 Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу"

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.
В "Голосі" зазначили, що виходячи з того, що Крим і окуповану частину Донбасу не можна розглядати окремо від України, а також, що зараз не існує шляху повернути території на умовах України, потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли у буде досить сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти.
"Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні – це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій... Україна повинна перегрупуватися і зібрати сили, щоб повернути втрачені території і людей, які стали заручниками агресора. Повернути в тому числі ментально ", - йдеться в тексті заяви.
У політсилі підкреслили, що війна з Росією не має військового рішення сьогодні, але ми повинні посилювати військову здатність України і бути готовими переважити на свою користь силове протистояння, якщо раптом воно станеться завтра. Створювати стаціонарні військові бази, навести порядок в ротації, інфраструктурі і забезпеченні армії.
"Завтра все може змінитися, і для цього потрібно докладати зусиль. А щодо санкцій — не треба розповідати нам про їх втрату. Якраз виконання Мінських угод веде до їх зняття. Ми втратимо і санкції, і суверенітет.
Війна з Росією поки що тримає в заручниках мешканців окупованих територій Сходу та Криму. Ми справді хочемо повернути своїх, але цьому заважають російські танки і російське телебачення. Пропонований росіянами "мир" може принести тільки "русский мир" на всю територію України. Ми мусимо створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже. І готуватися до деокупації та реінтеграції в момент, коли вона стане можлива", - зазначили в "Голосі".
У заяві говориться, що Україна повинна накачати також і економічні м'язи, адже агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і розміновані поля.
"У нас попереду дуже багато важкої роботи з відновлення, на яку нам має вистачити економічних сил. Для цієї підготовки теж потрібен час. Процвітаюча економіка та заможні громадяни — найкращий аргумент правильності нашого шляху. І для наших міжнародних партнерів. І, головне, для наших співвітчизників з обох боків лінії розмежування.
Україна має вийти з Мінських угод і зосередитись на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості. Починати треба вже сьогодні", - підсумували в політсилі.
...трудно сказать, кому Украина ещё не должна? ...
Закрыть пропуск из ОРДЛО, пока не выпускают всех пленных ЗСУ .
Замечательно! Демонстративный выход из Минских соглашений и последующая отмена санкций против Расии сильно, млять, укрепят позиции Украины!
Минские соглашения были силой навязаны Украине, поэтому ничтожны в их значимости для исполнения, а тем более для имплементации в украинское законодательство. Но устарели не только Минские соглашения, устарел также и Нормандский формат. Тем более, что по ряду косвенных признаков Франция и Германия фактически стали на сторону агрессора. На Земле основной механизм по предотвращению конфликтов - это Совет Безопасности ООН. Его 5 постоянных членов подписали Будапештский меморандум. И ни один из них его не исполняет!
Украинские дипломаты должны перенести акцент с Нормандского формата на Генеральную Ассамблею ООН, на СБ ООН. Надо уходить от всего, что навязывает Путин и предлагать свою программу, алгоритм решения проблемы. Далее. Выйти сейчас из Минских соглашений, хлопнув дверью, это однозначно помочь нашим "друзьям" ослабить санкционную удавку на России. Поэтому действуя по российской методике, надо затягивать переговорный процесс, переведя акцент с его сути на те вопросы, которые интересны Украине, прежде всего - обмен пленными. Отсюда, основная задача Голоса, ЕС, Батькивщины - это не Минские соглашения, а абсолютное блокирование любых законов, связанных с особым статусом Донбасса. У Украины нет сейчас возможности вернуть Донбасс силой, но достаточно сил, чтобы не превратиться самой в один сплошной Донбасс.
В настоящий момент силовым путем Украина решить данную проблему не может , минские договоренности в настоящей редакции постепенно и не без помощи и давления запада (Франции и Германии) ведут к капитуляции и с большой долей вероятности все это может перерасти в гражданскую войну
1. Знищити "5 колону" у самій Україні в вигляді всяких Шуфричів і Медведчуків.
2. Знищувати всіх росіян які на донбасі зі зброєю в руках.
тим хто жалкує що скасують санкції нічого страшного зате можливо не буде щодня поранених і вбитих українських військових.
взагалі прихильникам "столітніх війн" треба бути добріше.