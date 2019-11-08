 Директорка московського центру культури заборонила дитячу постановку за мотивами "Пригод Чиполліно", злякавшись політичної сатири

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NEWSru.com.

Спектакль мали показати 9 листопада в рамках міжнародного театрального фестивалю аматорських театрів на майданчику "Сцени". Таттарі опублікував документ від 22 жовтня за підписом Петрової, в якому сказано, що постановку включили в репертуар фестивалю.

За словами Таттарі, 6 листопада Петрова зателефонувала йому пізно ввечері і сказала, що спектакль скасовується. "Мотиви озвучені такі: таке не можна показувати на сцені державної установи, у нас співробітники, сім'ї, іпотеки, вона не може ризикувати, ви самі повинні розуміти, вона приносить свої вибачення", - повідомив режисер. Петрова також пообіцяла покарати співробітників, які пропустили постановку.

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"Підлітки не винні, що актуальність цього твору зростає з кожним днем. І що хтось був неуважний при доборі матеріалу на фестиваль, де не потрібен актуальний театр. Мені здається - політична сатира, як жанр, в країні поки не заборонена?" – зауважив Таттарі.