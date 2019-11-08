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 Директорка московського центру культури заборонила дитячу постановку за мотивами "Пригод Чиполліно", злякавшись політичної сатири

Керівник театральної студії "Класики" Олександр Таттарі розповів, що глава московського центру культури "Сцена" Анжеліка Петрова заборонила показувати раніше узгоджений спектакль "#Рябчиковжуй#Новыдержитесь" за мотивами повісті Джанні Родарі "Чиполліно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NEWSru.com.

Спектакль мали показати 9 листопада в рамках міжнародного театрального фестивалю аматорських театрів на майданчику "Сцени". Таттарі опублікував документ від 22 жовтня за підписом Петрової, в якому сказано, що постановку включили в репертуар фестивалю.

За словами Таттарі, 6 листопада Петрова зателефонувала йому пізно ввечері і сказала, що спектакль скасовується. "Мотиви озвучені такі: таке не можна показувати на сцені державної установи, у нас співробітники, сім'ї, іпотеки, вона не може ризикувати, ви самі повинні розуміти, вона приносить свої вибачення", - повідомив режисер. Петрова також пообіцяла покарати співробітників, які пропустили постановку.

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"Підлітки не винні, що актуальність цього твору зростає з кожним днем. І що хтось був неуважний при доборі матеріалу на фестиваль, де не потрібен актуальний театр. Мені здається - політична сатира, як жанр, в країні поки не заборонена?" – зауважив Таттарі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158622
 
   
 Топ коментарі
 
просто у Чиполлино оселедець))))
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Про фильм Волшебный голос Джельсомино вообще делают вид что и нет такого фильма Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры - Цензор.НЕТ 1865
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а при совку ставили
ну, що ж... совок 2.0 відбувся!
мої вітання, москалики!
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При совку то ставили. Але спробував би хтось інтерпретувати це, не вбачаючи у виставі керівної ролі КПСС, той зразу поїхав би рубати ліс чи видобувати уран.
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В РОССИИ
Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры

время публикации: 8 ноября 2019 г., 15:57 | последнее обновление: 8 ноября 2019 г., 15:57

Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры - Цензор.НЕТ 7996



Руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари рассказал, что глава московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показывать ранее согласованный спектакль "#Рябчиковжуй #Новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино". Об этом Таттари написал в Facebook.

Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.
По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - написал режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.
"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - написал Таттари.
Отметим, что в самом Facebook также периодически отмечают злободневность сказки Джанни Родари, сравнивая строительство домика кума Тыквы с ипотекой, "московское дело" - с арестом старого Чиполлоне за то, что тот отдавил ногу принцу Лимону, а связанные с этим решения судов - с личностью адвоката по имени Зеленый Горошек, который появляется исключительно для того, чтобы подтвердить распоряжения синьора Помидора подходящими статьями закона.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08nov2019/cipollino.html
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Там прямые аналогии с путинским режимом:

"-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка.
-- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!"

И т.д.
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Чіполіно - цибулина...па русскі - лук...адін язик...адін народ...
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в українській та італійській мовах більше ніж у інших мовах назв флори та фауни, що походять з праіндоєвропейської мови (VI тис. до н.е.)
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что скажут друзья-популисты из Италии?
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Помню старый фильм "Золотой ключик" 1939-го года, там нашли очаг нарисованный, прорвали и его и вышли счастливые на красную площадь. Вот это да.
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скоро сжигать книги начнут ...майн кампф начнут в школах изучать ...

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А на когда намечается публичное сжигание книг на красной площади?
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не цікаво. Чому ми повинні перейматися психополітичними проблемами москалів?
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а знаєте ви що...
...в українському перекладі Чіполіно - Цибулино?
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