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Все про:Кирил (306) РПЦ (274) автокефалія (399) ПЦУ (463)

 РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха Феодора II через визнання автокефалії ПЦУ, - заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків Балашов

Визнання Олександрійським патріархом Православної церкви України (ПЦУ) унеможливлює його поминання патріархом Кирилом, заявляють у Московському патріархаті.

"Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Олександрійського патріарха Феодора визнати Епіфанія Думенка як керівника Православної церкви України і поминанням його імені в диптихах Олександрійської церкви. Це означає, що поминання імені Олександрійського патріарха не зможе тривати при здійсненні патріарших богослужінь у Російській православній церкві", - сказав в п'ятницю заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків протоієрей Микола Балашов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Священний синод Московського патріархату розгляне повідомлення для ухвалення подальших рішень.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що предстоятель ще однієї Православної церкви - Олександрійської - патріарх Феодор II визнав ПЦУ, згадавши у літургії ім'я її керівника Епіфанія як предстоятеля однієї з помісних Православних церков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дует Путіна і Кирила не зупинить процес визнання ПЦУ всім світовим православ'ям, - Порошенко про рішення Олександрійського Патріарха

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158632
 
   
 Топ коментарі
 
РПЦ вообще самозванцы без Томоса. Они никто и зовут их никак. Вся Кацапия -это недоразумение.Ей пора к земле привыкать.
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Истерикой кацапни, удовлетворен!
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скоро будем поминать кгбиста гундяя с рпц недолго осталось!
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РПЦ вообще самозванцы без Томоса. Они никто и зовут их никак. Вся Кацапия -это недоразумение.Ей пора к земле привыкать.
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История у мокшей незавидная: началась она с 500-летнего ползания на брюхе под монголами - в то время как Киевская Русь продолжила свое существование в настоящем европейском государстве ВКЛ… Московий Улус, после нескольких столетий прозябания - сумел захватить соседние финские улусы и вырос до Московского Ханства (или царства) затем он захватил власть в Золотой Орде - поочередно присоединив к себе: Казанское, Астраханское и Сибирское и Крымское ханства - после чего перенес столицу Орды из Сарая в Москву…
Но вот немного лет и после того как сдох последний чингазид царь Петр - моксельский трон, выиграла в лотерею немецкая мелкопоместная курва Катька - которая постеснялась быть царицею полудикой московии-татарии, поэтому перевела любительские попытки ее предшественника гер Питера фальсификации истории выдуманного государства - на промышленные масштабы… В результате сегодня, ни у одной европейской, да и азиатской страны - нет такой вывернутой, лживой, украденной у других истории государства, как у вороватого сброда московитов-ордынцев…
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Ты богослов? А сколько всего патриархатов? А ПЦУ патриархат, или нет? А как должна признаваться автокефалия?. Да просто, зачем лезть туда, в чем абсолютно не смыслишь?
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Рома, ти мабуть не знаєш, та Епіфаній в літургіях, ще з моменту отримання Томасу, поминає шамана московського сатанату - гундяя. Коли його запитали, чому ПЦУ КП патріарха Філарета, гундяя в молитвах не поминала, а ПЦУ Епіфанія - поминає, він відповів, що такі правила. А тепер, виявляється, що гундяєвська секта, не тільки митрополита ПЦУ Епіфанія в своїх літургіях не поминає, а на додаток не буде поминать і ті церкви які підтримали ПЦУ. Отакі то справи, Рома Маестро.
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Дядька- копия Распутина, между прочим. Я аж обалдел!
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Распутин соображал, а у этого мозги сгнили...
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Очень даже похож! Более того- копия, повторюсь.
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Кто удачи сказал: Херувим не празднует, мы в нем живем!
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класс. И глаза такие добрые добрые РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов - Цензор.НЕТ 7727, и заметьте, у каждого во лбу юсб разъем есть
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То нічого страшного. Головне, щоб пуцина поминали. І бажано, у поминальеому Списку. Можна одразу ж за сраліним.
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)))))))
Раскольник!
Твое не поминание всем до п...ы!))))
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РПЦ - козлорогий пархат с "Томосом" от сатаны.
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Это была угроза? Как по мне- комедия. Поминовение прекратит(с). А-а-а-ахренеть! А как это повлияет на курс рубля? Ну, или на цену на нефть? 21-й век. Уже давно понятно, что Земля как стояла, так и стоит на Трех Слонах. При этом- плоская. А тут- поминовение... Умора.
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Он увидел на руке загнивающего жучка и съел его.
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Выкидывайте иконы и вешайте в церквях ***** и кремлядей. Уже можно!
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"Русская православная церковь глубоко опечалена" очень глубоко...

"Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений"
И что теперь лохи перестанут в Египет ездить и засирать его крича: "тААААгиииил!!!"? Или прекратите поставку лаптей в Александрию? Вот уж контрмеры сверхдыржавы.
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Петр Алексеецич наверно немного ошибся, когда верующим стал.
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"Потеря" для мирового православия: московская секта т.н. РПЦ перестанет поганить языком своего лжепастыря имя ещё одного настоящего патриарха Православной Церкви.
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Очень ему нужно, чтобы какие-то раскольники, его в неправильных молитвах упоминали...
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Напоминаю этой СОБАКЕ МОКШАНСКОЙ и еретикам рпц мп...
Александрийская церковь вторая после Константинополя!!!
Они крестили люд божый...когда вы мокшы еще лазили по деревьям и шишками жопу подтирали!)))
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Что ни говорите - а лысое ***** воворемя списало Африке 20 млрд. долл. Кстати, а как правильно - "афробЭндеровцы" или "негробЭндеровцы"?
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Самозванца Гундяя и его прихвостней-раскольников пора уже гнать ссаными тряпками из Украины
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Еще засушите половину коровы и назовите это "Антимощи патриарха Александийского и Газийского")
Веруны смешны, но кацапские веруны смешны даже и без "веры" то
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"засушите половину коровы"
У них там целый труп в мавзолее засушен, чего им с половиной мелочиться? )
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оно то так, но был прикол не так давно: комми обнаружили шо кто-то украл.... пенис Ленина РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов - Цензор.НЕТ 2366
возмущались очень. психушка короче, там даже две коровы было бы за счастье - можно было бы полторы продать по кускам ватникам как закуску к боярке то)
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"шо кто-то украл.... пенис Ленина"
Такая сенсационная новость прошла как-то мимо меня А ссылки есть какие на источник или люди просто говорят?
Если голодают, то им навряд хватит семью "колбасой советской" прокормить, простите за грубость. А если поставить "это" в качестве идола на постамент и молиться "маленькому ленину"... Не знаю. Это махровое извращение.
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Да, этот может. Он отличается особой любовью к гундяйке и его бесам))
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Честно говоря поминание кого то РПЦ, это чисто "зап-дло" Прости Господи .. "КГБистская секта преподобного и солнецеликого ПУ " пропитанная мракобесием, пещерным национал национализмом, стяжательством, вражды , ненависти и при этом своей исключительностью и гордыней. Как сказал их духовный учитель, кто то в рай а кто то просто сдохнет, последнее по адресу. Так что можно успокоить главу Александрийской церкви, просто РПЦ камень с его души сняла.
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РПЦ пора уже прекратить Господа Бога поминать и сына его Иисуса, а только святую путятишну и сына его рамзанку. РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов - Цензор.НЕТ 1429
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Вместо духа святага...РПЦ МП может погинать ГазПром)))))
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РПЦ уже давно пора выйти из Православия, выделиться в отдельную Конфессию, Московскую Ересь
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Та пофиг! Надеюсь, что погонят вас ссаными тряпками, а главное из Лавры!
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бестомосные сектанты сами находятся в изоляции.
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судя по тенденцыи совсем скоро диптих в исполнении рпц будет иметь одну строчку -путин *****
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РПЦ как сатанинская секта должна быть ликвидирована!.. и точка!
без обсуждений и без компромисов!!!
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Официально идут в раскол рпцшники. Я так понял, у них будет своя особая церковь с ****** и шлюхами.
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І як кацапіто після таких заяв ще мають совість називати нас "розкольниками".
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Ага. "Гундяев наносит ответный удар!"
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Скоро рпц будет признавать только себя!
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Зато мы тебя, гундяя плешивого, будем упоминать каждый раз, когда будем посылать твоего кгб-шного хУзяина по привлекательному маршруту ПТН ПНХ! А вообще, лучше бы вы сдохли, в один день. Вот была бы пьянка!
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Собаки гавакають , а караван іде... Так було і так буде... Кацабська церква Україні не потрібна.
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РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха Феодора II через визнання автокефалії ПЦУ, - заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків Балашов - Цензор.НЕТ 3778
А з фашистського лігва кремля лунає моторошне звіряче виття кривавої банди )(уйла і попів розкольників ворожої Україні РПЦ. Це через те, що слідом за визнанням автокіфалії ПЦУ Елладською Грецькою православною церквою. Вже і Головний Секретаріат Патріархії Олександрії і всієї Африки поширив офіційне повідомлення, де сповіщається про визнання Патріаршого і Синодального Томосу Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви, рідної для всіх Українців ПЦУ.
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та хоть вообще там на ряхе молиться перестаньте - who cares?
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як же він житиме надалі без згадування його в службах гундяївського сатанату?
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Гундяй буде поминати монгольського шамана.
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Пройде зовсім небагато часу і секта гундяя на своїх шабашах буде поминати тільки жаб з мокшанських болот
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