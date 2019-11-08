 Рішення Бундестагу щодо "Північного потоку" може створити небезпечний прецедент, - МЗС України

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша позиція дуже проста: можливе рішення Бундестагу в обхід правил ЄС щодо енергетичної лібералізації створить руйнівний прецедент для ЄС як інституції та його енергетичної безпеки. Тому ФРН має додатково зважити цю обставину. Європейська комісія також має вжити всіх можливих заходів з метою забезпечення відповідності усіх держав-членів ЄС енергетичному законодавству та основоположним принципам Євросоюзу", - сказав він.

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За словами Божка, Міністерство закордонних справ України вживає заходів з цього питання. Так, міністр закордонних справ Вадим Пристайко особисто проводить консультації зі своїми європейськими колегами, включаючи ФРН. За словами Божка, він також провів низку консультацій з європейськими дипломатами, в тому числі з послом ФРН в Україні Анка Фельдгузен та главою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Окрім того, активно працює українське посольство в Берліні.

"Ця ситуація дійсно викликає занепокоєння, і українська сторона вже активно працює з ЄС і ФРН зокрема", - зазначив Божок.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, Бундестаг мав прийняти рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, що стосуються газопроводів, що йдуть в ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2".

Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.