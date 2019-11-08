EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  4072  31
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1312) МЗС (1944) Північний потік (383) Божок (22)

 Рішення Бундестагу щодо "Північного потоку" може створити небезпечний прецедент, - МЗС України

Якщо Бундестаг вирішить вивести газопровід "Північний потік-2" з-під дії газової директиви ЄС, під загрозу буде поставлена ​​енергетична безпека всього об'єднання.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша позиція дуже проста: можливе рішення Бундестагу в обхід правил ЄС щодо енергетичної лібералізації створить руйнівний прецедент для ЄС як інституції та його енергетичної безпеки. Тому ФРН має додатково зважити цю обставину. Європейська комісія також має вжити всіх можливих заходів з метою забезпечення відповідності усіх держав-членів ЄС енергетичному законодавству та основоположним принципам Євросоюзу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бундестазі не змогли ухвалити поправки до газової директиви для "Північного потоку-2"

За словами Божка, Міністерство закордонних справ України вживає заходів з цього питання. Так, міністр закордонних справ Вадим Пристайко особисто проводить консультації зі своїми європейськими колегами, включаючи ФРН. За словами Божка, він також провів низку консультацій з європейськими дипломатами, в тому числі з послом ФРН в Україні Анка Фельдгузен та главою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Окрім того, активно працює українське посольство в Берліні.

"Ця ситуація дійсно викликає занепокоєння, і українська сторона вже активно працює з ЄС і ФРН зокрема", - зазначив Божок.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, Бундестаг мав прийняти рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, що стосуються газопроводів, що йдуть в ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2".

Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158621
 
 
 Топ коментарі
 
Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'єбєнні експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
 показати весь коментар
 
Забудь . Не надо нести хрень .
 показати весь коментар
 
А кого это волнует? Гансов точно нет. Они усиленно присосались к ... хотел написать путинсколму концу,но вернее будет к трубе. Там еще огромная куча желающих. А вот когда их начнут иметь в очко - они вспомнят и начнут че-то скулить о демократии и равенстве... Но об этом они вспоминают только тогда,когда им выгодно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Фашисты они и есть фашисты ,забыли видать ,как украинцы Рейхстаг брали ... Решение Бундестага по "Северному потоку" может создать опасный прецедент, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2820можем повторить ... Решение Бундестага по "Северному потоку" может создать опасный прецедент, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6471
 показати весь коментар
 
Они в НАТО.Так что скорее будет повтор высадки в Нормандии на побережье Карпатских гор)
 показати весь коментар
 
Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'****** експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
 показати весь коментар
 
 
Знаєш, дебіле, що таке демократія? Ти ж не прогти демократії в Україні. Чи ти кацап, який тут українцем прикидається? Так ось демократія - це коли більшість диктує свою волю меншості, яка зобовязується цю волю виконувати, інакше хаос або диктатура (фашизм, наприклад).
Доводжу до твого відома, що на демократичних та чесних виборах виграв певний політик та певна політична сила, і навіть якщо ти не їх симпатик - зобовязаний виконувати волю переважної більшості українського народу, а не срати тут ненавистю.
 показати весь коментар
 
Я ввічливо спитав назву партії, думав у людини.
 показати весь коментар
 
Так,демократія це коли більшість диктує свою волю меншості...І вона є дієвою коли в суспільстві приблизно однакова кількість розумних і глупих...Але що робити,коли,як це в нас в Україні ідіоти становлять абсолютну більшість?..Ідотами керує групка олігархів,а вони вже дикдують свою волю розумній меншості,якій і лишається або тікати,або вислуховувати отакі от заяви від таких як ти...Докази сказаного - ситуація,в якій опинились за двадцять років твоєї "демократіі"...
 показати весь коментар
 
Немцы прекрасно понимают,что запуск Северного Потока-2,может запустить начало вторжения бешеного Путлера в Украину..
 показати весь коментар
 
Глупости. Есть нефтепровод "Дружба" и АЭС. Потому никто не будет нападать.
 показати весь коментар
 
 
Гыыы )) А ты знаеш сколько этого нефтепровода и где он? ))))
 показати весь коментар
 
Да его меньше физически, но его используют значительно больше, чем ГТС. В ГТС используют только ветку Уренгой-Помары-Ужгород, остальные 3 ветки почти не используются.
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда ты должен знать,что и в дрючбе в основном используется его беларуская составляющая ))
 показати весь коментар
 
Так и от использования ГТС никто полностью не отказывается.Пусть не 60-90 млрд, но 20-30 будут через нее качать.
 показати весь коментар
 
Та хорош чудить. Чере дрючбу прокачивается меньше 10 процентов экспорта. И учти,то в основнов это все идет через беларашку в Польшу в частости в терминал в Гданьске А наша ветка - Чехия,Венгрия,Словакия и эти обьемы весьма незначительны.
 показати весь коментар
 
И что?? 10% экспорта это мало??Зачем вообще вторгаться и захватывать Украину??В Украине есть нефть, алмазы, платина или передовые технологии, которые все хотят получить???
 показати весь коментар
 
 
Блин,ты как маленький. Очень многое из того,что делает лысый педофил лишено всяческого смысла. Кремлевский крысеныш и здравый смысл не имеют абсолютно ничего общего
 показати весь коментар
 
 
Вы когда нибудь покупали холодильник или любую крупную бытовую технику??Если да, то заметили, доставили вам вашу покупку на грузовичке принадлежащему этому магазину/торговой сети. Они идиоты что не используют каких-то наемных перевозчиков и грузчиков?? Они экономят таким образом на доставке. Также и любой крупный бизнес хочет влезть во все сферы смежные с прямым его бизнесом, а данном случае начиная от сборки холодильника и вплоть до его ремонта/утилизации. Вот так и газпром желает контролировать газовый бизнес начиная от добычи до продажи конечному потребителю. ГТС данном случае не лучше чем наемный грузовичек , который будут использовать только в случае крайней необходимости. Так что логика и здравый смысл есть.
 показати весь коментар
 
 
Блин,ты упорно не хочеш понять. Я не знаю,что тебе мешает - но понять ты не хочеш. Крысеныш хочет вааще исключить Украину из этих схем Его не волнует,что стоимость постройки металлоломов может вообще не отбится,ему на это насрать. Потому что он - предводитель кацапотварей. А у кацапотварей только от слова Украина наступает трехнедельная диарея.Поэтому у них очко уже как майская роза и они хотят от диареи избавится. Так понятнее?
 показати весь коментар
 
 
И да,"будут качать". С СП эти тридварасы могут такие условия выставить - что за прокачку ты еще доплачивать будеш Кацапотвари и в хорошие времена стонали,что мы типа газ воруем и "забывали",что на прокачку газа - газ же и нужен. На чем по твоему работают газонасосные станции? )) А с забаганками кацапотварей - седня качаем завтра нет - пошли они нах. Потому как пусковые мероприятия стоят 80 процентов стоимости прокачки. Себе дороже выйдет.
Лично я не вижу никакой выгоды прогинатся под гейжопейцев. Им наши проблемы глубоко пох - с какой радости мы должны ихними озаботится?
 показати весь коментар
 
 
Но других у вас нет, это при Яныке вы могли получать предложения и Запада и с Востока и выбирать что лучше. Теперь же подписав ассоциацию, выбрав курс на ЕС особого выбора у вас нет. Предложений с Востока не поступит, так что придется соглашаться на то что скажут на Западе, тем более что вы финансово зависите от Запада.
 показати весь коментар
 
 
Ойойой,от какого запада? От разваливающегося гейжопейского сайуза? А он обязательно развалится нахрен "В одну телегу впрячь не можно осла и трепетную лань" (с)
Но выход есть. Необходимо возрождать Киевскую русь или Великое княжество литовское или Речь Посполитую - та назовите как угодно. Но конфедерация заинтересованных сторон крайне необходима. У нас полность совпадают интересы и даже возможности и появляется возможность диктовать свои условия,а не прогинатся под хотелки полудурков И политики,которые умеют смотреть вперед давно эту тему обсуждают. Но "мудрость" нашего норота,отравленного свинокацапскими бреднями не оставляет сомнений в результате происходящего.
Рабов в рай - не пускают. Поэтому быдлом - быдлом и останется. Это аксиома
 показати весь коментар
 
НІ НОРМАНДСАЬКОМУ ФОРМАТОВІ! Бо надія на його позитив для України то -буде самообманом для України...
-НІ орієнтації України на вступ в ЄвроСоюз.
Там заправляють такі ж шавки і антиукраїнці, як і ПУТІН!
-Меркельша ЗДАЛА Україну. Закон про преференції Путіну і злам законодавства ЄС заради дискримінації України, заради завдання Україні серйозних економічних збитків в газотранспорті - сьогодні ВЖЕ ПРИЙНЯТИЙ Бундестагом!!!
- Ейфорія в Україні стосовно ЄС і НАТО має завершитися! Там країн-прихильників України - абсолютна меншість... була, є і ще довго буде... Рішення з цих питань в органах і країнах ЄС і НАТО приймаються виключно консенсусом... а він - НЕМОЖЛИВИЙ, виходячи з нинішніх реалій!
- Маску зірвано! Меркель - такий же ворог України, як і Путін, але за маскований і набагато цинічніший! І історія її п'ятирічних рішень і позицій по як економічних, так і безпекових питаннях стосовно України - яскраве тому підтвердження!
 показати весь коментар
 
 
Нормандський, як і Мінський процес - закрити, бо в ньому позиція трьох учасників = Макрона Путіна і Меркель - це одна спільна, але антиукраїнська позиція ... просто з різними "відтінками"- Лишається перейти до формату Будапештського меморандуму - з чого і слід було ропочинати ще у 2014 р
-Бо спеціальний відступ від свого ж 3-го енергопакету ЄС - на користь Орди і на шкоду Україні - то уже не економічна, а чисто політична, пропутінська акція...
Повторюю - СПЕЦІАЛЬНА і навмисна антиукраїнська акція! Причому - здійснена, як всупереч антимонопольному законодавству ЄС, її 3-му Енергопакету , так і нещирим, регулярним і цинічним заявам Меркель про необхдність збереження транзиту газу в Європу крізь Україну!
 показати весь коментар
 
 
Гейжопейскому союзу приходит уверенная гайка. Стремление гансюков захапать все под себя его успешно похоронит
 показати весь коментар
 
 
тогда и стабильности в Европе придет конец..
 показати весь коментар
 
А кого это волнует? Гансов точно нет. Они усиленно присосались к ... хотел написать путинсколму концу,но вернее будет к трубе. Там еще огромная куча желающих. А вот когда их начнут иметь в очко - они вспомнят и начнут че-то скулить о демократии и равенстве... Но об этом они вспоминают только тогда,когда им выгодно.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору