EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  3334  25
Все про:міськрада (254) напад (676) Нацполіція (8470) суд (5675) Харків (1550)

 У Харкові облили зеленкою представника міськради після суду про перейменування проспекту Григоренка

Невідомі в Харкові облили зеленкою заступника директора юридичного департаменту Харківської міськради Костянтина Прокоп'єва. Сталося це після засідання суду, який скасував рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

"За словами Костянтина Прокоп'єва, троє невідомих напали на нього ззаду та облили обличчя зеленкою, яка потрапила йому в око. При цьому він встиг сфотографувати одного з нападників. На даний момент замдиректора департаменту доставили на обстеження в міську клінічну лікарню №14", - повідомляє пресслужба.

Зазначається, що Харківська міська рада вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляє Нацполіція області, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України.

За даними правоохоронців, чиновника облили зеленкою троє невідомих близько 14:45.

"У результаті події чоловік отримав опік очей. У лікарні потерпілому надали медичну допомогу і відпустили. Зараз він перебуває в Київському відділі поліції і дає свідчення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 8 листопада в Харкові другий апеляційний адмінсуд скасував рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

Читайте також: Поліція розслідує напад на члена кадрової комісії ГПУ Леменова за статтею "хуліганство"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158619
 
   
 Топ коментарі
 
Треба було ще й червоний прапор в гузно запхати.
 показати весь коментар
 
..Радій що *гепінськім * ще по рилу не настріляли . В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко - Цензор.НЕТ 9680

.В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко - Цензор.НЕТ 4654 В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко - Цензор.НЕТ 4853
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Треба було ще й червоний прапор в гузно запхати.
 показати весь коментар
 
 
зачем зелёнкой? зачем на нары? Было бы хорошо, если бы кто-нибудь пристрелил его и сделал страну чище.
 показати весь коментар
 
 
..Радій що *гепінськім * ще по рилу не настріляли .

.
 показати весь коментар
 
 
И у кого такая интуиция насчёт грядущей зелёнки?...
 показати весь коментар
 
Хай дякує що це була зеленка а ні куля у лоба. ))
 показати весь коментар
 
 
Гепа в своєму репертуарі. Хай ще міськраду підпалить і почне волати путенввєдівайска!
 показати весь коментар
 
 
Чиновник жаліьися нема на що. Нехай би дотримувався закону і слухав я здорового глузду. Ніякий Кернес не може змістити собою інстинкт самозбереження. Чиновник про це забув. Це якщо не дійде до чиновників всіх рівнів, то зелену можуть замінити на щось більш дієве і травматичне. І уюце погано. Бо у даному випадку порушувати закон почали чиновники, тому тепер жаліьися на таке ж порушення закону їм не личить.
 показати весь коментар
 
 
На сепарів, більш дієва сірчана кислота.
 показати весь коментар
 
Так будет всегда, пока патриоты не опомнятся и не перестанут сталкивать лбами две части украинцев. Зачем переименовывать имя на имя? почему нельзя давать новые имена вместо нейтральных названий?
 показати весь коментар
 
Была ул.Стадионная, вместо Григоренко-Жукова, пускай бы и была, но кому-то выгодно провоцировать конфликт в Украине, делить ее на два враждующие лагеря. Я думаю СБУ уже над этим работает. Кто, для чего, с какой целью, откуда финансирование?
 показати весь коментар
 
 
Зелёнку,как оружие изобрёл Гепа -апокалипсис.Я бы призвал патриотов не целиться в глаза зелёнкой.В Украине есть оппозиция и мы обязаны защищать её права.Кончаются аргументы - начинаются оскорбления и насилие.Вы уподобляетесь оппонентам.
 показати весь коментар
 
В Україні нема опозиції.
В Україні є нащадки недобитків Голодомору і нащадки мясників НКВД і вони одні до других стоять в позиції, а не в опозиції.
 показати весь коментар
 
 
Не, я всё понимаю, но зачем же себя обливать зелёнкой ???
И вообще, наденьте на него смирительную рубаху, а то он ещё своей головой чью-то бейсбольную биту может поцарапать. У Харкові облили зеленкою представника міськради після суду про перейменування проспекту Григоренка - Цензор.НЕТ 6689
 показати весь коментар
 
И правильно сделали что этого дауна облили зеленкой. Этот тупой чинуша хоть знает сколько миллионов вообще по своей тупорылости, амбициям и личной выгоде угробил "вяликий коневод" жуков? Этот чинуша может внятно промычать ГДЕ учился "маршал паБЕДЫ"? КАК он выбирал "тактики" от которых немцы были в шоке? Переправа в ноябре с половинкой кирпича, штурм в ЛОБ зееловских высот (нужно быстрее, пофиг на солдат).. А сколько тысяч лично расстрелял конюх?
даже сралин, несмотря на всю его гнилую личину, всю мерзость, уродство отказался принимать победу
А любители повыть какой жукаф был "палкаводец" могут взять его васпаминанийа и размышления. Что там про Ржев?
А как любил наш даун делать "контрнаступления" к какой-то дате.
И теперь этому тупому бездарю, днищу мясному, палачу хотят приурочить улицу? Вы там в Харькве дЭпутаны совсем сдурели? Лишь в одной операции этот дебил УТОПИЛ беольше 200 000 украинцев. За один раз. КАКОЙ полководец отправляет через широченную реку, в НОЯБРЕ солдат с половинкой кирпича???
 показати весь коментар
 
А меня твоя тупость удивляет:
"И теперь этому тупому бездарю... " - ты что, думаешь что он по своей глупости отправил на убой 200 000 человек?
Он очень умный - он специально убивал украинцев.
И тупые этого не понимают.

Так же и то, что думают что "чинуши" и "кацапы" по незнанию защищают символы палачей украинского народа...
 показати весь коментар
 
Я з Харкова. Нічого у нас вшановувати кацапських виродків. Слава Україні!
 показати весь коментар
 
Живи розумно. Оцінюй свої сили реально і без потреби не виставляй себе на небезпеку.
Особливо, якщо ти ще молодий.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору