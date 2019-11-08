 Антикорупційний суд почав слухати справу Насірова

Перше підготовче засідання суду відбулося в п'ятницю 8 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю провів підготовче засідання у справі ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова і фактично почав розгляд справи по суті.

Оскільки один з адвокатів не прийшов на засідання, а обвинувачений відмовився слухати обвинувальний акт без нього, судовий розгляд було відкладено. Воно продовжиться 19 листопада о 16:15.

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Нагадаємо, в Шевченківському райсуді Києва справу Насірова слухали більше двох років. Адвокати вимагали зачитати обвинувальний акт з 774 сторінок у повному обсязі. Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не виключають, щосуму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

3 березня 2017 року Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.Підозрюваний сказав, що не збирається вносити заставу: "Я зараз повертаюся в СІЗО", а також не буде просити про це друзів: "Це дуже велика сума". Насіров перебував у Лук'янівському СІЗО Києва: "Насіров у чотиримісній загальній камері. У нього один сусід по камері. Це не та камера, в якій був Луценко". Пізніше Насіров вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.

11 грудня 2018 року стало відомо, що суд відновив Насірова на посаді глави ДФС.