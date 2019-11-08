 У Харкові облили зеленкою представника міськради після суду про перейменування проспекту Григоренка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
"За словами Костянтина Прокоп'єва, троє невідомих напали на нього ззаду та облили обличчя зеленкою, яка потрапила йому в око. При цьому він встиг сфотографувати одного з нападників. На даний момент замдиректора департаменту доставили на обстеження в міську клінічну лікарню №14", - повідомляє пресслужба.
Зазначається, що Харківська міська рада вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.
Як повідомляє Нацполіція області, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України.
За даними правоохоронців, чиновника облили зеленкою троє невідомих близько 14:45.
"У результаті події чоловік отримав опік очей. У лікарні потерпілому надали медичну допомогу і відпустили. Зараз він перебуває в Київському відділі поліції і дає свідчення", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, 8 листопада в Харкові другий апеляційний адмінсуд скасував рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.
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В Україні є нащадки недобитків Голодомору і нащадки мясників НКВД і вони одні до других стоять в позиції, а не в опозиції.
И вообще, наденьте на него смирительную рубаху, а то он ещё своей головой чью-то бейсбольную биту может поцарапать.
даже сралин, несмотря на всю его гнилую личину, всю мерзость, уродство отказался принимать победу
А любители повыть какой жукаф был "палкаводец" могут взять его васпаминанийа и размышления. Что там про Ржев?
А как любил наш даун делать "контрнаступления" к какой-то дате.
И теперь этому тупому бездарю, днищу мясному, палачу хотят приурочить улицу? Вы там в Харькве дЭпутаны совсем сдурели? Лишь в одной операции этот дебил УТОПИЛ беольше 200 000 украинцев. За один раз. КАКОЙ полководец отправляет через широченную реку, в НОЯБРЕ солдат с половинкой кирпича???
"И теперь этому тупому бездарю... " - ты что, думаешь что он по своей глупости отправил на убой 200 000 человек?
Он очень умный - он специально убивал украинцев.
И тупые этого не понимают.
Так же и то, что думают что "чинуши" и "кацапы" по незнанию защищают символы палачей украинского народа...
Особливо, якщо ти ще молодий.