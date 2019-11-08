 Разумков телефоном обговорив із президентом Бундестагу Шойбле ситуацію навколо "Північного потоку-2"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Під час розмови Дмитро Разумков подякував за стійку позицію Німеччини щодо питання територіальної цілісності та суверенітету України.

Очільники двох парламентів обговорили низку питань двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію, що склалася з проєктом трубопроводу "Північний потік-2".

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Нагадаємо, сьогодні Бундестаг не зміг проголосувати за законопроєкт, який пом'якшить газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2".