 РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха Феодора II через визнання автокефалії ПЦУ, - заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків Балашов

"Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Олександрійського патріарха Феодора визнати Епіфанія Думенка як керівника Православної церкви України і поминанням його імені в диптихах Олександрійської церкви. Це означає, що поминання імені Олександрійського патріарха не зможе тривати при здійсненні патріарших богослужінь у Російській православній церкві", - сказав в п'ятницю заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків протоієрей Микола Балашов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, Священний синод Московського патріархату розгляне повідомлення для ухвалення подальших рішень.
Раніше в п'ятницю стало відомо, що предстоятель ще однієї Православної церкви - Олександрійської - патріарх Феодор II визнав ПЦУ, згадавши у літургії ім'я її керівника Епіфанія як предстоятеля однієї з помісних Православних церков.
Но вот немного лет и после того как сдох последний чингазид царь Петр - моксельский трон, выиграла в лотерею немецкая мелкопоместная курва Катька - которая постеснялась быть царицею полудикой московии-татарии, поэтому перевела любительские попытки ее предшественника гер Питера фальсификации истории выдуманного государства - на промышленные масштабы… В результате сегодня, ни у одной европейской, да и азиатской страны - нет такой вывернутой, лживой, украденной у других истории государства, как у вороватого сброда московитов-ордынцев…
Прочитай, щоб не думав що я брешу.
Раскольник!
Твое не поминание всем до п...ы!))))
"Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений"
И что теперь лохи перестанут в Египет ездить и засирать его крича: "тААААгиииил!!!"? Или прекратите поставку лаптей в Александрию? Вот уж контрмеры сверхдыржавы.
Александрийская церковь вторая после Константинополя!!!
Они крестили люд божый...когда вы мокшы еще лазили по деревьям и шишками жопу подтирали!)))
Веруны смешны, но кацапские веруны смешны даже и без "веры" то
У них там целый труп в мавзолее засушен, чего им с половиной мелочиться? )
возмущались очень. психушка короче, там даже две коровы было бы за счастье - можно было бы полторы продать по кускам ватникам как закуску к боярке то)
Такая сенсационная новость прошла как-то мимо меня А ссылки есть какие на источник или люди просто говорят?
Если голодают, то им навряд хватит семью "колбасой советской" прокормить, простите за грубость. А если поставить "это" в качестве идола на постамент и молиться "маленькому ленину"... Не знаю. Это махровое извращение.
без обсуждений и без компромисов!!!
А з фашистського лігва кремля лунає моторошне звіряче виття кривавої банди )(уйла і попів розкольників ворожої Україні РПЦ. Це через те, що слідом за визнанням автокіфалії ПЦУ Елладською Грецькою православною церквою. Вже і Головний Секретаріат Патріархії Олександрії і всієї Африки поширив офіційне повідомлення, де сповіщається про визнання Патріаршого і Синодального Томосу Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви, рідної для всіх Українців ПЦУ.