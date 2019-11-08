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 Політика України
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Все про:Німеччина (1312) Північний потік (383) Разумков Дмитро (263) Шойбле (2)

 Разумков телефоном обговорив із президентом Бундестагу Шойбле ситуацію навколо "Північного потоку-2"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів телефонну розмову з Президентом Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Вольфгангом Шойбле.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Під час розмови Дмитро Разумков подякував за стійку позицію Німеччини щодо питання територіальної цілісності та суверенітету України.

Очільники двох парламентів обговорили низку питань двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію, що склалася з проєктом трубопроводу "Північний потік-2".

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Нагадаємо, сьогодні Бундестаг не зміг проголосувати за законопроєкт, який пом'якшить газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158628
 
   
 Топ коментарі
 
- АлёЁ Йето гер Шойбле?
- Шо бля???!!!
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Если Беня скажет тогда ЗЕмоник позвонит.
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«Напомним, сегодня Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Источник: https://censor.net.ua/n3158628»

Так шо? Обіцяв пособіть «Газпрому»?
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Эта шобла кинула зелю . Для чего он звонит ?
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А что вопросы внешней политики входят в перечень полномочий главы ВР?!
Они с ЗЕ не перепутали служебные обязанности?
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Это не тема Разумкова! Это конченный полудурок Валодя должен был еще вчера звонить Ангеле Меркель и поднять кипиш!
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Если Беня скажет тогда ЗЕмоник позвонит.
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Шойбле вы говорите?!
Разумков?! Обсудил?!
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«Напомним, сегодня Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Источник: https://censor.net.ua/n3158628»

Так шо? Обіцяв пособіть «Газпрому»?
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НУ. перед нашими переговорами это полезно!
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