Дурачками прикинулись, тварюки. А если бы с собой каждый привез по чикатило, вам тоже было бы всё равно? Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини - Цензор.НЕТ 737
 показати весь коментар
 
 
Не приглашал, их ему подбросили, ага

Скорей бы уже чехи этот пережиток совка нафиг прогнали бы. Бессменный какой-то стал, чисто генсек
 показати весь коментар
 
 
"Действия прокремлевской организации "Къырым бирлигы"
Знакомо звучит... А, точно!
Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины - Цензор.НЕТ 5952
 показати весь коментар
 
Чехи и падло Земан забыл про Прагу 1979 года. И забыли как Сралин продал их Гитлеру вместе с Судетами?
 показати весь коментар
 
 
Точно. Я тогда служил в 105 в Берлине раен Карлхорст.
 показати весь коментар
 
Странно. Служили, а год не помните. Целых 10 лет забыли что ли? Так не бывает
 показати весь коментар
 
Судеты подарили Гитлеру Европа с Англией без СССР. Изучи материал по "Мюнхенскому сговору" и не путай его с "пактом Молотова-Рибентропа".
 показати весь коментар
 
Только не надо нам подавать официальные версии того времени. Как хотели дать помощь чехословакам КАК Полякам и заграбастать кусок Европы, так как 6 суши 60 миллионам кацапов и 60 миллионам нацменам МАЛО?
 показати весь коментар
 
В русинами ще російська охранка працювала хто знає історію. Властне з русинами, а не лемками. Лемки воювали в УПА, а закарпатські русини отримували фінансову підтримку від росіян в протистоянні з угорцями в регіоні.
 показати весь коментар
 
 
Північна Лемківщина зараз у складі Польщі, це тамтешні лемки підтримували УПА і їх вигнали акцією "Вісла", а Південна Лемківщина в складі Словаччини ,а тамтешні лемки не надто проукраїнські, скажем так.
А русини - це застарілий етнонім всіх українців, і згадується ще з літописних часів по відношенню до населення Русі - наддніпрянської України.
 показати весь коментар
 
 
Этот алкаш позорит Чехию. А чехи, видимо,забыли ввод войск "союзников". Если надо, так Рашка может повторить, чтобы очнулись.
 показати весь коментар
 
 
"Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины" - да этот коммуняка, Земан, получил хорошее бабло от беса путлера и должен отрабатывать, но постоянно прикидывается шлангом.
 показати весь коментар
 
 
Странное событие.
Где русины а где татары ... Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины - Цензор.НЕТ 8401
 показати весь коментар
 
Кого змогли купити, тих і прислали. У магазині зрадників вибір невеликий.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то украинцы и есть настоящие русины. А земан приглашал ряженных русин - кремлёвских, они и привезли ряженных крымских татар.
 показати весь коментар
 
 
Треба розуміти етимологію їхнього значення РУСИН.... РУСИН - це не тільки ЛЕМКИ, але й УГОРЦІ ЗАКАРПАТТЯ, БОЙКИ, ГУЦУЛИ, ДОЛИНЯНИ, СОТАКИ(перехідна ланка між лемками і словаками).....

Одним словом солянка з різних субетносів і навіть НАРОДІВ..... УГОРЦІ з тої солянки вже випадають, бо МАДЬЯРОКИ - це угро-фінский люд, споріднений нарід з російськими ХАНТАМИ і МАНСАМИ.... Нічого спільного ні зі словянами, ні з РУСЬЮ....
ДОЛИНЯНИ, БОЙКИ та ГУЦУЛИ вже давно себе позиціонують, як УКРАЇНЦІ!!!! СОТАКИ загубилися і розчинилися між СЛОВАКАМИ.... Залишилися розділені ЛЕМКИ!!!! Одна частина ЛЕМКІВ себе вважає словаками, інша частина, польські лемки, були розпорошені по всій Польщі після операції Вісла і фактично втратили свою ідентичність... Частина лемків себе позиціонує, як УКРАЇНЦІ... і тільки невелика горстка - як САМОДОСТАТНІЙ, РУСИНСЬКИЙ НАРІД..... Словаччина, Мадярія, Серби та Чехія цю горстку ЛЕМКІВ визнає офіційно... Інші(навіть в Україні) - не розуміють, шо то таке той РУСИНСЬКИЙ НАРІД?)))))
 показати весь коментар
 
 
"Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек отметил, что каждый пригласительный для русинов был рассчитан на двух человек" - т.е. специально оставили лазейку для пропутинских татар. "Не виноватая я - он сам пришел!"(с).
 показати весь коментар
 
 
Путлерівська маріонетка земан - отримав бабло від недо-фюрера - так відпрацьовуй свої 30 срібняків до останнього. Чого дав задній хід?
 показати весь коментар
 
Колись русинами називали всіх галицьких українців...Ця назва забулась,коли Галичина увійшла в склад Великої України...Але збереглась в українців Словаччини,Угорщини...хотів сказати Польщі,але ті швидко асимілювались і називають себе мазурами,тобто стали поляками...Тут,в Галичені ще кажуть.що є там в горах якісь русини,бойки,гуцули,жартують що то тісамі українці тільки дикі...
 показати весь коментар
 
 
Земан сказал, что был прием в честь дня образования Чехословакии и при всем уважении к крымским татарам, они к этому событию не имеют никакого отношения. Пригласили каких то русинов, как в таких случаях водится, они могли взять допровод, обычно берут жену или мужа. Ну а те ****** взяли кремлевских татар. Земан сказал - Зачем мне, пробога(дословно) их приглашать? И сказал, что аннексия Крыма незаконна.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору