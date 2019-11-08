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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (952) Дніпропетровщина (613) Правоохоронні органи (373) патрульна поліція (939) ДБР (609)

 Поліцейського, який торгував набоями через інтернет, затримано в Павлограді, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці спіймали на зберіганні і збуті боєприпасів патрульного Павлоградського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейського, який торгував набоями через інтернет, затримано в Павлограді, - ДБР 01

Поліцейський незаконно зберігав і продавав патрони через мережу "Інтернет". Підозрюваний відправляв придбані набої покупцям поштовими відправленнями. У ході досудового розслідування задокументовано кілька епізодів продажу правоохоронцем патронів калібру 5.45 мм. загальною кількістю 350 штук.

Поліцейського, який торгував набоями через інтернет, затримано в Павлограді, - ДБР 02

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено 30 патронів, а також 3 кілограми армійського пороху.

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Поліцейського, який торгував набоями через інтернет, затримано в Павлограді, - ДБР 03

Кваліфікація: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158634
 
 
 Топ коментарі
 
Не. Пончики для внутреннего потребления:

Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР - Цензор.НЕТ 1607
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Понимаю что это не красит власть и портит имидж полиции, но КАК? Как можно быть таким тупым, чтобы продавать боеприпасы через инет? Ты ведь полицейский, и знаешь как работают сыщики. Надеюсь это ошибка селекции отбора...
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"нарушил правила сайта из 2-х букв"
Думаю все намного банальнее. Он забыл правило "вовремя занести наверх". Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР - Цензор.НЕТ 185
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От смішні люди, а чим він міг торгувати, - пончиками з повидлом? )
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Не. Пончики для внутреннего потребления:


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Нет. Есть отдельный сайт для этих нужд, состоящий из двух букв. Там и наганы не расточенные выставляют и калаши и даже ракеты. И ничего - благоденствует сайт до сих пор.

Это я к блеянью некоторых сердобольных, что если короткостволы разрешить, то все друг друга перестреляют. Кому надо, с задней мыслью, тот и так знает где затарится, а челядь пусть помирает...
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мент спалился, значит нарушил правила сайта из 2-х букв или по телеграму, но тупо, раз поймали, да и наркоторговцев палят время от времени, когда бдительность теряют
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"нарушил правила сайта из 2-х букв"
Думаю все намного банальнее. Он забыл правило "вовремя занести наверх". Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР - Цензор.НЕТ 185
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Нічого дивного не відбулося. ДБР зловило чергового аваківського рХформовано-деградованого патрульного. Таких до речи там 90 %. Все лайно зосереджено в патрульнії поліції.
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"ДБР зловило"
Это он, наверное, не знал, что в "новостворений" орган тоже нужно откупные заносить? Не фартануло (с)
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Понимаю что это не красит власть и портит имидж полиции, но КАК? Как можно быть таким тупым, чтобы продавать боеприпасы через инет? Ты ведь полицейский, и знаешь как работают сыщики. Надеюсь это ошибка селекции отбора...
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Увы через инет вещи и похуже продают. В описании посылки ведь не пишут: "Патроны для АКМ" или Глок Наградной. Если ты не под прикрытием или без информатора, то все это протечет мимо тебя.
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да там что угодно могут продавать всякие дебилы, но ты-же полицейский Карл, ПО-ЛИ-ЦЕЙ-СКИЙ!
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Наверное, на подарки к Новому Году хотел подзаработать ))
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а почём хоть продавал ? среднемировая цена около 2 долларов штука. поиметь гемор аж за 700 долл это надо уметь.
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"Полицейский, торговавший патронами через интернет"
Куда уехал цырк?
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