 Поліцейського, який торгував набоями через інтернет, затримано в Павлограді, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейський незаконно зберігав і продавав патрони через мережу "Інтернет". Підозрюваний відправляв придбані набої покупцям поштовими відправленнями. У ході досудового розслідування задокументовано кілька епізодів продажу правоохоронцем патронів калібру 5.45 мм. загальною кількістю 350 штук.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено 30 патронів, а також 3 кілограми армійського пороху.

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Кваліфікація: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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