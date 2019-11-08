 Поліцейського, який торгував набоями через інтернет, затримано в Павлограді, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Поліцейський незаконно зберігав і продавав патрони через мережу "Інтернет". Підозрюваний відправляв придбані набої покупцям поштовими відправленнями. У ході досудового розслідування задокументовано кілька епізодів продажу правоохоронцем патронів калібру 5.45 мм. загальною кількістю 350 штук.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено 30 патронів, а також 3 кілограми армійського пороху.
Кваліфікація: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Это я к блеянью некоторых сердобольных, что если короткостволы разрешить, то все друг друга перестреляют. Кому надо, с задней мыслью, тот и так знает где затарится, а челядь пусть помирает...
Думаю все намного банальнее. Он забыл правило "вовремя занести наверх".
Это он, наверное, не знал, что в "новостворений" орган тоже нужно откупные заносить? Не фартануло (с)
Куда уехал цырк?