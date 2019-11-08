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 Політика України
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Все про:Порошенко (9868) релігія (246) ПЦУ (463)

 Дует Путіна і Кирила не зупинить процес визнання ПЦУ всім світовим православ'ям, - Порошенко про рішення Олександрійського Патріарха

Визнання Православної церкви України Олександрійським Патріархатом, який є одним із найдавніших у світі, продовжує процес становлення незалежної української Церкви і робить її сильнішою.

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хід історії не зупинити! Незабаром після рішення Елладської Церкви Православну Церкву України визнав Олександрійський Патріархат. Це - один із древніх Патріархатів, другий після Вселенського. Ми вдячні Олександрійській Церкві, Константинопольській Церкві-Матері, Елладській Церкві і всім, хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви", - підкреслив Порошенко.

"Незалежна Православна Церква України стає сильнішою і міцнішою. Дует Путіна і Кирила не зупинить процесу її визнання всім світовим Православ'ям після того, як на початку цього року Його Святість Патріарх Варфоломій дарував нам Томос. Далі - буде", - переконаний Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158620
 
   
 Топ коментарі
 
Даже без сомнений! Все будет Украина!
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Дуэт гундяя и путлера закончится пшиком. И пахнуть будет не ладаном.
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Даже без сомнений! Все будет Украина!
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Згоден з Вами. І незалежно від прізвища гаранта. Бо ми це НАРОД!!!
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Пиши без помилок: "незалежно від прізвища гідранта"...

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"не остановит процесс признания ПЦУ всем мировым православием"
Все верно.

Только сейчас какой-то местный дурачок вроде вЯликой исландии сюда прибежит и скажет: "какой дуэт? Они же не поют". Тяжело, когда мозг ни в обороты речи, ни в сарказм не может.
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Дуэт гундяя и путлера закончится пшиком. И пахнуть будет не ладаном.
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Ты это гундяю напиши! Раскажи нам *православный*, какое отношение имеет недоимперия к Киевской Руси?
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Во-первых, откуда пошло православие в Московский улус и что такое - Несторианство?
Во-вторых, почему 142 года Мокшанское православие вообще не признавалось за христианство до династийных махинаций и подложных писем?
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"Истина" в Поклонской (кстати о предателях, которые открыли врата Могилёва перед Московским улусом, его фамилия - Поклонский) и Бичевской, которая нашла икону Ивана Грозного (у литвинов - Жахлiвага) и стала бороться за причисление его к лику святых?
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Что было в Писании?
1. Не есть власть, ежели не от Бога.
или
2. Вся власть от Бога.
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Нам нужна наша история, которую начали уничтожать и воровать, орда московская!
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Я толком и не понял , в чём проблема попов , а тут опять петя со своим патриархатом . Других проблем нет в Украине ?
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Другие проблемы в Украине, пусть решает припизидент зеБЕНИна моника, янелох!
Уже его достижения видим, безвиз с Монголией, например!
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Пеца вещает из тюремной камеры?Не порядок .
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Хто такий цей Порошенко? )))
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Мародёр и брехун
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1000% подходит к зеБЕНИНОЙ монике! Брехло, мародер, еще и ссыкло!
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Уж точно не клоун капитулянт с шутейками про тЕрмос.
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Так это качели, которые зебам голову снесли, то им давай в Таёжный союз, то давай в Европейский и всё за пять лет...
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Вокруг "пороха" собрались патриоты, готовые отстоять страну и защитить ее от врага чужими руками, а патриоты в это время будут в лучшем случае заниматься агитацией со сцены, а в худшем - делить денежные потоки на защите.
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Нет остановить Путин и гундяйка , то остановит Моника Зеленски, не зебилы ?
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Створення ПЦУ - це єдине ІСТОРИЧНЕ творінняПетра. Усе інше що робив Петро - це просто ЖОПА...
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а то ,что делает Зе!бил -все жопа.без исключений.!!
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Жопа будет когда твой Зеля сдаст тебя лохом в русский мир
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Він, млять, не мій. Я націоналіст. Мої - це добровольці волонтери і справжні українці а не дебіли-порохоботи...
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Националисты в Украине точно такие же, как и в Беларуси, только создают картинки для пропаганды как в стране, так и для мирового сообщества...
Патриот? Так иди и помогай фронту, а не участвуй в политических акциях, в которых не в зуб ногой, но твои повыдыри знают что делают для того, чтобы рейтинги у националистов были на нулевом уровне, чего добились и беларуские, точно такие же "националисты".
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А пэтюнька рясу вернул масковскому сатанату, или подмутил себе как обычно подмучивает все, что плохо лежит？
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Лахта, а зачем им ряса простого прихожанина, если она вовсе не дьяконская?
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Краще ти , петя, замість того щоб потужно струшувати повітря своїми пустопорожніми полум'яними балачками -не сцяв ходити регулярно на допити слідчих ДБР та їм розповідати про свої оборудки.. Чесна, порядна і мужня людина - не буде злісно ухилятися від допитів в ДБР..
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А про зеБЕНИНОГО мародера, не хочешь методичку показать?
Как герус, сдает интересы Украины, на благо путину и продвигает интересы бени?
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Народ имеет право знать сколько заработал пропагандист на перепечатках сайтов ДНР и РФ за пять лет-до избрания двухтурового- по 16 часов в сутки .
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Порошенко работал с Томосом. Коломойский работает над тем что не удалось даже Гитлеру -обеспечить соплеменников поместьями на благодатной украинской земле
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Че то не верится брехунцу...
Ну признали пцу,а дальше,что?
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А дальше Пеца надеялся выиграть выборы,но все напрасно
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Пеца надеялся,что в созданную обманным путем пцу все православные перейдут в его созданное детище,но и тут проиграл
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то ли дело отвод войск со своей земли. Это по версии ЗЕбилов винторогих сепарков большая побьеда..
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Не переживай,все идет по Пециному плану
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И не говори) Достижения зеБЕНОЙ моники, безвиз с монголией))) Вот это достижение, не то что Порошенко, безвиз с ЕС, армия, Томос!
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Мне обои президенты на одном уровне,уровне бахвальства,так,что в пролетаай
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Та не говори))) еще чуть-чуть и будете отрекаться от мальчика 42 годика, янелох)))
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А о прогнозе погоды на эту неделю что думает Петр Алексеевич? 😁

Что ж вы ЦН не все мысли великого Порошенко печатаете, агентыкремля, что ли
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О прогнозе погоды узнаешь от членорояльного ЗЕбени Моника Янелох
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Привет,а что он еще накалякал про себя любимого?
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Привет, Тот
Вот и я не знаю, что ещё думает великий Петр о других событиях. ЦН же умалчивает! 😁
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Тебе вообще какое дело дезертирше сбежавшей с Украины.
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А че ты других уехавших из Украины и поддерживающих Порошенко не обзываешьь дезертирами?
И вообще кто такой дезертир?
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Кацапка, где ты пропала, а то мы так ждали твоего мудрого мнения под статьями про Олейника и пикетом против саботажа?
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Почему же?))) Еще отличные фотожабы про зеБЕНИНу монику, отличные на Цензоре)
Так никто не виноват, что мыслей у припизидента янелох, вообще нет))
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Я не утешаюсь фотожабами, я не зебилка))) я смеюсь с них, как и с припизидента янелоха)))
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Він не може щоб довго комусь не дякувати...Сидів-сидів,ніхто послуг не робить,дякувати нікому - то і згадав раптом рідний томос...
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Хто такий цей Порошенко? )))
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Это он в бреду подумал - что президент опять))))
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Егор Тодоров,и вера,и политика есть плод интеллекта и души хомо сапиенс(человека разумного)!Так что если противно,привыкайте.Либо же в следующей жизни родитесь бао-бабом - и будете 1000 лет жить без веры и политики!
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