 Рішення Бундестагу щодо "Північного потоку" може створити небезпечний прецедент, - МЗС України

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша позиція дуже проста: можливе рішення Бундестагу в обхід правил ЄС щодо енергетичної лібералізації створить руйнівний прецедент для ЄС як інституції та його енергетичної безпеки. Тому ФРН має додатково зважити цю обставину. Європейська комісія також має вжити всіх можливих заходів з метою забезпечення відповідності усіх держав-членів ЄС енергетичному законодавству та основоположним принципам Євросоюзу", - сказав він.
За словами Божка, Міністерство закордонних справ України вживає заходів з цього питання. Так, міністр закордонних справ Вадим Пристайко особисто проводить консультації зі своїми європейськими колегами, включаючи ФРН. За словами Божка, він також провів низку консультацій з європейськими дипломатами, в тому числі з послом ФРН в Україні Анка Фельдгузен та главою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Окрім того, активно працює українське посольство в Берліні.
"Ця ситуація дійсно викликає занепокоєння, і українська сторона вже активно працює з ЄС і ФРН зокрема", - зазначив Божок.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, Бундестаг мав прийняти рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, що стосуються газопроводів, що йдуть в ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2".
Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
Доводжу до твого відома, що на демократичних та чесних виборах виграв певний політик та певна політична сила, і навіть якщо ти не їх симпатик - зобовязаний виконувати волю переважної більшості українського народу, а не срати тут ненавистю.
Лично я не вижу никакой выгоды прогинатся под гейжопейцев. Им наши проблемы глубоко пох - с какой радости мы должны ихними озаботится?
Но выход есть. Необходимо возрождать Киевскую русь или Великое княжество литовское или Речь Посполитую - та назовите как угодно. Но конфедерация заинтересованных сторон крайне необходима. У нас полность совпадают интересы и даже возможности и появляется возможность диктовать свои условия,а не прогинатся под хотелки полудурков И политики,которые умеют смотреть вперед давно эту тему обсуждают. Но "мудрость" нашего норота,отравленного свинокацапскими бреднями не оставляет сомнений в результате происходящего.
Рабов в рай - не пускают. Поэтому быдлом - быдлом и останется. Это аксиома
-НІ орієнтації України на вступ в ЄвроСоюз.
Там заправляють такі ж шавки і антиукраїнці, як і ПУТІН!
-Меркельша ЗДАЛА Україну. Закон про преференції Путіну і злам законодавства ЄС заради дискримінації України, заради завдання Україні серйозних економічних збитків в газотранспорті - сьогодні ВЖЕ ПРИЙНЯТИЙ Бундестагом!!!
- Ейфорія в Україні стосовно ЄС і НАТО має завершитися! Там країн-прихильників України - абсолютна меншість... була, є і ще довго буде... Рішення з цих питань в органах і країнах ЄС і НАТО приймаються виключно консенсусом... а він - НЕМОЖЛИВИЙ, виходячи з нинішніх реалій!
- Маску зірвано! Меркель - такий же ворог України, як і Путін, але за маскований і набагато цинічніший! І історія її п'ятирічних рішень і позицій по як економічних, так і безпекових питаннях стосовно України - яскраве тому підтвердження!
-Бо спеціальний відступ від свого ж 3-го енергопакету ЄС - на користь Орди і на шкоду Україні - то уже не економічна, а чисто політична, пропутінська акція...
Повторюю - СПЕЦІАЛЬНА і навмисна антиукраїнська акція! Причому - здійснена, як всупереч антимонопольному законодавству ЄС, її 3-му Енергопакету , так і нещирим, регулярним і цинічним заявам Меркель про необхдність збереження транзиту газу в Європу крізь Україну!