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 Політика України
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 Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу"

Партія "Голос" вважає, що єдиним ефективним шляхом для України на сьогодні є вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

В "Голосі" зазначили, що виходячи з того, що Крим і окуповану частину Донбасу не можна розглядати окремо від України, а також, що зараз не існує шляху повернути території на умовах України, потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли у буде досить сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти.

"Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні – це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій... Україна повинна перегрупуватися і зібрати сили, щоб повернути втрачені території і людей, які стали заручниками агресора. Повернути в тому числі ментально ", - йдеться в тексті заяви.

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У політсилі підкреслили, що війна з Росією не має військового рішення сьогодні, але ми повинні посилювати військову здатність України і бути готовими переважити на свою користь силове протистояння, якщо раптом воно станеться завтра. Створювати стаціонарні військові бази, навести порядок в ротації, інфраструктурі і забезпеченні армії.

"Завтра все може змінитися, і для цього потрібно докладати зусиль. А щодо санкцій — не треба розповідати нам про їх втрату. Якраз виконання Мінських угод веде до їх зняття. Ми втратимо і санкції, і суверенітет.

Війна з Росією поки що тримає в заручниках мешканців окупованих територій Сходу та Криму. Ми справді хочемо повернути своїх, але цьому заважають російські танки і російське телебачення. Пропонований росіянами "мир" може принести тільки "русский мир" на всю територію України. Ми мусимо створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже. І готуватися до деокупації та реінтеграції в момент, коли вона стане можлива", - зазначили в "Голосі".

У заяві говориться, що Україна повинна накачати також і економічні м'язи, адже агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і розміновані поля.

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"У нас попереду дуже багато важкої роботи з відновлення, на яку нам має вистачити економічних сил. Для цієї підготовки теж потрібен час. Процвітаюча економіка та заможні громадяни — найкращий аргумент правильності нашого шляху. І для наших міжнародних партнерів. І, головне, для наших співвітчизників з обох боків лінії розмежування.

Україна має вийти з Мінських угод і зосередитись на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості. Починати треба вже сьогодні", - підсумували в політсилі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158626
 
   
 Топ коментарі
 
Заморозте Вакарчуку рот. Все равно у него язык не поворачивается.
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Как приднестровье уже не получится. У Украины гораздо хуже ситуация так как мы в отличие от Молдовы имеем общую границу с Рашистской Педерацией.
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Неужели вы не понимаете, что то, что говорит "Голос" - популизм в чистом виде?! "Голос" говорит о поддержке международных партнёров, так пусть для начала убедит их в том, что надо похоронить Минск-2. Он говорит о наращивании военных и экономических мышц, так сначалa надо их нарaстить, а потом плюя на всех и вся выходить из Минска-2. Он говорит о том, что ситуация может измениться, так вот когда изменится, тогда можно будет похерить любые соглашения с Россией.
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Я не вижу предпосылок для коренного изменения ситуации, так, мелкие "телодвижения" из пустого в порожнее. А по факту ситуация и будет заморожена. Независимо от того, что говорит "Голос."
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Ура, Славик пукнул текстом. Ждем, скоро напишет припев.
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Українська армія спроможна визволяти окремі окуповані населені пункти. Це потрібно робити без зайвого шуму і ні чого москалі не пороблять. А мінський договорняк треба ігнорувати так як світова п издота проігнорувадала будапештський
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Красиво на бумаге, да не учли овраги. Рушу уже ничего не сдерживает от применения авиации, после запуска СП-2
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Бред сивой кобылы, отказ от минских соглашений это снятие санкций с РФ и усиление врага, а не Украины.
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Немешайте Зеле доказть всему миру, в нормандском формате, что у нас не внутрений конфликт. После чего можно думать, что делать дальше.
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Еслиб не минские соглашения то Зеленский бы армию уже до Киева отвёл.
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Еслиб не минские соглашения то Донбас был украинским.
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А накуя? Хай там в своєму сруському мірє перетравлюються.
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Крым, Донбас, Харьков, Одесса, Днепр... и т.д.
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...лучше себе отрежь. везе можно поесить ярлык "Хай там в своєму сруському мірє перетравлюються"
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Харьков это самый закацапленный город Украины!
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Тепер Україна "должна" Голосу? А Голос комусь щось винен?
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Украина должна выйти из Минских соглашений

...трудно сказать, кому Украина ещё не должна? ...
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Заморозить их надо было сразу после т.н.референдума в 2014году и не финансировать сепаратистов,ублюдков и коллаборантов пенсиями и соц.выплатами на 2млрд.долл. в год,а дать полностью насладиться близостью с русским миром.Но уж лучше позже,чем никогда.Прекратить туда платить и пусть этих упоротых кормит их путлер.
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Да легко. Заяву в ГБР на шоколадника по 111 УК, и договорняк признается не законным для Украины. Думаю и партнеры, Франция и Германия не против такого варианта, поскольку им не нужно будет уговаривать **** на встречу .
Закрыть пропуск из ОРДЛО, пока не выпускают всех пленных ЗСУ .
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"Партия "Голос" считает, что единственным эффективным путем для Украины на сегодня является выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций"
Замечательно! Демонстративный выход из Минских соглашений и последующая отмена санкций против Расии сильно, млять, укрепят позиции Украины!
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А шо такокое "голоса", это эхо от Харчалки?:
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проснулись дуро*бы, надо было на президентских выборах остатком мозга думать.
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Минские соглашения - это один из основных инструментов Путина в его гибридной войне против Украины. Основное назначение этого инструмента - это федерализация Украины путём создания в ней региона с особым статусом. Далее по Юго-Востоку и в Закарпатье будет задействована 5-я колона, которая потребует особый статус в Харькове, Одессе...Это приведет в конечном итоге к развалу Украины.
Минские соглашения были силой навязаны Украине, поэтому ничтожны в их значимости для исполнения, а тем более для имплементации в украинское законодательство. Но устарели не только Минские соглашения, устарел также и Нормандский формат. Тем более, что по ряду косвенных признаков Франция и Германия фактически стали на сторону агрессора. На Земле основной механизм по предотвращению конфликтов - это Совет Безопасности ООН. Его 5 постоянных членов подписали Будапештский меморандум. И ни один из них его не исполняет!
Украинские дипломаты должны перенести акцент с Нормандского формата на Генеральную Ассамблею ООН, на СБ ООН. Надо уходить от всего, что навязывает Путин и предлагать свою программу, алгоритм решения проблемы. Далее. Выйти сейчас из Минских соглашений, хлопнув дверью, это однозначно помочь нашим "друзьям" ослабить санкционную удавку на России. Поэтому действуя по российской методике, надо затягивать переговорный процесс, переведя акцент с его сути на те вопросы, которые интересны Украине, прежде всего - обмен пленными. Отсюда, основная задача Голоса, ЕС, Батькивщины - это не Минские соглашения, а абсолютное блокирование любых законов, связанных с особым статусом Донбасса. У Украины нет сейчас возможности вернуть Донбасс силой, но достаточно сил, чтобы не превратиться самой в один сплошной Донбасс.
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Это правильное решение , заморозить и развиваться , да это может быть на долго , да возможно заморозить не дадут , но это уже будет прямая агрессия и тогда придется воевать.
В настоящий момент силовым путем Украина решить данную проблему не может , минские договоренности в настоящей редакции постепенно и не без помощи и давления запада (Франции и Германии) ведут к капитуляции и с большой долей вероятности все это может перерасти в гражданскую войну
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При этом нужно помнить, что отказ от Минского договра снимает с Раши санкции и возможно вешает их на нас!
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Болваны никак не поймут, что "Ні капітуляції" это -А , вот Славик попытался сказать Б... получился полный пипец .. Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу" - Цензор.НЕТ 2170
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Щоб перемогти у цій війні треба:
1. Знищити "5 колону" у самій Україні в вигляді всяких Шуфричів і Медведчуків.
2. Знищувати всіх росіян які на донбасі зі зброєю в руках.
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в 1952 году Сралин предложил Єйзенхауєру провести,тогда президенту Германии провести выборы на оккупированной СССР части Германии..на что он ответил что свободу и прозападное развитие Германии на территории не меняет..и стали возрождать экономику ФРГ..и возрождали до падения берлинской стены
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Ненужно передергивать. Єйзенхауєр не хотел проводить выборы в советской зоне оккупкации.
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вже давно кажу що так воно і закінчиться.
тим хто жалкує що скасують санкції нічого страшного зате можливо не буде щодня поранених і вбитих українських військових.
взагалі прихильникам "столітніх війн" треба бути добріше.
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